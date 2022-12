Kdo kanálu víko krade, sám do něj padá! Perličky z pojišťoven

Stala se vám krajně nepříjemná věc, voláte do pojišťovny – a na druhém konci se někdo začne smát! Samozřejmě, je to skandál. Pojišťovna má zaměstnávat výhradně lidi s nulovým smyslem pro humor nebo nervy ze železa. Ale uznejte sami: necukaly by vám koutky nahoru, kdyby vám někdo volal tohle?