Vylepšete si havarijní pojištění. Co je GAP a allrisk

Hlavním úkolem pojištění GAP (Guaranteed Asset Protection, tj. garantovaná ochrana majetku) je mít vozidlo pojištěné na cenu nového vozidla ve stále stejné výši po dobu několika let (2 až 5 let). Nejčastěji se sjednává k havarijnímu pojištění na nová vozidla, ale u některých pojišťoven lze pojistit vozidla do stáří 3 let. Kryje rozdíl mezi pořizovací cenou vozu a jeho aktuální tržní hodnotou v následujících případech:

totální škoda na vozidle,

odcizení.

Mezi hlavní výhody GAP pojištění patří ochrana před finanční ztrátou v prvních letech vozu, kdy je pokles ceny nejvyšší. Na druhou stranu jsou tu i nevýhody. Toto pojištění sjednáte maximálně na 5 let, někdy i méně. Ne vždy ho lze získat samostatně. Obvykle je dostupné v balíčku s kompletní pojistkou allrisk. Některé pojišťovny omezují i maximální pořizovací cenu vozu.

Tip: Vzhledem k tomu, že se nejedná o nejlevnější pojištění, před jeho sjednáním si pečlivě porovnejte nabídky různých pojišťoven a zvažte, co je pro vás skutečně důležité. Nezapomeňte si také přečíst pojistné podmínky, abyste věděli, co přesně je a není pojištěním kryto.

Jak funguje pojištění allrisk?

Další speciální typ havarijního pojištění je allrisk. Jde o pojištění, které pokrývá veškeré rizikové situace a nabízí i další benefity pro řidiče. Dalo by se v podstatě říct, že co vyloženě není vyloučeno, je do pojištění zahrnuto. Co kryje?

totální škodu,

zničení,

odcizení a krádež,

živelní pohromy,

vandalismus.

Hlavní předností je mnohem větší krytí rizik a rychlá náhrada škody. Nezkoumá se viník nebo způsob škody. Zároveň existují různé stupně a úrovně pojistného krytí. Obvykle se sjednává klientovi na míru. Jako všechno má i allrisk pojištění svá rizika. Oproti GAP platí vyšší cena pojištění, nevyplatí se příliš těm, kdo jezdí jen sporadicky, hrozí u nich menší riziko a náklady na pojištění jsou vyšší než náklady na provoz. Někoho mohou odradit náročnější smluvní podmínky a také obvykle nutná spoluúčast v případě totální škody.

Které pojištění zvolit?

Volba mezi GAP a allrisk závisí na vašich individuálních potřebách a preferencích. Pokud je pro vás prioritou ochrana před finanční ztrátou v případě totální škody nebo odcizení a máte nový nebo málo ojetý vůz, pak může být GAP pojištění dobrou volbou. Pokud však chcete komplexní ochranu vozu proti široké škále rizik, pak je vhodnější pojištění allrisk.

