Kdo vlastní pojišťovny a které jsou české. Přehled

ZAHRANIČNÍ POJIŠŤOVNY:

Generali Česká pojišťovna

Tuzemská jednička patří Assicurazioni Generali – největší pojišťovně v Itálii a jedné z největších ve světě. Assicurazioni Generali vlastní mnoho menších akcionářů, největším je Mediobanca Group s podílem necelých 13 %. Italská Generali počítá svou historii od roku 1831.

Pod názvem Generali Česká pojišťovna působí od roku 2019, jde o výsledek spojení Generali pojišťovny a České pojišťovny. Předtím obě působily samostatně, přestože už měly společného majitele.

Historie České pojišťovny sahá až do roku 1827, kdy vznikl „Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav“, později přejmenovaný na První českou vzájemnou pojišťovnu. Po komunistickém převratu v roce 1948 bylo pět stávajících pojišťoven sloučeno do národního (a monopolního) podniku Československá pojišťovna, která se později rozdělila na Českou a Slovenskou státní pojišťovnu.

Po roce 1989 skončil monopol a státní podnik byl privatizován. Od druhé poloviny 90. let postupně navyšovala svůj podíl skupina PPF Petra Kellnera, Českou pojišťovnu zcela ovládla v roce 2005. V roce 2008 vložila PPF Českou pojišťovnu do společného podniku s italskou Assicurazioni Generali, Italové v něm získali 51 %. Od ledna 2013 do ledna 2015 prodala PPF italské straně zbytek společného podniku.

Kooperativa pojišťovna

Většinovým vlastníkem Kooperativy, druhé největší tuzemské pojišťovny, je rakouská skupina Vienna Insurance Group (VIG) s podílem 91,68 %. Většinovým vlastníkem VIG je rakouská pojišťovna Wiener Städtische Versicherungsverein (72 %), zbylých 28 % akcií je volně prodejných na trhu – zhruba třetinu z nich drží američtí akcionáři, 27 % rakouští investoři a 24 % akcionáři z různých států Evropy.

Dalších 3,16 % v Kooperativě vlastní Česká spořitelna (ovládaná rakouskou skupinou Erste), 2,882 % má rakouská společnost SVZD a 2,249 % patří Svazu českých a moravských výrobních družstev.

Od roku 1991 fungovala jako Kooperativa, československá družstevní pojišťovna. Partnerem družstev byla už od počátku rakouská Wiener Städtische Versicherung.

Od roku 2004 převzala Kooperativa neživotní pojištění od Pojišťovny České spořitelny, která se v roce 2008 stala součástí skupiny Vienna Insurance Group. Pojišťovna České spořitelny přestala samostatně fungovat ke konci roku 2018, od začátku roku 2019 se sloučila s Kooperativou.

Allianz pojišťovna

Třetí největší tuzemská pojišťovna je dceřinou společností německé skupiny Allianz se sídlem v Mnichově, jejíž vlastnictví je roztříštěno mezi víc než 800 tisíc akcionářů. Skoro 40 % akcionářů pochází z Německa, přes 15 % z USA a téměř 11 % z Velké Británie. Většinu akcií (76,5 %) vlastní institucionální investoři.

V Česku Allianz působí od roku 1993. Její součástí se v roce 2015 stala Wüstenrot pojišťovna.

ČSOB pojišťovna

Spadá pod skupinu ČSOB, která je stoprocentní dceřinou společností belgické skupiny KBC. Většina akcií KBC Group (59,9 %) je volně obchodovatelných, z kmenových akcionářů drží nejvíce akcií společnost KBC Ancora (18,6 %).

Historie ČSOB Pojišťovny sahá do roku 1992, kdy vznikla Pojišťovna IB, která se v roce 1997 změnila na IPB Pojišťovnu. ČSOB po krachu Investiční a poštovní banky odkoupila i IPB Pojišťovnu. Od roku 2003 ji sloučila s původní ČSOB Pojišťovnou, která vznikla v roce 2001 z bývalé Chmelařské vzájemné pojišťovny (ta vznikla v roce 1994, KBC do ní vstoupila v roce 1998). Centrála ČSOB Pojišťovny zůstává v Pardubicích.

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) je od roku 2005 součástí rakouské pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group (VIG). Většinovým vlastníkem VIG je rakouská pojišťovna Wiener Städtische Versicherungsverein (72 %). Zbylých 28 % akcií je volně prodejných na trhu – zhruba třetinu z nich drží američtí akcionáři, 27 % rakouští investoři a 24 % akcionáři z různých států Evropy.

