S elektrokolem na výlet do ciziny? Pozor na změnu v pojištění

Hned na úvod vás uklidníme, že pokud se chystáte vyjet po Evropě na slabších elektrokolech, nic se pro vás nemění a pojištění by nemělo být komplikovanou záležitostí. Za slabší se považuje takzvaný pedelec – elektrokolo, jehož rychlost výkon nepřekračuje 250 W a rychlost 25 km/h.

„Pokud má rodina běžná elektrokola kategorie pedelec, kterých je drtivá většina, je to snadné. Pro pojištění způsobených škod jiným osobám si u nás mohou pořídit pojištění občanské odpovědnosti. Dvě varianty mají platnost po celé Evropě (vyjma některých zemí typu Rusko a Bělorusko) a limit pojistného plnění u škod způsobených provozem elektrokola je až 50 miliónů,“ popisuje za pojišťovnu Pillow Martin Podávka.

Podobné je to třeba u České podnikatelské pojišťovny. „Pro odpovědnost za škody způsobené těmito koly máme k dispozici pojistné krytí běžné občanské odpovědnosti, které se vztahuje i na škody, které pojištěná osoba způsobí při jízdě na kole, a to bez ohledu, zda se jedná o klasické kolo, elektrokolo případně například koloběžku,“ říká mluvčí Renata Čapková.

Zmatek ale může nastat u druhé kategorie elektrokol, takzvaných speed pedelec. Ta mají silnější elektrický motor s výkonem nad 250 W a maximální rychlostí do 45 km/h. Jsou už tedy srovnatelná například s mopedem.

Pojišťovny uvádějí, že takovýchto elektrokol je na českém trhu minimum, nicméně prodávají se i u nás. „Jsou postavena na úroveň mopedu, podléhají registraci vozidel, přidělení registrační značky, pojištění povinného ručení, držení řidičského průkazu pro malé motocykly, nošení přilby a podobně,“ připomíná Čapková.

Povinnost platit za speed pedelec povinné ručení však platila pouze do 31. března. Nový zákon o pojištění odpovědnosti od dubna veškerá elektrokola z povinnosti pojištění vyřazuje. Proč? Podle úřadů u nich není hlavní zdrojem pohybu elektromotor, nýbrž šlapání.

Už sjednané smlouvy nicméně pojišťovny automaticky ukončovat nebudou, závazky musí po dobu jejich platnosti dodržovat. Dříve uzavřené povinné ručení tak bude platit dál i za hranicemi. „Klienty vyrozumíme, že s účinností nového zákona jejich kola nebudou podléhat povinnému ručení a klientům se žádostí o ukončení jejich pojistné smlouvy ukončení obratem,“ dodává za Českou podnikatelskou pojišťovnu Adéla Janů.

Na první pohled může jít o byrokratickou a finanční úlevu. Jenže při vyjížďce za hranice můžete bez povinného ručení narazit. Při provozu silnějšího elektrokola v zemích jako Německo se totiž – na rozdíl od Česka – předložení zelené karty vyžaduje.

„Pokud mají lidé kolo kategorie speed pedelec, mohou si odpovědnost pojistit stejným pojištěním se s stejnými limity. Škoda bude zaplacena stejně jako u kategorie pedelec, ale u této kategorie může německá policie vyžadovat zelenou kartu, která se k občanskému pojištění odpovědnosti nevydává,“ upozorňuje Podávka.

Řešením tedy zatím bude takzvané hraniční pojištění, jinak řečeno povinné ručení jen v dané cizí zemi. „Je nutné a asi nejjednodušší, aby si ho dotyčný turista s elektrokolem sjednal při vjezdu do země na hranicích s Německem. Podobně, jako je to u aut v evropských zemích nepatřících do zelenokaretního systému,“ vysvětluje Eva Svobodová, tisková mluvčí pojišťovny Uniqa.

Hraniční pojištění se sjednává u zahraniční pojišťovny na dobu nejméně 15 dnů, na pouhý výlet se tedy finančně nevyplatí. Vztahuje se pouze na škodné události, které nastaly na území daného státu.

„Cyklista by měl pamatovat na to, že na území Německa potřebuje pojištění, a podle toho vstoupit do země tak, aby si pojištění mohl na hranicích zakoupit,“ upřesňuje Svobodová. To je podle ní zpravidla možné na frekventovanějších přechodech obsazených hraniční službou. Pojištění se dá u pojišťovny uzavřít také online.

Sjednocování evropského trhu se tedy v případě používání elektrokol zatím nekoná. Naopak. České pojišťovny v současnosti zjišťují, zda budou moci majitelům silnějších elektrokol nabízet povinné ručení na přání. Podle nového zákona, který platí od dubna, totiž takovou službu nabídnout nesmějí.

Výsledek právních analýz stále není jasný. Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáš Pavlíka není tento model právně jednoduchý. Fanoušci kol speed pedelec e-biků tedy zatím budou muset doufat, že pojistné alternativy případnou kontrolu za hranicemi ustojí.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (povinné ručení) od dubna mají nově platit provozovatelé těžkých a rychlých elektrokoloběžek nebo vozítek segway. Má to zlepšit postavení lidí, které jezdec zraní nebo jim způsobí jinou škodu. Za případnou újmu na zdraví či majetku dostanou oběti nově odškodnění přímo od pojišťovny z povinného ručení. I dosud sice platila obecná povinnost nahradit škodu, ale vymáhání bylo komplikovanější.

