Zpoždění vlaku nebo autobusu? Zrušený spoj? Na tohle odškodnění máte nárok

Jak na to

15. 7. 2024

Česko se může chlubit hustou železniční síti a vlakem lze relativně pohodlně cestovat téměř po celé Evropě. Zejména mezinárodní cestovaní ale bývá často spojeno s nemalými zpožděními na trati.

Právo na odškodnění, které cestujímu vzniká při zpoždění nebo zrušení vlakového spoje, vychází z evropského nařízení z roku 2019 a tato minimální pravidla musí dodržet všichni unijní dopravci. Jinak jim hrozí pokuty od Drážního úřadu.

Vyznat se v tom, kdy a na jaké odškodnění má cestující přesně nárok, je ale celkem oříšek. „Pokud očekávané zpoždění příjezdu do cílového místa činí alespoň 60 minut, má spotřebitel výběr hned z několika možností. Tou první je zrušení cesty, kdy je následně dopravce povinen vrátit peníze za jízdenku, případně za neuskutečněnou část cesty,“ popisuje šéfka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Na velikosti zpoždění záleží

Druhou možností v případě velkého zpoždění je pokračovat v cestě a požadovat pak proplacení odškodného. Pokud se cestující rozhodne pro tuto variantu, výše kompenzace závisí podle unijního nařízení na délce zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí:

Při zpoždění 60 až 119 minut má cestující právo na odškodnění ve výši 25 % ceny jízdenky.

U zpoždění přes 120 minut má nárok na vrácení 50 % ceny jízdenky.

Nárok na odškodnění ovšem nevzniká v případě, kdy:

byl cestující o zpoždění informován už před zakoupením jízdenky,

pokud přestupujete, první vlak má zpoždění sice přes hodinu, ale při delším čase na přestup bude v součtu za celou cestu zpoždění menší,

když zpoždění vzniklo kvůli zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy, povětrnostní podmínky apod.),

když odškodné dosahuje částky nižší než 4 eura.

Aby to ovšem nebylo tak snadné, jednotliví dopravci si mohou unijní nařízení lehce upravovat podle svého. A přesně to taky dělají.

České dráhy

Konkrétně u Českých drah tyto podmínky při zpoždění nad 60 minut platí pouze, když si cestující koupí na pokladně jednosměrnou jízdenku bez přestupu alespoň za 16 eur v mezinárodním nebo za alespoň 360 korun ve vnitrostátním spoji. Při zpoždění nad dvě hodiny pak cenový limit jízdenky činí nejméně 8 eur mezinárodně nebo 180 korun vnitrostrátně .

Ale pozor, výhodu mají u drah od roku 2022 ti cestující, kteří si jízdenku na jejich spoj koupili přes e-shop. Pro ně český dopravce zařídil výjimku, takže zmíněné cenové limity pro ně neplatí.

Český národní dopravce, jak si dráhy říkají, je ale velkorysejší, než by podle nařízení musel, třeba i u zpoždění způsobených externími vlivy. „České dráhy dosavadní praxi nezměnily a nadále odškodňují cestující i v případě, že ke zdržení vlaku došlo například právě v důsledku zásahu vyšší moci,“ podotýká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

A jak si o odškodnění zažádat? Cestující, kteří pořizují elektronické tikety Českých drah na jednosměrné cesty bez přestupu, to řešit nemusí. Pokud byla online jízdenka zkontrolována průvodčím, odškodnění v případě zpoždění nad 60 minut proběhne automaticky a peníze se vrátí na účet, ze kterého byla jízdenka hrazena. Podrobněji jsme o tom psali zde: Odškodnění za zpoždění vlaku dostanete snadněji. České dráhy mírní pravidla.

V ostatních případech je třeba o náhradu škody žádat co nejdříve, tedy nejlépe hned po cestě na přepážce dopravce. Konkrétně u Českých drah lze ale vyplnit také elektronický formulář. Odškodnění vyplácí dopravce do jednoho měsíce od podání žádosti.

Leo Express

Dopravce bez dalších podmínek při zpoždění 60 až 119 minut vrací 25 % ceny jízdenky. U zpoždění přes 120 minut vrací 50 % ceny jízdenky. Za zrušený spoj pak vrací 100 procent ceny jízdenky. O kompenzaci je možné žádat online. Peníze budou vráceny stejnou platební metodou, jakou byly přijaty, a to nejpozději do 30 dnů.

Arriva

Dopravce má podmínky odškodnění stejné jako Leo Express. Rozlišuje ovšem, zda šlo o jeho zavinění, či nikoli. V ostatních případech nároky na kompenzace posuzuje individuálně. Žádá se online, peníze dopravce vrací formou kreditu.

RegioJet

Odškodnění se u tohoto dopravce liší jednak podle toho, zda bylo zaviněné a také podle doby jízdy. Ta je odstupňována do 1,5 hodiny, do 3 hodin, do 5 hodin a nad 5 hodin. Od toho se pak odvíjí výše kompenzace v rozmezí 25 – 100 %.

Různé varianty odškodnění u kombinací zaviněného či nezaviněného zpoždění s dobou jízdy umístil dopravce na svůj web.

Vracená částka se připisuje na jízdenku automaticky, tedy není třeba žádat. Částku je možné vybrat si v hotovosti na prodejním místě, nebo ji použít na další jízdy vlakem či autobusem RegioJetu. Kompenzace ale nelze posílat na bankovní účet.

Odškodnění za zpoždění autobusu

V případě cesty autobusem je to podobné jako na kolejích. Požadovat odškodnění za zpoždění lze ale v případě, že se jedná o pravidelnou linku, která má nástupní nebo výstupní místo v unijním státě a zároveň je delší než 250 kilometrů.

„Další podmínkou je, že si cestující rezervoval místo. Nárok na kompenzaci poté vzniká v případě zpoždění odjezdu o více než 120 minut nebo v případě, že se takové zpoždění očekává. Dopravce má následně povinnost informovat cestující o tom, jaké mají nároky. Cestující si při takovém zpoždění mohou vybrat mezi pokračováním cesty, přesměrováním na cílové místo a získáním náhrady jízdného,“ doplňuje Hekšová z dTest.

Pokud autobusový dopravce alternativu nenabídne, náleží cestujícím náhrada škody ve výši poloviny ceny jízdného. Dopravce musí náhradu škody vyplatit do jednoho měsíce.

V případě cestování vlakem i autobusem může cestující požadovat třeba občerstvení zdarma, pokud je zpoždění spoje příliš velké. To musí dopravce poskytnout na železnici při zpoždění nad 60 minut. V případě autobusové dopravy pak v případě, kdy měl spoj trvat déle než tři hodiny a zpoždění narůstá o více než 90 minut. A nebo když je spoj rovnou zrušený.

Zpravidla se to řeší voucherem. Je ale důležité zmínit, že tento nárok vzniká jen v případě, kdy je možné občerstvení podat bez větších komplikací přímo v dopravním prostředku nebo na nádraží.

Závěrem připomínáme, že při problémech se cestující se mohou obrátit i na Českou obchodní inspekci. V případě zahraničního dopravce pak lze využít Evropské spotřebitelské centrum.

Pavla Adamcová

