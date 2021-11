Tyto bankovky přestanou platit. Co dělat, když je dostanete

Česká národní banka postupně stahuje z oběhu bankovky vydané v letech 1995 až 1999. Stále však v oběhu zůstává přibližně 47 procent starších vzorů stokorun, 34 procent starších vzorů dvousetkorun a 10 procent starších vzorů tisícikorun. Šance, že na některou z nich máte u sebe, nebo na ni ještě narazíte, je tedy vysoká.

Až do konce června 2022 s nimi můžete běžně platit. Do té doby byste je také měli přijmout, když vám je vrátí v restauracích i obchodech. Jestli vám nakonec zůstanou v peněžence i po polovině roku 2022, budete si muset dojít do banky vyměnit je za nové.

Kterým bankovkám končí platnost

K 30. červnu 2022 skončí platnost těchto bankovek:

100 Kč vzorů 1995 a 1997,

200 Kč vzorů 1996 a 1998,

500 Kč vzorů 1995 a 1997,

1000 Kč vzoru 1996,

2000 Kč vzorů 1996 a 1999.

Od 1.července 2022 s nimi nepůjde platit, oznámila Česká národní banka s ročním předstihem.

„Cílem tohoto kroku je mít v každé nominální hodnotě běžně používaných bankovek od 100 do 2000 Kč pouze bankovku jednoho vzoru. To nejen urychlí strojové zpracování bankovek v ČNB, ale přinese i významné zjednodušení pro obyvatele České republiky a zahraniční návštěvníky. Sníží se tak nejistota či obavy s toho, zda jsou starší vzory bankovek platné a nejedná se například o padělek, protože budou mít jeden vzor,” vysvětluje člen bankovní rady ČNB Oldřich Dědek.

S výjimkou pětistovky bude od července příštího roku v oběhu pouze jeden platný vzor od každé nominální hodnoty těchto bankovek.

V oběhu nadále zůstanou:

100 Kč vzoru 2018,

200 Kč vzoru 2018,

500 Kč vzoru 2009,

1000 Kč vzoru 2008,

2000 Kč vzoru 2007,

5000 Kč vzorů 1999 a 2009.

Podle Dědka si občané během roku změny pravděpodobně ani nevšimnou, protože starší vzory ČNB vyřazuje z oběhu průběžně. Doporučuje platit bankovkami jako obvykle.

Přesto se může stát, že se vám stará bankovka dostane do ruky. Poznáte ji podle stříbřitého proužku, který bankovku vertikálně protíná. U stahovaných vzorů je proužek úzký s neměnnou barvou. Proužek na nových bankovkách je širší a při zaklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou.

Stahované starší bankovky samozřejmě poznáte i podle letopočtu, který se nachází na jejich lícní straně. Liší se také některé další ochranné prvky.

Do kdy je čas na výměnu

Když vám obchodník nebo třeba obsluha restaurace v příštích měsících vrátí některou z bankovek s blížícím se koncem platnosti, není potřeba panikařit. Měli byste ji přijmout. Do poloviny roku 2022 ji pak můžete použít v jiném obchodě nebo jinde – i od vás by ji měli přijmout.

„Tyto bankovky jsou platným platidlem do 30. června 2022. To znamená, že až do tohoto data je lze standardně používat při všech hotovostních platbách, a zákazníci i obchodníci by je tudíž měli akceptovat,” říká mluvčí České národní banky Petra Vodstrčilová.

O peníze nepřijdete, ani když vám stará bankovka zůstane po ukončení její platnosti, tedy po začátku července 2022. Když zjistíte, že ji máte, můžete ji až do 30. června 2024 odnést na jakoukoliv pobočku libovolné banky, která poskytuje pokladní služby. Jinými slovy: vymění vám ji na všech bankovních pobočkách s pokladnou. K výměně nepotřebujete nic než onu neplatnou bankovku.

Se starým vzorem můžete zajít i na některou z poboček ČNB, které se nacházejí v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ústí nad Labem. Na nich potrvá výměna i po polovině roku 2024 – tedy až s ní skončí pobočky běžných (komerčních) bank.

Samotná výměna bankovek je zdarma, při větším množství byste je ale měli na pobočku donést roztříděné podle nominálních hodnot.

Nemáte v peněžence poklad? Projděte si vzácné koruny Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se loni vydražil za rekordních 23 milionů korun, u sebe nejspíš nemáte. Možná ale v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit. Vstup do galerie (klikněte)

Kateřina Jungvirtová Další články autora.