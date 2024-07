Rodiče rozhodují, jaký vztah budou děti k penězům mít

Když se dítě učí, napodobuje chování svých vzorů, rodičů. Platí to i u hospodaření. Bavte se s dětmi o tom, za co v domácnosti utrácíte, kde se dá šetřit i odkud plynou vaše příjmy. Orientovat se ve financích je stejně důležité jako umět číst a psát.

Peníze mají svou hodnotu a i malé dítě by mělo umět rozeznat mince a bankovky a vědět, že rodiče peníze dostávají za to, že chodí do práce.

Jak začít s finanční gramotností?

Nenásilně, hravě, brzy. Finanční gramotnost patří k věcem, kterými by člověk měl být vybavován už v útlém věku. Správné základy dětem pomůžou lépe se orientovat ve světě financí a zajistí jim lepší budoucnost.

Nedávný průzkum poradenské Partners Banky potvrdil, jak zásadní vliv mají v počátcích budování finanční gramotnosti dětí rodiče. Od nich kluci a holky přebírají vzorce chování. Z šetření vyplynulo, že více než polovina (56 %) dotazovaných rodičů s dětmi ve věku od 6 do 17 let diskutuje o hodnotě peněz, 43 % za učební pomůcku pro vybudování finanční gramotnosti považuje kapesné a celkem 13 % rodičů zapojuje děti do plánování rodinného rozpočtu.

„Je nesmírně důležité už malým dětem vysvětlovat, jak skutečně fungují peníze, aby od útlého věku věděly, že se neobjevují zázračně bankomatu, odkud je můžeme vesele donést do hračkářství. Dětem je potřeba ukázat, že za penězi stojí práce, úsilí, ale i odpovědné hospodaření. Pokud si dítě osvojí základy finanční gramotnosti už v brzkém věku, má mnohem větší šanci, že bude v budoucnu svým financím dobře rozumět a dokáže předcházet nejrůznějším finančním problémům,“ popisuje obchodní ředitelka Partners Banky, Lada Kičmerová.

Neztrácejte čas

Už od pěti let si malé děti můžou začít osvojovat první návyky. V tomto věku začínají chápat základní koncept peněz a jejich hodnotu.

5 let: V tomto věku je vhodné začít se základy, jako je identifikace mincí a bankovek. A také s vysvětlováním, že peníze se získávají za vykonanou práci.

V tomto věku je vhodné začít se základy, jako je identifikace mincí a bankovek. A také s vysvětlováním, že peníze se získávají za vykonanou práci. 6 až 10 let: Děti by měly začít chápat, jak fungují základní finanční operace, co znamená spoření a že utrácení má své hranice. V tomto věku je vhodné založit potomkům první dětský účet, aby si děti mohly začít prakticky zkoušet první jednoduché operace a získávat zkušenosti taky s prací v dětských mobilních aplikacích.

Děti by měly začít chápat, jak fungují základní finanční operace, co znamená spoření a že utrácení má své hranice. V tomto věku je vhodné založit potomkům první dětský účet, aby si děti mohly začít prakticky zkoušet první jednoduché operace a získávat zkušenosti taky s prací v dětských mobilních aplikacích. 11 až 13 let: Doporučuje se přejít k pokročilejším dovednostem, například sestavování jednoduchého rozpočtu a plánování výdajů.

Doporučuje se přejít k pokročilejším dovednostem, například sestavování jednoduchého rozpočtu a plánování výdajů. 14 a více let: Teenageři by už měli být schopni spravovat vlastní účet, používat platební karty a seznamovat se i se složitějšími koncepty, jako jsou úroky a půjčky. A chápat, že půjčené peníze nejsou jejich, ale musí se vracet.

První dětský účet

Prvním vážným krokem k finančnímu vzdělání mladé generace je založení dětského účtu. V Partners Bance ho můžete v rámci balíčku Pro rodinu sjednat i online, a to klukům a holkám od 6 let věku.

Kvalitní dětský účet by měl být především bezpečný, snadno ovladatelný a přizpůsobený potřebám dětí. Dětský bankovní účet by měl umožňovat základní bankovní operace, jako jsou vklad a výběr peněz, měla by k němu být vlastní platební karta – Partners Banka nabízí pro menší děti s křečkem, pro ty větší zase „teen“ verzi – a zároveň by měl mít omezení zabraňující nepřiměřenému utrácení. Proto vybírejte z dětských účtů, které umožňují rodičovskou kontrolu.

Porozhlédněte se po dětských účtech, které k dítěti „mluví“ jejich jazykem a vzdělávají ho hravou formou. Pokud doma praktikujete kapesné – což podle průzkumu Partners Banky dělá 8 z 10 rodičů – pak preferujte i takové účty, které s ním umí pracovat.

