Perličky z pojišťoven. Sdílená auta teď frčí, vzkázal zloděj

Silvestrovský výběr z kuriózních hlášení klientů tuzemských pojišťoven. Letos se o ně podělily Uniqa a ERV Evropská pojišťovna, od ostatních jsme na konec přidali i to nejlepší z předchozích let.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 31. 12. 2020

Proč shořela část obýváku: Adventní věnec se zapálenými svíčkami jsme nenechali bez dozoru. U stolu seděl náš syn (14 let) a hrál počítačovou hru. Když začal hořet věnec a pak i ubrus, nemohl podle svých slov požáru zabránit, protože zrovna útočil na rekord v šestém levelu. Kdyby šel hasit, přišel by o svůj dosavadní nejlepší výsledek. Takže než se mohl od compu zvednout, hořel už i stůl a záclony.

Po vloupání do chalupy: To, že se u nás zloděj ubytoval, mi až tak nevadilo do té doby, než jsem zjistil, že snědl všechny tuňákové konzervy a přeladil mi kanály na televizi.

Jak došlo k pokousání psem: Štípal jsem dříví. Jedno polínko odlétlo a zasáhlo našeho psa, knírače Ralfa. Ten se lekl a domníval se, že dřevo po něm hodila moje manželka. Tak ji na oplátku kousl do lýtka.

Jak došlo k nehodě chodce: Zrovna jsem za chůze psal na mobilu zprávu své dívce, že se s ní rozcházím, a chtěl jsem to napsat nějak citlivě, tak jsem do toho byl zabraný. Přijíždějícího auta jsem si při přecházení ulice bohužel nevšiml.

Jak došlo k odcizení auta: Když jsem nosil do domu nákup vyložený z kufru auta, přiběhl cizí chlap, sedl si za volant a nastartoval. Běžel jsem k předním dveřím a snažil se mu v odjezdu zabránit. On na mě ale zavolal, že sdílená auta teď frčí, a odjel pryč.

Po nahlášení škody: Prosím vás, pošlete likvidátora na prohlídku vytopeného sklepa až pozítří. Tchyně rozhodla, že před jeho návštěvou musíme celý barák napřed uklidit, aby nás nepomluvil, když to tady bude celé kontrolovat a fotit.

Muž při hlášení škody napsal: „Dcera dostala chřipku, z toho důvodu jsem ji vyměnil za přítelkyni.“

A pro představu, co všechno se může stát na dovolené:

V Panamě šlápl muž v moři zhruba tři metry od břehu na rejnoka. Ten se vylekal a v obraně klienta bodl trnem do paty. Klient musel být ošetřen v blízké klinice.

Na dovolené v Thajsku se mladá žena sehnula k zemi, čehož využila opice makak a zaútočila na ni. Se škrábanci od drápů a zubů musela být klientka převezena na ošetření.

Na co pojištění nestačí

Klient byl přepaden v Tunisku, zloději mu mimo jiné ukradli masivní zlatý prsten. Přestože byli pachatelé následně dopadeni a prsten vrácen majiteli, žádal klient náhradu za to, že se prsten stal předmětem trestného činu a že ztratil svou hodnotu, protože není jasné, co se s ním po dobu odcizení dělo.

Tři kamarádky jely autem na letiště, odkud měly odlétat na dovolenou. Při cestě ale z auta upadl jeden přední stěrač a řidička odmítla dál pokračovat v jízdě. Dovolenou tak chtěly stornovat.

Žena chtěla proplatit dva lísky na koncert, protože si je omylem koupila dvakrát a nechtělo se jí řešit prodej nadbytečných lístků.

To nejlepší z let minulých

Viník se patrně chtěl pokusit o metodu zipu, ale tak nešťastně, že nás od sebe museli odtrhnout až hasiči.

Chtěl jsem se s účastníkem domluvit po dobrém, ale nerozuměl česky. Tak jsem mu trošku ohnul stěrač.

Při rekreačním volejbalu v tělocvičně jsem upadla na koleno a zranila si ho. Obinadlem jsem ho ale zpevnila a hrála dál. Pak jsem upadla obočím na hranu krytu topení. Tekla mi krev, ale přítomný spoluhráč-lékař říkal, že to není na šití, tak jsme to zalepili. Oko zasaženo nebylo. Během dalšího setu jsem si bolestivě vymkla kotník a udělala si výron. Další obinadlo jsme už neměli, tak jsme šli domů.

Zadní sklo prasklo po nárazu do větve zrovna když jsem couval, takže v tu chvíli plnilo funkci předního skla, které mám pojištěné.

Jelikož jsem na dovolené nakonec neměla žádný zdravotní problém, ráda bych se zeptala, zda mohu získat zpátky své cestovní pojištění.

Byla jsem si jistá, že mi auto někdo ukradl. Až za dva dny se zjistilo, že jsem ho zaparkovala na jiném místě, než jsem se domnívala.

Můj pes ukradl jinému psovi gumový míček, pes po mém psu vyjel a on ho leknutím sežral. Jeli jsme na veterinární stanici a snažili se vyvolat zvracení, ale bez úspěchu. Pes musel být operován a míček se podařilo vyjmout – byl zcela neporušený.

Průjem nezastavilo ani živočišné uhlí, ani konzultace s delegátem.

S nápadem polít namrzlé sklo horkou vodou přišel soused, spoluzodpovědnost za prasklinu teď odmítá s tím, že nemyslel vařící, což stejně nebyla.

Osobně nechápu, proč pan starosta šel dál do zahrady, místo aby zůstal u vrátek a počkal na nás. Náš Cézar na něj vrčel a celkově dával najevo, že to nepůjde hladce. On je fakt čitelný pes. Podle mě udělal všechno, aby následné škodě předešel.

Nehodu jsem zavinila, to nepopírám. Omluvila jsem se řidiči druhého auta, ale ten nespolupracoval. Do toho škodního záznamu mi při vyplňování diktoval, že je Karel Gott. Goťáka já ale samozřejmě poznám! A tenhle to teda fakt nebyl. Tak jsme volali policii.

Požár v kuchyni vznikl od elektrického vařiče, u kterého si děti hrály na bezdomovce a posléze toho nechaly.

Při vyučování – fyzika – měřila obsah desky lavice a zakopla o nohu spolužačky, která právě měřila šířku lavice.

Poraněná část těla: levý malík pravé ruky.

Úrazové pojištění nepotřebuji, protože jsem nesmrtelná teta.

Zmizelo též ředidlo v láhvi od vodky, ale to těm mizerům spíš přeju.

Domácnost v době krádeže obývala pouze manželčina matka, která má však na svůj věk bohužel výborné spaní.

Nemáte dost? Hrneme další! Nikdo by se neměl smát cizímu neštěstí. Jenže někdy se nedá odolat. Snad nás omlouvá konec roku a taky fakt, že někdy měli zúčastnění v tom neštěstí i docela kliku. V krávě je tma. Největší bizár ze světových pojišťoven

