Není výjimečné, když cena odtahu přesáhne hodnotu auta, říká expert pojišťovny

Porouchalo se auto? No tak půjde do servisu, chvíli to bez něj přežijeme. Jenže tohle si nemůže říct každý. Co když ho potřebujete denně? Co když klekne cestou na dovolenou? Václav Geletič z Kooperativy přibližuje, jak v takových situacích pomůže připojištění asistenčních služeb.

Kolikrát ročně vyjíždí po telefonátu na asistenční linku Kooperativy asistenční služba?

Ročně řešíme přes 70 tisíc asistenčních zásahů. Z toho se zhruba 60 tisíc výjezdů týká lidí, kteří u nás mají autopojištění, zbytek připadá na asistenci k pojištění domácnosti. Pokud jde o období, nejvíc výjezdů máme v létě a pak v zimě.

S jakými problémy lidé nejčastěji volají?

Skoro 80 procent výjezdů tvoří asistence při poruše vozidla, ostatní jsou zásahy po dopravních nehodách. Skoro polovina případů se týká poruchy motoru, dále poškození pneumatiky, problémů se spojkou nebo automatickým startem vozidla. Každoročně se nám také ozve přes 400 klientů, kteří natankovali nesprávné palivo, nebo ti, kterým palivo došlo a asistenci využívají k jeho dovozu. Řešíme ale i nákladné případy. Loni jsme například zajišťovali odvoz porouchaného vozu ze Španělska – přes 2200 kilometrů. Cena odtahu byla přes 117 tisíc korun, naštěstí měl ale řidič sjednaný neomezený program MAX+.

Jak rychle jste schopni klientovi v nesnázích pomoci?

V Česku by čekání na příjezd asistence nemělo přesáhnout jednu hodinu, v cizině může být dojezdový čas delší.

Václav Geletič Zdroj:Kooperativa V pojišťovnictví působí od roku 2016, předtím pracoval jako učitel matematiky a tělocviku. Zaměřuje se na produktový management zejména v oblasti neživotního pojištění. V Kooperativě je zodpovědný za rozvoj produktů autopojištění, cestovního a majetkového pojištění a také pojištění pro malé a střední podnikatele. Přináší nové pohledy na vývoj, implementaci a integraci produktů pojištění s moderními technologiemi a službami, jako je telematika nebo umělá inteligence.

Pomůžete v případě nouze i „neklientům“?

Asistenční služba je určená pro naše klienty. Ti také od pojišťovny dostanou číslo, kam volat, když se něco přihodí. Předpokládáme tedy, že „neklienti“ tyto kontakty nemají. Kdyby přesto volali, asi by jim operátorka linky vyhověla, pokud by byly k dispozici volné kapacity asistence. Asistenční zásah by si ovšem museli uhradit ze svého. Obecně platí, že když si motorista zapomene uložit telefonní číslo na svoji asistenci, může volat linku 1224, kterou spravuje Česká asociace pojišťoven. Její operátoři člověka v nouzi přepojí na asistenční službu jeho pojišťovny.

V čem je hlavní rozdíl mezi autopojištěním bez asistence a autopojištěním, u kterého si připlatíte za asistenční služby?

Klasické autopojištění řeší situace, kdy někomu způsobíte škodu na jeho zdraví či majetku – to je takzvané povinné ručení, nebo situace, kdy dojde k poškození nebo odcizení vašeho vlastního vozidla nebo jeho části – to kryje havarijní pojištění. Asistence k tomu navíc nabízí širokou škálu služeb, které řidičům pomůžou zvládnout řadu dalších nepříjemných situací, se kterými se můžou potkat. Jejich řešení bývá velmi komplikované, obzvláště pokud k nepříjemnostem dojde v zahraničí nebo v atypický termín, jako je hluboká sváteční noc.

Je možné sjednat si povinné ručení u jedné pojišťovny a asistenční služby u jiné?

Není běžné, že by si klienti sjednávali povinné ručení a asistenční služby u různých pojišťoven. Ale možné to je. Další možností je sjednat si balíček služeb přímo u asistenčních společností, některé z nich to nabízejí.

Jsou asistenční služby součástí každého povinného ručení? V jakém rozsahu?

U nás to tak je. Nechceme ale jít cestou vsouvání „povinných balíčkových pojištění“ do povinného ručení, které by se pak zbytečně prodražovalo. Proto je v naší variantě ZÁKLAD opravdu to základní: možnost odtahu vozidla po nehodě do nejbližšího servisu, 30minutová práce mechanika, který se pokusí vůz opravit, nebo pomoc s tlumočením. Taková asistence postačí nenáročným řidičům, kteří se pohybují převážně v jedné lokalitě. Balíček je limitovaný počtem zásahů ročně.

Za rozšířené asistenční služby je pak potřeba si připlatit. Mezi nejčastěji využívané služby asistence patří odtah vozu, dovoz paliva, drobné opravy na silnici, dobití baterie nebo řešení defektu pneumatiky. Méně časté, ale o to důležitější můžou být pomoc tlumočníka, advokáta nebo zajištění a úhrada ubytování.

Pokud váš zákazník asistenční služby nad rámec zaplacené nemá, může i tak využít pomoc pojišťovny a její asistenční linky a služby potom doplatit?

Ano, služeb lze využít i tak. Doplatek se vybírá po dokončení práce.

Na kolik vyjde odtah rozbitého auta v rámci Česka, případně z ciziny domů?

Samozřejmě záleží na vzdálenosti. Částka se pohybuje od několika tisíc korun v rámci Česka po vyšší desetitisíce korun při dopravě z ciziny. Úplně ojedinělé nejsou ani extrémy, kdy náklady na odtah převýší hodnotu vozidla.

Před dvěma lety jste spustili asistenční program MAX+. V čem se odlišuje od ostatních?

MAX+ oproti ostatním asistenčním programům ZÁKLAD, IDEÁL a MAX nabízí bezlimitní asistenci při poruše, havárii, řádění živlu, vandalismu, částečném odcizení, a to nejen u nás, ale i v zahraničí. Součástí programu je také zapůjčení náhradního osobního vozidla v Česku i zahraničí až na 7 dní nebo jeho úschova až na 15 dní.

Jaký je o MAX+ zájem?

Z klientů, kteří v Kooperativě mají pojištěno osobní vozidlo, si nadstandardní asistenční služby sjednalo asi 20 procent lidí. Bezlimitní program MAX+ má přibližně 6 procent pojištěných.

Komu byste rozšířené asistenční služby doporučil? Jak vycházejí cenově?

Záleží samozřejmě na každém, jakou chce mít na cestách jistotu. Pro toho, kdo často jezdí, doporučujeme minimálně asistenční program MAX, který stojí 919 korun ročně. Lidem, kteří pravidelně cestují i do zahraničí, se pak určitě vyplatí asistence MAX+. Tato služba vychází na 1919 Kč ročně.

Jak asistenční služby fungují v zahraničí?

V evropských zemích, které mají systém zelených karet, většinou spoléháme na zahraniční partnery. Ale například v turisticky oblíbeném Chorvatsku zajišťují asistenci pracovníci Global Assistence, s nimiž spolupracujeme i v Česku. Asistenční vozy s českými posádkami mají základnu v Primoštenu a ve Splitu, a dokážou tak velmi účinně pokrýt prakticky celé chorvatské pobřeží. Pokud by řidič v zahraničí nebyl s kvalitou služeb spokojený, doporučuji okamžitě volat naši asistenční infolinku.

Radim Zelený Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách.

