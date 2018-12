V krávě je tma. Největší bizar ze světových pojišťoven

Ke konci roku vcelku tradičně na Peníze.cz zveřejňujeme perličky z praxe tuzemských pojišťoven.

Letos ale půjdeme jinou cestou. Nebudeme se omezovat na končící rok. A nebudeme se omezovat na Česko. Servírujeme nejostřejší pojistný bizár z celého světa. Vyberte sami nejlepší story.

V krávě je tma

Britský farmář chtěl vyplatit pojištění za nefungující iPhone. Přestal pracovat po té, co strávil nějaký čas ztracený v krávě. A ne, nesežrala ho. Telefon statkáři posloužil jako baterka, když krávě pomáhal při telení. Noc prý tenkrát byla zvlášť černá a bouřlivá. Nicméně v krávě je asi tma vždycky.

Když se přístroj znovu narodil, nebyl už k ničemu. A pojišťovna – vyplatila pojistné v plné výši.

Aby bylo na očko

Americká babička propadla hazardu. A protože je gambling nákladný koníček, na který důchod stačí jen málokomu, zvolila si jako vedlejšák skluzy a pády. Talent prokázala téměř jako Ronaldo, jen místo fotbalového hřiště klouzala a padala v obchoďácích. O pojistné plnění žádala během sedmnácti let bez jedné padesátkrát. A vydělala přes pět set tisíc dolarů. Než to všecko prasklo a nafasovala čtyři roky domácího vězení, užila si jistě pěkné stáří.

Místo kyticí hod nevěstou

Některým lidem to nevymluvíte. Nejenom že chtějí svatbu, ale ještě ji chtějí romantickou. A velikou. Velké šaty, spousta hostů a spousta jídla pro ně… Když se nevěsta přiblížila příliš blízko ke grilu, velké šaty chytly plamenem. Štěstí, že ta pravá romantika se musí odehrávat taky na břehu moře, do kterého novomanžel šaty pohotově vrhnul, pochopitelně včetně nevěsty. Pojišťovna zaplatila padesát procent škody – zřejmě to brala jako svůj svatební dar.

Nepřestávej!

A ještě jeden pojištěný telefon. Ovšem místo statkáře i místo krávy si hlavní roli střihla jedna mladá slečna. Ta si nárokovala peníze od pojišťovny, protože jí na drahém telefonu přestaly fungovat vibrace. Zrovna v tu chvíli, kdy potřebovala, aby rozhodně vibrovat nepřestával. Ještě chvilku.

Pojišťovna nic nevyplatila. Ale měla by, ta slečna zařídila na pár týdnů dobrou náladu v několika kancelářích, ani vedení nemuselo přidávat.

Dobře zaparkováno

Pojistná událost to byla všední. Okolnosti tak docela ne. Nabouraný nárazník parkujícího auta. Jenže ten náraz do zaparkovaného auta měl za následek, že ti dva, kteří v něm právě byli, ztratili kontrolu nad tím, co v něm právě dělali, čímž se pojistná událost změnila taky v událost radostnou. A tím nemyslíme to, že pojišťovna ten nárazník proplatila.