Česká podnikatelská pojišťovna vznikla v roce 1995, vybudoval ji podnikatel Pavel Sehnal. Ten tehdy ovládal i Podnikatelskou banku, na kterou v roce 1996 ČNB zavedla nucenou správu a později ji převzala skupina J&T.

Uniqa pojišťovna

Vlastní ji rakouská pojišťovací skupina Uniqa Insurance Group, jejímž většinovým vlastníkem je Uniqa Versicherungsverein Privatstiftung, přes 35 % akcií je volně obchodovatelných na burze.

V Česku působí od roku 1993, původně jako Česko-rakouská pojišťovna. Šlo o společný podnik rakouského koncernu Bundesländer Versicherung a české Agrobanky Praha. Rakušané se postupně stali 100% vlastníkem. Bundesländer Versicherung se v Rakousku spojil s Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung do holdingu, který od roku 1999 působí pod novou značkou Uniqa. V Česku se pojišťovna přejmenovala od roku 2001.

V roce 2021 převzala Uniqa také dosavadní aktivity pojišťovny Axa v Česku a na Slovensku (kromě Axa Assistance).

NN životní pojišťovna

NN životní pojišťovna je dceřinou společností Nationale-Nederlanden (NN), jedné z největších nizozemských společnosti. NN Group je roztříštěna mezi mnoha akcionáři – mezi největší patří RRJ Management s 10,4 %, Norges Bank Investment Management s 5,1 % a NN Group s 3,87 %.

Od roku 2019 převzala NN v Česku pojišťovnu Aegon.

Do roku 2015 působila pod názvem ING. Na NN se pojišťovna (a také penzijní společnost) přejmenovala v rámci oddělení pojišťovací části tehdejší ING od ING Group. Pod původním názvem pak v Česku působila jen ING Bank.

BNP Paribas Cardif Pojišťovna

Je součástí francouzské finanční skupiny BNP Paribas, která je jednou z největších na světě. Většinu akcií si mezi sebou dělí institucionální investoři. Necelých osm procent vlastní belgický stát a šest procent společnost BlackRock.

BNP Paribas v Česku vlastní také Hello bank, která do roku 2015 fungovala pod značkou Cetelem jako poskytovatel nebankovních úvěrů.

Slovo Cardif v názvu je původně zkratka pojišťovny Compagnie d'Assurance et d'Investissement de France, kterou v roce 1973 založila francouzská banka Compagnie bancaire. Od roku 1998 jsou banka i pojišťovna součástí skupiny BNP Paribas. Název tedy nemá nic společného s Cardiffem, hlavním městem Walesu.

V Česku působí pojišťovna BNP Paribas Cardif od roku 1996.

Metlife

Skupina MetLife sídlí ve Spojených státech amerických. Má mnoho akcionářů – největšími jsou investiční společnosti Dodge&Cox (7,12 %) a Vanguard Group (6,54 %).

Její historie v Česku sahá do roku 1992, kdy vznikla První americko-česká pojišťovna. Tu založila společnost Alico (American Life Insurance Company) spadající pod americkou skupinu AIG. Poté působila pod značkou Amcico. Od roku 2002 se zaměřuje jen na životní pojištění.

V roce 2010 prodala AIG pojišťovnu Alico konkurenční americké MetLife, v Česku se obě pojišťovny formálně sloučily k lednu 2013.

Komerční pojišťovna

Většinovým vlastníkem Komerční pojišťovny je pojišťovna Sogecap, která je dceřinou společností Société Générale. Menšinovým akcionářem v Komerční pojišťovně je s podílem 49 % Komerční banka, jejímž většinovým vlastníkem je rovněž francouzská skupina Société Générale.

ERV Evropská pojišťovna

Je součástí evropské skupiny pojišťoven ERV (Europäische Reiseversicherung), což je největší rakouská cestovní pojišťovna. Většinovým vlastníkem Europäische Reiseversicherung je Generali Group, menšinovým vlastníkem s 25 % je německá cestovní pojišťovna Ergo Reiseversicherung.

ERV Evropská pojišťovna dříve působila pod názvem Evropská cestovní pojišťovna, zkratka ERV má zdůraznit příslušnost ke stejnojmenné evropské skupině. Zaměřuje se výhradně na cestovní pojištění.

