Největší řetězce v Česku. Žebříček podle tržeb a prodejen

Největším řetězcem v Česku podle tržeb je Lidl před Kauflandem, oba patří do německé skupiny Schwarz. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku, který pro časopis Zboží & prodej zpracovala výzkumná společnost Skála & Šulc.

Podle zatím posledních dostupných údajů utratili zákazníci v Lidlu přes 63,5 miliardy korun za rok, v Kauflandu skoro 59 miliard. Třetím řetězcem podle tržeb je Albert vlastněný nizozemskou společností Ahold s 55 miliardami za rok.

Údaje o tržbách pocházejí za odlišná účetní období, ve většině případů spadajících převážně do roku 2019 a 2020. Novější výsledky zatím řetězce nezveřejnily, pořadí v žebříčku je tedy orientační.

Z potravinářských řetězců jsou v první desítce ještě Penny Market, Tesco, Billa, Makro a Globus. Kromě britské sítě Tesco jsou všechny původem z Německa.

Z českých řetězců se do první desítky dostaly společnosti Geco (šesté místo s tržbami 38,5 miliardy) a Valmont/GGT (desáté místo s tržbami 18 miliard). Obě provozují „trafiky“, tedy prodejny s tabákem a tiskem, plus velkoobchodní síť.

Pokud bychom družstevní síť Coop počítali jako jediný řetězec, skončila by s tržbami přes 31 miliard korun na osmém místě před velkoobchodem Makro.

V první dvacítce mají tuzemské řetězce zastoupení i díky sítím JIP Východočeská (11. místo), Hruška (13. místo), společnosti Velká pecka provozující internetový obchod Rohlik.cz (14. místo), družstvu CBA, velkoobchodu Peal nebo drogeriím a lékárnám Teta. Na 21. místě pak najdeme společnost Rosa Market provozující sítě Enapo a Pramen.

Největší obchodníci v Česku podle tržeb Pořadí a společnost Tržby v mld. Kč bez DPH Řetězec (počet prodejen k říjnu 2021) Tržby za období 1. Lidl 63,56 Lidl (281) 1. 3. 2019 – 28. 2. 2020 2. Kaufland 58,95 Kaufland (135) 1. 3. 2019 – 28. 2. 2020 3. Albert ČR 55,32 Albert hypermarket (88), Albert supermarket (240) 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 4. Penny Market 42,2 Penny (396) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 5. Tesco Stores 41,8 Tesco hypermarket (79), Tesco hypermarket Extra (9), Tesco supermarket (59), Tesco Expres (38) 1. 3. 2020 – 28. 2. 2021 6. Geco 38,56 Geco tabák – tisk (319) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 7. Billa 31,86 Billa (240), Billa stop & shop (70) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 skupina Coop celkem 31,35 2459 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 8. Makro Cash & Carry 27,31 Makro (13) 1. 10. 2019 – 30. 9. 2020 9. Globus 24,16 Globus (15), Globus Fresh (1) 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 10. GGT 17,93 Valmont (131), GGT (64) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 11. JIP Východočeská 14,9 JIP (29), Plus JIP (113), JIP Cash & Carry (17) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 12. Dm drogerie markt 10,36 dm (246) 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021 13. Hruška 9,89 Hruška (627) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 14. Velká pecka 7,45 Rohlik.cz, vlastní výdejní místa Rohlik Point (22) 1. 5. 2020 – 30. 4. 2021 15. Peal 6,33 Don Pealo (89) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 16. Teta drogerie a lékárny 5,83 Teta (518), Top drogerie (169) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 družstvo CBA celkem 5,14 CBA (1054) 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021 17. Alimpex Food 4,56 Alimpex DC (14) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 18. Rossmann 3,75 Rossmann (153) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 19. Lagardere Travel Retail 3,3 Relay (162), Inmedio (19), Paul (17), Costa Coffee (57), Mr. Baker (21), Hello! (23), Hubiz (3), Hub (1), 1 minute (6), Paper dot (1) 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 20. Coop družstvo HB 3,16 Coop Diskont (5), Coop (112), Coop Tip (38), Coop Tuty (39), Coop Cash & Carry (2) 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 Zdroj: Zboží a prodej, data Skála & Šulc. Uzávěrka informačních zdrojů (dostupné účetní závěrky, počty prodejen): říjen 2021

Žebříček časopisu Zboží a prodej se zaměřuje jen na obchodníky s převážně rychloobrátkovým zbožím. Nepočítá tedy s největším internetovým obchodem Alza.cz, který by s ročním obratem 45 miliard korun bez DPH výrazně vylepšil postavení českých obchodníků. Žebříček neobsahuje ani takzvané hobbymarkety – například Mountfield nebo Obi by se podle tržeb dostaly do druhé desítky.

Co do počtu prodejen je na tom nejlépe družstevní skupina Coop s přibližně 2460 prodejnami různých velikostí, které působí i pod názvy jako Jednota, Konzum, Terno či Tuty. Když zůstaneme u větších prodejen, je jedničkou Penny Market z německé skupiny Rewe, který má v Česku už přes 400 poboček.

Největší řetězce podle počtu prodejen Coop skoro 2500 Penny 401 Albert 335 Lidl 289 Billa 244 (plus 70 na čerpacích stanicích) Tesco 185 Zdroj: jednotlivé řetězce, Peníze.cz, data ke konci roku 2021

Podle dat společnosti GfK vzrostl počet prodejen nadnárodních potravinářských řetězců s prodejní plochou nad 400 metrů čtverečních v posledních deseti letech o více než 200. Na konci roku 2021 fungovalo v Česku celkem 1618 těchto prodejen – z toho 737 diskontů, 556 supermarketů a 325 hypermarketů.

„Počet prodejen řetězců rostl v průběhu poslední dekády až do roku 2019 kontinuálně. Určitým mezníkem byl rok 2015, kdy docházelo k určité restrukturalizaci a konsolidaci maloobchodní sítě – například odchod řetězce Interspar z českého trhu. Expanze zrychlila především v posledních dvou letech, které se kryjí s koronavirovou pandemií (38 % z desetiletého nárůstu),“ říká analytik GfK František Diviš.

V letech 2020 a 2021 rozšiřovaly své sítě především diskontní a supermarketové řetězce (Lidl, Penny Market, Billa, Albert supermarket), zatímco síť hypermarketů (obchody s největší prodejní plochou) je podle něj už víceméně stabilní – i díky tomu, že dostupné lokality ve větších městech, vhodné pro umístění těchto prodejních formátů, jsou už většinou obsazené.

„Nejvíce prodejen v roce 2021 – celkem 27 – otevřel Lidl. Řetězce Penny Market a Billa otevřely po osmi prodejnách, Albert sedm. Nové prodejny nejčastěji otevíraly v Praze a středních Čechách,“ upřesňuje Diviš.

Trend bude podle něj pokračovat, nové supermarkety a diskontní prodejny budou přibývat i v nejbližším období. Plány na další expanzi oznámily řetězce Penny Market, Lidl, Billa, Albert i Kaufland. „Podle doposud známých plánů lze očekávat, že se počet nových prodejen potravinářských řetězců může v tomto roce opět zvýšit o 40 až 50 a atakovat tak doposud nejvyšší nárůst z roku 2021,“ předpovídá Diviš.