„V mnoha rodinách funguje forma pozitivní motivace, tedy že je kapesné podmíněno splněním určitých úkolů. Nejčastější se jedná o domácí práce nebo dobrý prospěch ve škole. Tento přístup nejenže děti učí hodnotě peněz, ale také je motivuje k odpovědnosti a rozvíjí jejich pracovní morálku. V Partners Bance jsme proto do bankovní aplikace pro dětské účty zakomponovali funkci odměn, která rodičům umožňuje snadno zadat úkol, stanovit termín a výši odměny za jeho splnění. Dítě si tak může jednoduše přivydělat na příklad za úklid pokoje nebo třeba venčení psa. Odměna se automaticky připíše na dětský účet ve chvíli, kdy úkol dítě i rodič označí za splněný,“ doplňuje obchodní ředitelka Partners Banky, Lada Kičmerová.

Co by měl splňovat dobrý dětský účet?

Bezpečnost: Dětský účet by měl mít bezpečnostní prvky.

Dětský účet by měl mít bezpečnostní prvky. Jednoduchost: Uživatelé dětského účtu by měli mít přístup k přehlednému a snadno ovladatelnému rozhraní. Přehledná mobilní aplikace je v dnešní době základ.

Uživatelé dětského účtu by měli mít přístup k přehlednému a snadno ovladatelnému rozhraní. Přehledná mobilní aplikace je v dnešní době základ. Vzdělávací prvky: Ideální dětský účet by měl obsahovat nástroje a funkce, které děti naučí základům finanční gramotnosti, například různé úkoly a výzvy spojené se spořením (třeba ukládání kapesného a odměn za jednorázové úkoly).

Ideální dětský účet by měl obsahovat nástroje a funkce, které děti naučí základům finanční gramotnosti, například různé úkoly a výzvy spojené se spořením (třeba ukládání kapesného a odměn za jednorázové úkoly). Rodičovský dohled: Možnost rodičovské kontroly nad výdaji dítěte je podsatná. Rodiče by měli mít přístup ke kompletnímu přehledu transakcí a možnost nastavit limity na výdaje.

Zapojení rodičů

Rodiče (někdy i prarodiče) hrají v procesu učení finanční gramotnosti tu nejdůležitější roli. Měli by se aktivně zapojovat a být dětem vzorem.

Vysvětlujte a povídejte si: Vysvětlujte dětem, jak fungují peníze, proč je důležité spořit a jak správně plánovat výdaje. Probírejte různá finanční rozhodnutí, která společně učiníte.

Vysvětlujte dětem, jak fungují peníze, proč je důležité spořit a jak správně plánovat výdaje. Probírejte různá finanční rozhodnutí, která společně učiníte. Dávejte kapesné: Pravidelné kapesné je skvělý způsob, jak děti naučit hospodařit. Dohodněte se s dětmi, za co mohou peníze utratit a kolik by si měly šetřit.

Pravidelné kapesné je skvělý způsob, jak děti naučit hospodařit. Dohodněte se s dětmi, za co mohou peníze utratit a kolik by si měly šetřit. Sledujte a zapojte se: Monitorujte aktivitu na dětském účtu a poskytujte rady, jak se lépe o peníze starat. Pokud dítě udělá chybu, vysvětlete, co udělalo špatně a jak by to mohlo příště udělat lépe.

Dětský účet jako první krok k zodpovědnosti

Když dětem dáte důvěru a budete s nimi jednat víc jako s dospělými, získají sebedůvěru a díky vlastnímu dětskému účtu se budou chovat i víc odpovědně. Časem si osvojí základy práce s financemi, naučí se šetřit si na věci, které chtějí, a pochopí vztah mezi příjmy a náklady – a je jedno, jestli si budou ze svého účtu platit obědy ve školní jídelně nebo si předplatí online hru.

Koneckonců, naprostá většina rodičů juniorů od 6 let má do bankovní aplikace svých dětí alespoň částečný přístup, což jim umožňuje dát dětem určitou svobodu ve formě vlastního účtu i bankovní aplikace, ale zároveň mít jejich hospodaření pod kontrolou.

„Vlastní bankovní účet a bankovní aplikace děti učí finanční odpovědnosti a poskytuje jim praktické zkušenosti s hospodařením s penězi. Než si ale dítě osvojí všechny potřebné znalosti a dozraje do věku, kdy je schopné se o své finance starat zcela samostatně, je důležité, aby měl rodič jeho finance pod kontrolou. Skrze Partners apku můžete dětem dát svobodu, kterou si zaslouží, ale zároveň v rámci bezpečnosti diskrétně nahlížet do jejich účtu. Díky tomu mohou děti postupně získávat důvěru ve svém finanční rozhodování, zatímco rodiče mají jistotu, že jejich děti hospodaří s penězi správně. Učit děti o penězích není jen praktické, ale také klíčové pro jejich budoucí finanční zdraví a pohodu,“ uzavírá obchodní ředitelka Partners Banky, Lada Kičmerová.

