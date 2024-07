Sezóna dovolených je v plném proudu. Co dělat, když vám cestování znepříjemní problémy se zavazadly nebo rovnou s celým letem?

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 9. 7. 2024

Letošní letní sezónu na ruzyňském letišti odstartovaly rozsáhlé komplikace se zbloudilými zavazadly. Lidé čekali na své kufry kvůli nedostatku personálu i několik hodin. Psali jsme o tom zde: Ruzyně hlásí přetížení. Zavádí speciální linku pro zbloudilá zavazadla.

Problémy se zavazadly ale nejsou během nejvytíženějších dovolenkových termínů ničím výjimečným. Jak je správně řešit?

Při přepravě může dojít nejen ke zpoždění zavazadel, ale také k jejich poškození nebo rovnou ztrátě. Za všechny tyto nepříjemnosti na letišti odpovídá letecký dopravce, tedy společnost, se kterou letíte. Ten vám musí vyplatit náhradu do přibližné výše až 40 tisíc korun.

Poškozené zavazadlo je nutné reklamovat už na letišti, nejpozději do 7 dnů. „O poškození si nechte sepsat protokol, do kterého uvedete i informace týkající se kupní ceny, či jak je zavazadlo staré,“ doporučuje šéfka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Stejné je to v případě zpoždění nebo ztráty zavazadla, i to hlašte přímo na letišti. „Rovněž máte nárok na proplacení věcí osobní potřeby, které jste si museli nakoupit v destinaci, například zubní kartáček či náhradní oblečení,“ připomíná Hekšová.

Pro ohlášení problému se zavazadly hledejte přepážku handlingové společnosti, tedy firmy, která nakládá a vykládá zavazadla. Bývá poblíž výdeje zavazadel a bývá značena například Baggage Service, Baggage Handling Desk nebo Lost Baggage. Tam sepíšete protokol a pak můžete kontaktovat aerolinky s žádostí o řešení.

Asociace cestovních kanceláří v této souvislosti podotýká, že proti problémům spojeným se zavazadly není od věci se rovnou připojistit.

„Jestli se turisté v zahraničí octnou bez zavazadla, mohou si na místě zakoupit základní hygienické potřeby či nutné oblečení, konkrétní podmínky najdou na webu letecké společnosti i u pojišťovny, kde mají sjednané cestovní pojištění,“ popisuje mluvčí cestovní kanceláře Čedok Kateřina Pavlíková. „Je potřeba si uschovat účtenky spolu s potvrzením o reklamaci a štítkem od zavazadla i palubní vstupenkou,“ radí.

Ideální je mít nejdůležitější věci v příručním zavazadle. To se týká hlavně léků, kosmetiky v baleních do 100 ml v uzavíratelném sáčku o objemu jednoho litru, nabíječky na telefon, ale třeba i plavek nebo spodního prádla. Cestováním nalehko ušetříte i poplatky za kufry v zavazadlovém prostoru.

Zrušený nebo zpožděný let: jak na odškodnění

A co když nastanou problémy se samotným letem? Letecké společnosti většinou ve svých obchodních podmínkách nabízejí určité kompenzace, v Evropě ale máte nárok na odškodnění ze zákona zákonné. Unijní nařízení z roku 2014 říká, že nárok na odškodnění za zrušený nebo zpožděný let má jednak cestující u všech letů z letišť na území Evropské unie, jednak cestující, který do Evropy přilétá z mimoevropského letiště, pokud ale dopravce sídlí v Evropské unii.

„V případě, že tedy cestujete například z České republiky do Egypta, pak pod danou ochranu spadáte. Pokud ale zpátky letíte katarskou společností, nelze dále zmíněné nároky uplatnit a bude třeba postupovat podle podmínek konkrétního dopravce,“ upřesňuje organizace dTest.

Při zrušení letu nebo jeho části můžete chtít zpátky peníze za letenku. „Pokud jste byli o zrušení letu informováni méně než 14 dnů před uskutečněním letu, máte navíc nárok na finanční kompenzaci, jejíž výše se pohybuje v rozmezí 250 až 600 eur na osobu v závislosti na délce letu,“ říká Hekšová.

