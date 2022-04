Pojištění pro případ války. Připlatili byste si?

Více než dvě pětiny obyvatel Česka by mělo zájem o pojištění majetku i pro případ válečných událostí. Ukázal to průzkum společnosti EMA data z konce března na vzorku 1116 lidí ve věku 21 až 61 let, který reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů.

Téměř třetina respondentů (29,9 %) by takové pojištění „rozhodně uvítala“, další třetina (31,3 %) „spíše uvítala“. Víc než pětina (21,3 %) lidí neví. Zbytek odpověděl, že „spíše ne“ (13,6 %) nebo „rozhodně ne“ (3,9 %). Otázka neřešila cenu takového pojištění.

Riziko poškození majetku (nemovitost, domácnost, auto) v souvislosti s válkou nekryje žádná z tuzemských pojišťoven, potvrdila únorová analýza společnosti EUCS Analytics. Pojišťovny vylučují i méně extrémní situace: nekryjí ani škodu vzniklou následkem hromadných nepokojů, zásahem státní moci nebo veřejné správy. Lepší situace je u životního pojištění, tedy pro případ úrazu, pracovní neschopnosti, invalidity či smrti – některé pojišťovny do něj zahrnují i riziko války.

Průzkum společnosti EMA data ukázal, že dvě pětiny lidí (39 %) za to, aby se pojištění majetku týkalo i války, nechtějí platit nic navíc. Čtvrtina dotázaných (24,7 %) je ochotná připlatit si maximálně desetinu. Na otázku však odpovídali všichni respondenti – tedy i ti, kteří by o takové pojištění vůbec neměli zájem. Obecně jsou lidé, kteří by o něj stáli, častěji ochotnější si za něj i připlatit.

Zájem o pojištění majetku pro případ válečných událostí:

Zdroj: EMA data

Ochota připlatit si za zahrnutí válečných událostí:

Zdroj: EMA data

S rostoucím věkem stoupá podíl respondentů, kteří nemají o pojištění pro případ válečných událostí zájem.

Respondenti z obcí do 1000 obyvatel chtějí častěji než ostatní zahrnout válečné události do pojištění majetku, ale bez příplatku. Podobně je tu u čtyřčlenných domácností: mají sice větší zájem, jenže jsou nejméně ochotné si připlatit.