Ergo pojišťovna

Od listopadu 2021 ji vlastní německá společnost S.V. Holding se sídlem v Drážďanech, jejímiž akcionáři jsou saské spořitelny a jihoněmecké pojišťovny BayernVersicherung AG se sídlem v Mnichově a SV SparkassenVersicherung se sídlem ve Stuttgartu.

Pojišťovna Ergo se tak stala dceřinou společností skupiny vedle Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung a Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung.

Tuzemská Ergo pojišťovna vznikla v roce 1994 jako Victoria pojišťovna. Dosavadními akcionáři byly rakouské společnosti Ergo Austria International s podílem 75,9 % a Ergo Versicherung s podílem 24,1 %

Youplus

Youpluspůsobí na českém trhu od roku 2019 v oblasti životního pojištění. Patří do švýcarského holdingu Insurevolution, který z 85 % patří podnikateli Klausovi Mutschlerovi. Zbylých 15 % vlastní Hannover Re, čtvrtá největší zajišťovna na světě.

Axa asisstance

Značka Axa sice z českého trhu v roce 2021 odešla a její pobočky odkoupila Uniqa, přesto zde stále působí divize cestovního pojištění Axa Assistance. Tyto služby nabízí přímo pobočka Axa Assistance z Belgie. Ta spadá pod skupinu Axa se sídlem ve Francii, jejíž vlastnictví je roztříštěno mezi velké množství akcionářů – s akciemi se veřejně obchoduje na burze.

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

Vlastní ji rakouská D.A.S. Rechtsschutz se sídlem ve Vídni. Je součástí mezinárodní skupiny Ergo, která patří německé zajišťovně Munich Re.

Colonnade

Pojišťovna Colonnade má sídlo v Lucembursku, ale vlastní ji kanadská finanční skupina Fairfax, jejíž akcie se obchodují na torontské burze. Stojí za ní indicko-kanadský investor Prem Watsa.

Fairfax vstoupila do střední a východní Evropy v roce 2016, kdy zde převzala aktivity australské pojišťovny QBE a americké AIG.

Union pojišťovna

Union pojišťovna vznikla v roce 1992 na Slovensku, v Česku působí formou pobočky. Od roku 1997 je dceřinou společností mezinárodní finanční skupiny Achmea (dříve Eureko) se sídlem v Nizozemsku. Společnost Achmea patří Vereniging Achmea (66 %) a Rabobank (31 %).

HDI Versicherung

HDI Versicherung působí na českém trhu jako organizační složka rakouské HDI Versicherung se sídlem ve Vídni. Ta patří do německého koncernu HDI Gerling International se sídlem v Hannoveru, zastřešeného koncernem Talanx (Hannover). Specializuje se na průmyslové pojištění, tedy na podniky.

ČESKÉ POJIŠŤOVNY:

Direct pojišťovna

Pojišťovna Direct patří skupině Vigo Investments Pavla Řeháka, který dříve vedl Českou pojišťovnu. Tato „nová“ Direct vznikla v roce 2014, kdy Vigo koupila tuzemské aktivity slovinské pojišťovny Triglav a pak ji přejmenovala na Direct.

Název navazuje na „starou“ Direct pojišťovnu, která na českém trhu působila už v letech 2007 až 2012. Její vlastník – britská skupina RSA – se rozhodla z Česka stáhnout. Likvidaci pojistných událostí klientů odcházející Direct pojišťovny převzala Uniqa.

Značku Direct pak odkoupila Vigo Investments. Kromě názvu však nemá s původní Direct pojišťovnou nic společného.

Slavia pojišťovna

Pojišťovnu Slavia, českou značku s tradicí od roku 1868 (přerušenou za vlády komunistů), vlastní holdingová společnost SPGroup podnikatele Pavla Sehnala, který je 82. nejbohatším Čechem podle žebříčku Forbesu za rok 2021. Sehnal kdysi zakládal Českou podnikatelskou pojišťovnu a Podnikatelskou banku. Mimo jiné mu patří i Výstaviště Letňany nebo Aquapalace Čestlice. Financoval též znovuzrození politické značky ODA.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Většinovým vlastníkem (75 %) je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Necelých 12 % vlastní společnost ZLT Com s.r.o. a necelých 8 % společnost ZLT a.s. Historie Hasičské vzájemné pojišťovny sahá do roku 1900, po pádu komunistického režimu byla obnovena v roce 1992.

