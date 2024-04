Češi se ochudili o miliardy. Neměli životní pojištění

Život lidí v Česku se prodlužuje. V důchodu tak velmi pravděpodobně strávíme až o 10 let víc než naši prarodiče. Zní to jako pozitivní zpráva. Dlouhověkost ale s sebou přináší i obavy.... celý článek

12. 12. 2023 | Lucie Weissová

Češi by se rádi dožili 93 let – jenže do toho, jak pečují o své zdraví, se to nepromítá. Na dlouhý život nejsou připraveni ani finančně. Vyplývá to z průzkumu NN pojišťovny a penzijní... celý článek