Ale pozor, právo na finanční odškodnění nemáte v případě zrušení letu z důvodu vyšší moci. To jsou třeba přírodní katastrofy typu zemětřesení, výbuchu sopky, ale také různé stávky.

Výše kompenzace při zrušeném nebo zpožděném letu

délka letu odškodné do 1500 km 250 eur na letenku 1501–3500 km 400 eur na letenku nad 3500 km 600 eur na letenku

Možností je i přebookování letenky na jindy, tedy doprava za „srovnatelných dopravních podmínek“. Peníze za letenku v tomto případě sice žádat zpět nemůžete, ale pokud jste nebyli informování aspoň 14 dní předem, pořád můžete žádat zmíněné odškodné. „Vedle zmíněných nároků máte dále nárok na stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době,“ dodává Hekšová.

Pokud byste pak museli čekat na další let do dalšího dne, máte nárok na ubytování po nezbytnou dobu.

A jak je to se zpožděným letem? Pokud na dovolenou dorazíte s víc než tříhodinovým zpožděním, máte nárok na stejnou finanční kompenzaci podle délky letu jako u jeho zrušení. Bezplatnou stravu a občerstvení můžete požadovat v rozsahu přiměřené čekací době v případě zpoždění:

Doba zpoždění pro nárok na stravu a občerstvení

délka letu doba zpoždění do 1500 km 2 hodiny a víc přes 1500 km v rámci EU 3 hodiny a víc ostatní lety 1501–3000 km 3 hodiny a víc všechny ostatní lety 4 hodiny a víc

Protáhne-li se zpoždění tak, že je očekávaný čas odletu alespoň o den později než odlet původně oznámený, máte právo na bezplatné ubytování v hotelu.

Odškodné za zpoždění? Choďte sami včas

Při uznávání odškodného někdy dochází ke sporným situacím. Advokátka společnost Grant Thornton Tatiana Rabinovič upozorňuje, že Soudní dvůr EU letos vydal dva významné rozsudky, které pro řešení některých z nich dávají nápovědu.

„Ty rozsudky považuji za spíše překvapivé, protože mám dojem, že v nich soud polevuje ze své obvyklé pro-spotřebitelské pozice,“ podotýká advokátka.

V prvním případě se cestující domáhal kompenzace za významně zpožděný let, zhruba o 3,5 hodiny. Letecká společnost mu ji odmítala přiznat, cestující totiž o zpoždění věděl a ve stanovený čas před původně ohlášeným odletem nebyl na letišti. Podle letecké společnosti tedy neutrpěl ztrátu času, která zakládá nárok na odškodnění. Soud sutečně kompenzaci nepřiznal a de facto tedy platí, že bez ohledu na zpoždění má být cestující na letišti včas podle původního plánu a podstoupit formality spojené s přípravou k odletu.

„Online check-in v tomto případě nestačí. Bohužel se tato podmínka uplatní i v případě, že cestující byl o tom významném zpoždění informován předem. Pokud se podle těchto informací zařídí a zůstane třeba doma o pár hodin déle, tak o svůj nárok na odškodnění přijde,“ tlumočí rozhodnutí soudu Rabinovič.

Pozor i na to, pokud se rozhodnete řešit dopravu sami. „Soud EU zabýval také případem proaktivního cestujícího, který zjistil, že jeho let bude zpožděný, a na vlastní pěst si zorganizoval alternativní leteckou dopravu.“

Jeho letecký dopravce dopředu avizoval zpoždění až šest hodin. V cíli měl ale důležité jednání, takže si přebookoval letenku a na místo dorazil se zpožděním menším než tři hodiny proti původnímu plánu. Po letecké společnosti pak chtěl, aby mu zaplatila letenku na náhradní let. Jenže pro soud byly s ohledem na uletěné kilometry určující hranicí až tři hodiny zpoždění. „Soud rozhodl, že takový cestující nemá na náhradu nákladů vynaložených na ten alternativní let nárok,“ shrnuje Rabinovič.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

