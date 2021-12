Perličky z pojišťoven. Nejsem Bivoj. Kroupy mám v mrazáku

Projděte si silvestrovský výběr ze zajímavých hlášení a příběhů klientů tuzemských pojišťoven. Letos se o ně podělily Allianz, ERV Evropská pojišťovna a Uniqa, od ostatních jsme na konec přidali to nejlepší z předchozích let.

Co se děje

Na výtku pojišťovny, že klient po střetu svého vozu s divočákem nepostupoval správně při odstranění mrtvého zvířete z vozovky, reagoval lakonicky: „Nejsem Bivoj.“

Manželka o mužově zranění: „Při tradičním vánočním polibku pod větví jmelí připevněnou na lustru manžel při své výšce o větev zavadil, tím rozhoupal lustr, který se mu následně zřítil na hlavu. Já stihla uskočit.“

Z hlášení škody po krupobití: „Kroupy nám poškodily tři střešní okna, jsou na výměnu. Ať se likvidátor zastaví, předám mu ty kroupy. Posbírala jsem je do mrazáku.“

Jak došlo k poškození vozidla zaparkovaného před domem: „Auto mělo smůlu, bylo v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Moje přítelkyně se se mnou bleskově rozcházela a všechny moje věci vyhazovala oknem ze druhého patra. Dokud házela oblečení, tak to šlo. Ale nakonec letěla i tenisová raketa, obraz a pánvička na steaky.“

Ze života operátorů

Klient: Dobrý den, mám problém…

Operátor: Ano? Povídejte.

Klient: No, víte, já jsem si uvařil rybičky...

Operátor: Jak to myslíte?

Klient: Já mám doma akvárko a zkratoval mi motorek pro ohřev vody a teď mám místo akvárka rybí polévku. Bude se mi na to vztahovat pojištění?

Operátorka: Jistě, stáhnu vám dané dokumenty a posílám. Na shledanou.

Klient: Díky moc.

Operátorka: (myslí si, že klient telefon už položil a začne si prozpěvovat) Biely kvet, darujem ti bielyyy kvet…

Klient: (směje se) No, to asi nemusíte, mně stačí ten dokument.

Klientka: Chci oznámit ukončení havraního pojištění.

Operátorka: Myslíte havarijního?

Operátor: Dobrý den, mohu vás poprosit o zaslání daného dokumentu?

Klient: Až bude správný čas, dostanete ho.

Operátorka: Dobrý den, jak vám mohu pomoci?

Klient: Chci oznámit škodu.

Operátorka: Jistě, jak ke škodě došlo?

Klient: Prostě bylo vidět ho*no a ne vozovka.

Klient: Dobrý den, posílám vám nafocený stav tachometru. Omlouvám se za dobu zaslání, bohužel jsem byl strašně líný člověk a dlouho mi trvalo, než jsem se k tomu dostal.

Klient: Nikdy jsem nebyl majitelem vozu BMW a je to vaše chyba.

Co se může stát na dovolené

Na dovolené v Tunisku spadla při pobytu u bazénu klientovi na hlavu velká kovová cedule se symbolem „Zákaz skákání“, která se uvolnila poryvem větru. Klient měl tržnou ránu na hlavě, kterou bylo třeba zašít.

Muž středního věku uklouznul v USA na náledí. Při pádu si vykloubil ruku a navíc zlomil tři žebra, protože upadl na termosku, kterou měl v batohu.

Tři mladé ženy jely na dovolené v Bulharsku na tobogánu, kam je vpustil pracovník hotelového aquaparku. Bohužel tam však nebyl dostatek vody, takže všechny utrpěly bolestivé odřeniny na pozadí a loktech.

Žena musela zrušit svou dovolenou hned po jejím nákupu, protože si ještě v pobočce cestovní kanceláře, kde si ji zařídila, zlomila nohu v kotníku, když přehlédla schod.

Na dovolené v Bulharsku muž ve spánku roztrhal deku, kterou byl přikrytý. Navíc poškodil židli, a když se ji následně pokoušel opravit, zničil ji ještě více.

Muž se koupal v hotelové vaně. Chtěl se posadit, zapřel se nohama do čela vany, jenže ta tlak nevydržela a praskla. Kromě prasklé vany pojišťovna hradila i opravu vytopeného pokoje.

Při snowboardingu v Itálii si muž pádem vyhodil rameno. Byl ošetřen v blízké nemocnici a zůstával v penzionu. Jenže následující den uklouzl na schodech a rameno si vykloubil znovu. Celá procedura s ošetřením se tak opakovala.

