Ušetřit na životním pojištění? Zaměřte se na nejzávažnější rizika

Zajímají se dnes vůbec lidi o nové životní pojistky?

U nás zatím zájem průběžně roste. Od ledna do října jsme uzavřeli 113 840 nových smluv. Loni to ve stejném období bylo 84 956 a v roce 2020 pak 77 580 smluv. Na druhou stranu ale musím dodat, že také výrazně narostly požadavky na mimořádné výběry z pojištění, klienti smlouvy upravují, v některých případech dochází i k jejich předčasnému ukončení.

Vyhlídky pro příští rok jsou tedy jaké?

Letos poptávku posílilo, že jsme do nabídky zařadili zcela nové a inovované pojištění Flexi, pro příští rok tedy čekáme nižší čísla nového obchodu. A s velkou pravděpodobností mnohem víc pocítíme dopady toho, jak lidé šetří a víc rozvažují, na co svoje finance vydají. Domníváme se, že pravděpodobně i ve srovnání s krizovým obdobím po roce 2008 a s lety takzvaně covidovými, tedy 2020 a 2021, budeme čelit výraznějšímu omezení kupní síly.

Ze své pozice asi řeknete, že zrovna na životním pojištění se šetřit nevyplatí. Jak ale postupovat, když prostě potřebuju alespoň snížit měsíční platby?

Nejlepší je obrátit se na svého poradce a pojistnou smlouvu revidovat s ním. Lze například upravit rizika s ohledem vaši na aktuální životní situaci. Ponechat třeba jen ta vážná, ostatní rizika omezit. Pro správné nastavení životního pojištění jde hlavně o pokrytí těch nejvážnějších rizik, která nejvíc ohrožují zdraví a život, jako jsou invalidita, vážná onemocnění, trvalé následky, úmrtí živitele rodiny, dlouhodobá pracovní neschopnost. To by měl být základ, který si každý podle sebe pak může doplňovat o krytí dalších rizik.

Petr Procházka Zdroj: Kooperativa Ředitel úseku pojištění osob v pojišťovně Kooperativa je zodpovědný za rozvoj životního a úrazového pojištění. Petr Procházka absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a v pojišťovnictví působí od roku 1994, kdy nastoupil do Živnostenské pojišťovny. Je ženatý a má tři děti. K jeho zálibám patří především sport, zajímá se také o film a hudbu.

Chápou to klienti?

Většinou to chápou, ale je určitě dobře, když se poradí s odborníkem, tedy pojišťovacím poradcem. Z průzkumu, který jsme si nechali zpracovat u agentury IPSOS vyplývá, že většina respondentů (77 procent) preferuje v životním pojištění ochranu před vážnými riziky. Pojištění drobných úrazů by upřednostnilo 23 procent dotazovaných.

Samostatnou kapitolou jsou ale dostatečně vysoké pojistné částky. To je dlouhodobý problém. Například u nás je průměrná výše u vážných onemocnění 200 tisíc korun. Podobně je to u pojištění invalidity, kde se průměrná výše pohybuje kolem 400 tisíc korun. Člověku s průměrným příjmem, který by se stal invalidním a chtěl by si udržet stávající životní styl, by tato částka vydržela jen něco přes dva roky. Správně by měla být spíš v milionech. Proto se dlouhodobě snažíme o závažných onemocněních a jejich dopadech detailně informovat, podporovat jejich prevenci a zatraktivňovat možnost jejich pojištění.

Jak se dá pojištění zatraktivnit?

My jsme letos například nahradili několik starších verzí životních pojištění, které Kooperativa po fúzi s Pojišťovnou ČS pořád měla v nabídce, jednou novou verzí pojištění Flexi. K nejoblíbenějším prvkům těch starších verzí jsme přidali novinky. Například až 30procentní slevu na rizikové pojistné při komplexním pojištění vážných onemocnění, invalidity, trvalých následků nemoci nebo úmrtí. Součástí nového pojištění je také bonus Cesta ke zdraví, který přináší až sto tisíc korun na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Klient ho může využít na zdravotní pomůcky, na lázně, ošetřovatelskou péči, ale například i na úpravu řízení vozidla nebo úpravy bydlení. Pojištění dál přináší bonus na prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou, a to tři tisíce korun každých pět let.

Zároveň jsme přestali rozlišovat rizikovost zaměstnání klienta nebo zda pro zábavu sportuje. Policista tedy získá pojištění za stejnou cenu jako úředník, a pokud člověk není profesionálním sportovcem, nebudeme mu účtovat ani přirážku za sport.

Není pro pojišťovnu riskantní nerozlišovat, jaká rizika s sebou nesou různá povolání?

Nemusí to tak být. V široké nabídce pojištění pro různé typy a segmenty klientů dokážeme nalézt optimální cenu takové nabídky. Samozřejmě, pokud by produkt vyhledávali pouze rizikovější klienti, nemusela by se nám taková nabídka dlouhodobě vyplatit, ale to se neděje.

Mění lidé dostatečně často životní pojistku podle toho, jaké změny je potkávají v životě?

Lidé mívají po uzavření pojistné smlouvy obecně tendenci se o ni dál nestarat a nechávají ji prostě běžet. To pochopitelně není vhodné, ať už jde o majetkové, úrazové, nebo životní pojištění. S pojistnou smlouvou se dá velmi dobře pracovat po celou dobu jejího trvání, tak aby odpovídala měnící se životní situaci klienta. Když si pořídí hypotéku, když se mu narodí děti a tak dále.

Neplatí ale, že každá obměna životního pojištění znamená zdražení?

Pokud dojde ke změnám v rozsahu pojištěných rizik a klient je už starší, velmi často k navýšení sazby opravdu dojde. V mnoha jiných případech ale naopak může dojít po úpravách ke snížení. Je podstatné, jakým způsobem a jak detailně se svým poradcem analyzujete původní pojištění. Je potřeba správně vyhodnotit, jestli je nebo není možné dosavadní smlouvu upravit a přizpůsobit novým podmínkám. V mnoha případech to možné je, v některých ale bude výhodnější přejít na jiný pojistný produkt.

A co pojištění spojené s spořením? Dává v současné době smysl?

Lidé mají v krizových obdobích větší tendenci spořit a šetřit, pokud je to ovšem reálně možné. Ve spojení s pojištěním ale stále doporučujeme myslet především na vhodně zvolený mix těch nejzávažnějších rizik.

