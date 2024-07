Zelená karta 2024: Jaké jsou největší změny?

Zelená karta už není zelená

Není to sice novinka letošního roku, přesto stojí za zmínku, že označení „zelená karta“ může být trochu zavádějící. Zatímco dříve měl skutečně originál zaslaný pojišťovnou zelenou barvu, dnes už se posílá klasická černobílá verze, kterou si také můžete sami vytisknout z e-mailu. Změna barvy je akceptována mezinárodně, takže i s černobílou kartou můžete vyrazit do zahraničí.

Od letoška ji nemusíte vozit vůbec

V České republice od roku 2021 platí, že s sebou nemusíte vozit fyzickou variantu karty, stačí vám její digitální podoba. Největší dosavadní změna ovšem přišla letos. Aby se ulevilo řidičům, kteří kartu často zapomínali doma, a také aby stát plnil své závazky týkající se digitalizace, zelenou kartu už není třeba vozit s sebou ani v digitální podobě. Policisté mají přístup do online databáze, kde si informace o platném povinném ručení zkontrolují.

Jak je to s cestami do zahraničí?

Protože se jedná o mezinárodní doklad, který potvrzuje existenci povinného ručení i v zahraničí, možná vás napadá, jak to bude s případnou kontrolou tam. Přístup do online databáze mají zatím bohužel jen čeští policisté, sdílení údajů v rámci EU je teprve v řešení a mělo by k němu dojít přibližně za dva roky. To znamená, že v zahraničí kartu pořád potřebovat budete. A raději nespoléhejte jen na digitální verzi ve svém telefonu, v některých zemích po vás pořád mohou chtít papírový originál.

Mám ji nechat v autě, nebo ne?

To je otázka, kterou si aktuálně klade řada řidičů. Policejních kontrol už se sice bát nemusíte, pořád jsou tu ovšem situace, kdy se zelenou kartu vyplatí mít u sebe. Jde třeba o zmíněné cesty do zahraničí. Pokud nechcete neustále myslet na další doklad, který bude třeba před cestou sbalit, nebo podnikáte pravidelné a časté výjezdy za hranice, pak bude nejlepší nechat kartu v autě.

Hodit se vám může i v případě nehody. Na zelené kartě najdete celou řadu užitečných informací. Kromě údajů o vozidle je to hlavně platnost povinného ručení, přehled států, ve kterých pojištění platí, nebo informace o asistenční službě. Pokud byste způsobili nehodu, druhého řidiče bude zajímat hlavně platnost vašeho pojištění. Když u sebe kartu mít nebudete, bude potřeba tuto informaci zjišťovat na webu České kanceláře pojistitelů.

Další změny v oblasti povinného ručení

Možnost nechat zelenou kartu doma není jedinou novinkou, kterou novela silničního zákona přinesla. Za zmínku stojí třeba i zvýšení základních pojistných limitů z 35 na 50 milionů korun nebo rozšíření okruhu dopravních prostředků, na které se povinné ručení vztahuje. Od letoška tam kromě aut a motorek najdeme i další vozidla s motorem jako hlavním pohonem. Může jít třeba o elektrokoloběžky s maximální konstrukční rychlostí nad 25 km/h (případně s maximální konstrukční rychlostí nad 14 km/h a váhou nad 25 kg). Jedna z dalších novinek se pak týká zřizovatele povinného ručení. Zatímco dosud za pojištění auta odpovídal jeho vlastník, nově tato povinnost přechází na provozovatele. Ve většině případů se nic nemění, jedná se ale o způsob ochrany leasingových a dalších společností, které dosud za pojištění právně odpovídaly.

Kde a jak získat zelenou kartu?

Jedno se navzdory všem novinkám nemění. Zelenou kartu pořád získáte od své pojišťovny – ať už fyzicky na pobočce, do schránky nebo mailem k následnému vytištění. Platí, že první zelenou kartu obdržíte po zřízení nového povinného ručení, další už vám budou chodit automaticky, a to vždy jednou ročně před koncem platnosti stávající karty. Nezapomeňte si ale pravidelně srovnávat nabídky pojišťoven, abyste neplatili víc, než musíte. Spoustu času vám mohou ušetřit srovnávače. Třeba vyřízení povinného ručení přes Kalkulátor.cz bude nejen rychlejší, ale také výhodnější, protože srovnávač pro vás během několika málo vteřin porovná desítky nabídek a pomůže najít nejlepší poměr ceny a kvality.