Maxima pojišťovna

Hlavním akcionářem je s podílem ve výši 96,59 % společnost Mella Holdings se sídlem v nizozemském Amsterdamu. Podle evidence skutečných vlastníků jsou majiteli Petr Sedláček (dříve působil ve vedení Home Creditu, České pošty, Muzo nebo Global Payments Europe, nyní je šéfem Maxima pojišťovny) a Karel Pražák (57. nejbohatší Čech podle Forbesu, vlastník investiční skupiny Kaprain, ústecké Spolchemie, outletového centra u pražského letiště nebo hokejové Sparty, dříve působící v PPF).

Simplea pojišťovna

Pojišťovnu Simplea založila v roce 2019 finanční skupina Partners vlastněná Petrem Borkovcem a Radimem Lukešem. Zaměřuje se na životní pojištění. V jejím čele je Martin Švec, který projekt založení pojišťovny vedl od samého začátku.

Pillow

Většinovým vlastníkem je finanční skupina RSJ s podílem ve výši 78,6 %. Zbylá část akcií zůstává v držení zakladatelů Pillow pojišťovny, kterými jsou Jakub Strnad (bývalý šéf Allianz), Martin Podávka a Marcel Beno.

RSJ má celkem třináct akcionářů. Většinu (80 %) vlastnila ke konci roku šestice Petr Altman, Bronislav Kandrík, Jakub Petrásek, Michal Šaňák, Anton Tyutin a Libor Winkler. Sedm procent drží Karel Janeček, jehož podíl v RSJ se snižuje, napsal web Seznam Zprávy.

Pillow navazuje na První klubovou pojišťovnu, která fungovala v letech 2015 až 2019.

Mutumutu

Za částečně českou pojišťovnu můžeme považovat start-up Mutumutu, specializovaný na životní pojištění. V roce 2018 ho založila firma Creative Dock ve spolupráci s Komerční pojišťovnou, která spadá pod Komerční banku. Do projektu investovala francouzská skupina Société Générale (Sogecap), vlastník Komerční banky.

Creative Dock se zaměřuje na vývoj inovativních projektů pro velké firmy. Jeho většinovým majitelem je Martin Pejša, stojí například i za projekty Zonky nebo HoppyGo.

Halali

Akcionáři jsou Českomoravská myslivecká jednota (53,3 %) a Myslivost s.r.o. (46,7 %). Halali všeobecná pojišťovna vznikla v roce 1993 primárně k pojišťování „činnosti při výkonu práva myslivosti“. V současné době tato oblast zůstává stále její hlavní činností, snaží se však rozvíjet i v jiných oblastech neživotního pojištění.

Největší pojišťovny (předepsané smluvní pojistné v roce 2021) Pořadí a pojišťovna Pojistné Podíl 1. Generali Česká 38 168 506 000 Kč 26 % 2. Kooperativa 33 916 891 000 Kč 23,1 % 3. Allianz 16 648 409 000 Kč 11,3 % 4. ČSOB Poj. 12 532 242 000 Kč 8,5 % 5. ČPP 11 940 963 000 Kč 8,1 % 6. Uniqa 11 796 431 000 Kč 8 % 7. NN 4 803 832 000 Kč 3,3 % 8. BNP Cardif 2 999 996 000 Kč 2 % 9. Metlife 2 981 637 000 Kč 2 % 10. Direct 2 563 307 000 Kč 1,7 % 11. Komerční poj. 2 289 792 000 Kč 1,6 % 12. Colonnade 1 108 185 000 Kč 0,8 % 13. Slavia 1 051 949 000 Kč 0,7 % 14. Hasičská 734 204 000 Kč 0,5 % 15. Maxima 733 733 000 Kč 0,5 % 16. ERV 682 577 000 Kč 0,5 % 17. Ergo 594 116 000 Kč 0,4 % 18. HDI 470 837 000 Kč 0,3 % 19. D.A.S. 428 376 000 Kč 0,3 % 20. Simplea 422 806 000 Kč 0,3 % Čísla zahrnují všechny druhy pojištění i klientů. Zdroj: Česká asociace pojišťoven (podle její metodiky). V tabulce chybí Pojišťovna VZP, která z asociace vystoupila. Za rok 2020 ji patřilo 16. místo s předepsaným pojistným 768 635 000 Kč a tržním podílem 0,5 %.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