Při opalování na pláži v Řecku žena dvakrát přisedla čmeláka, který ji pokaždé píchnul do hýždí. Po původním ošetření domácí pálenkou místo vpichu napuchlo a muselo následovat ošetření a injekce.

Pár byl na výletu na velbloudech. Jeden velbloud zkolaboval, druhý, který k němu byl přivázán, se z toho splašil a shodil muže na zem. Přivolaný doktor si poradil s jeho vyraženým dechem i pohmožděnými žebry a zády.

Na co pojištění nestačí

Dvě ženy podcenily v Rakousku výstup na ferraty a když zdolaly jeden úsek, nevěřily si na další cestu. Kontaktovaly záchranáře, kteří poslali vrtulník. Když po pojišťovně chtěly zásah proplatit, ukázalo se, že si pojištění cíleně sjednaly až ve chvíli, kdy čekaly na vrtulník.

Žena měla pozitivní test na covid v Itálii, kde měla nastoupit na výletní loď. Proto chtěla uplatnit pojištění storna. Jenže žádné neměla, tak si ho po oznámení výsledku testu v Itálii účelově dokoupila. To by byl problém. Žena si ale sjednala cestovní pojištění bez pojištění storna. Těsně vedle.

Muž chtěl proplatit letenku a část dovolené, protože se vrátil do ČR, aby si vyzvedl svůj kufr. Po příjezdu do Egypta totiž zjistil, že má s sebou kufr své přítelkyně, která nemohla odcestovat.

Na dovolené v Turecku si muž uštípl kousek zubu. Odmítal se ale podrobit ošetření v místě, protože nevěří místním zubařům. Když se vrátil do ČR, žádal po pojišťovně proplacení částky, kterou pojišťovně ušetřil za to, že se šel ošetřit až v ČR.

Muži nedorazila včas zavazadla na dovolenou v Kostarice. Dokoupil si proto nutné věci, a aby je měl v bezpečí, přikoupil si také malý trezor. Náhradní osobní věci pojišťovna proplatila, trezor ne.

Muž chtěl stornovat zájezd, protože poslal peníze na jiný účet. I když peníze získal zpět, na cestu už nechtěl odletět. Špatný účet pro něj bylo jasné znamení, že nemá nikam cestovat.

Podvádět se nevyplácí

Devět měsíců za trest: Žena uvedla, že v pátek v noci mířila za prací za hranice jako „pendlerka“. Najednou jí do cesty před vozidlo ale vběhl divočák a nedalo se zabránit střetu. Jako důvod, proč nehodu neoznámila policii, sdělila, že spěchala do zaměstnání a měla s sebou malého syna. Při podrobném zkoumání místa nehody a poškození vozidla bylo vyšetřovatelům pojišťovny jasné, že se příběh odehrál jinde a jinak. Na základě toho bylo pojistné plnění odmítnuto a případ uzavřen. S tímto se však žena nesmířila a předložila pojišťovně policejní protokol, který měl potvrdit, že k dopravní nehodě skutečně došlo. Původně přitom uvedla, že policii nevolala. I když protokol vypadal na první pohled jako pravý, včetně podpisu policisty a policejního razítka, detektivům neuniklo, že jde o padělek, o který se museli podělit se skutečnými policisty. Případ měl dohru u soudu, kde vyšlo najevo, že žena již byla v podmínce za jiné prohřešky. Soud jí nakonec vyměřil trest odnětí svobody v délce 9 měsíců nepodmíněně mimo jiné i za přečin pojistného podvodu a padělání veřejné listiny.

Pozor, přes co jedete: Klient oznámil pojišťovně, že při návštěvě u známého svou neopatrností zapříčinil pád luxusního mobilního zařízení ze stolu, které se pádem na zem poškodilo. Servis, který posuzoval opravitelnost telefonu, zaslal pojišťovně fotodokumentaci s vyjádřením o jeho neopravitelnosti. Z fotodokumentace bylo vyšetřovatelům zřejmé, že poškození telefonu na první pohled neodpovídá pádu z metrové výšky, ale přinejmenším pádu ze skály. Začali se případem detailně zabývat a zakrátko vyšlo najevo, že telefon si jeho majitel nešťastně přejel vlastním autem, když mu před tím, než do vozidla nastoupil, vypadl. A jelikož šlo o drahý telefon, tak se s kamarádem domluvili a pokusili se škodu uplatnit přes pojišťovnu. Pánové si neuvědomili, že jejich jednání by mohlo být klasifikováno jako pojistný podvod, za který hrozí i trest odnětí svobody.

