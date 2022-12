Asistenční služby v krizi neškrtáme

Zdroj: Kooperativa

Ředitel úseku pojištění motorových vozidel v pojišťovně Kooperativa. Kolem aut se pohybuje celý profesní život. Začínal ve výrobním závodě, který dodával náhradní díly světovým automobilkám, několik let strávil u jednoho z největších distributorů náhradních dílů v Česku. Když se přesunul do finančnictví, nejdřív prošel několika manažerskými pozicemi v leasingových společnostech. Do Kooperativy nastoupil v roce 2012. Je ženatý a má tři děti. Kromě zaměstnání se věnuje svým koníčkům – starým automobilům a motorkám.