Psí neštěstí jako příležitost: Klient nahlásil na pojišťovnu škodu z odpovědnosti, ke které mělo dojít při venčení jeho malého psíka. Toho prý vážně pokousal o něco větší pes, kterého venčila jeho majitelka. I když se takové věci stávají, tady od počátku vyšetřovatelům něco nehrálo. Podařilo se jim zjistit, že zvířata už několik let tráví čas společně pod jednou střechou a jsou to dobří psí kamarádi, stejně tak jako jejich páníčci, kteří tvoří pár. Ten se tímto způsobem pokusil na úkor pojišťovny navýšit svůj domácí rozpočet. Nyní nad sebou však může páreček jenom přemýšlet, neboť takové jednání lze klasifikovat jako pojistný podvod, za který také hrozí i trest odnětí svobody. Lze jen doufat, že si z toho vezmou do budoucna ponaučení a přitom se vzájemně nepokoušou.

To nejlepší z let minulých

Po vloupání do chalupy: To, že se u nás zloděj ubytoval, mi až tak nevadilo do té doby, než jsem zjistil, že snědl všechny tuňákové konzervy a přeladil mi kanály na televizi.

Viník se patrně chtěl pokusit o metodu zipu, ale tak nešťastně, že nás od sebe museli odtrhnout až hasiči.

Chtěl jsem se s účastníkem domluvit po dobrém, ale nerozuměl česky. Tak jsem mu trošku ohnul stěrač.

Při rekreačním volejbalu v tělocvičně jsem upadla na koleno a zranila si ho. Obinadlem jsem ho ale zpevnila a hrála dál. Pak jsem upadla obočím na hranu krytu topení. Tekla mi krev, ale přítomný spoluhráč-lékař říkal, že to není na šití, tak jsme to zalepili. Oko zasaženo nebylo. Během dalšího setu jsem si bolestivě vymkla kotník a udělala si výron. Další obinadlo jsme už neměli, tak jsme šli domů.

Zadní sklo prasklo po nárazu do větve zrovna když jsem couval, takže v tu chvíli plnilo funkci předního skla, které mám pojištěné.

Jelikož jsem na dovolené nakonec neměla žádný zdravotní problém, ráda bych se zeptala, zda mohu získat zpátky své cestovní pojištění.

Byla jsem si jistá, že mi auto někdo ukradl. Až za dva dny se zjistilo, že jsem ho zaparkovala na jiném místě, než jsem se domnívala.

Můj pes ukradl jinému psovi gumový míček, pes po mém psu vyjel a on ho leknutím sežral. Jeli jsme na veterinární stanici a snažili se vyvolat zvracení, ale bez úspěchu. Pes musel být operován a míček se podařilo vyjmout – byl zcela neporušený.

Průjem nezastavilo ani živočišné uhlí, ani konzultace s delegátem.

S nápadem polít namrzlé sklo horkou vodou přišel soused, spoluzodpovědnost za prasklinu teď odmítá s tím, že nemyslel vařící, což stejně nebyla.

Osobně nechápu, proč pan starosta šel dál do zahrady, místo aby zůstal u vrátek a počkal na nás. Náš Cézar na něj vrčel a celkově dával najevo, že to nepůjde hladce. On je fakt čitelný pes. Podle mě udělal všechno, aby následné škodě předešel.

Nehodu jsem zavinila, to nepopírám. Omluvila jsem se řidiči druhého auta, ale ten nespolupracoval. Do toho škodního záznamu mi při vyplňování diktoval, že je Karel Gott. Goťáka já ale samozřejmě poznám! A tenhle to teda fakt nebyl. Tak jsme volali policii.

Požár v kuchyni vznikl od elektrického vařiče, u kterého si děti hrály na bezdomovce a posléze toho nechaly.

Při vyučování – fyzika – měřila obsah desky lavice a zakopla o nohu spolužačky, která právě měřila šířku lavice.

Poraněná část těla: levý malík pravé ruky.

Úrazové pojištění nepotřebuji, protože jsem nesmrtelná teta.

Zmizelo též ředidlo v láhvi od vodky, ale to těm mizerům spíš přeju.

Domácnost v době krádeže obývala pouze manželčina matka, která má však na svůj věk bohužel výborné spaní.

