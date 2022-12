Než bys řekl grog. Kdo a jak vám pojistí lyže před restaurací proti krádeži

Letošní novinkou je pojištění lyží od České podnikatelské pojišťovny. Háček je ale v tom, že pojistka je spojená s nutností pořídit si poměrně drahý chytrý zámek. Prozkoumali jsme podmínky a zkusili najít i jiné možnosti.

Česká podnikatelská pojišťovna nabízí pojištění lyží jako doplněk majitelům zámku Pealock. To je v podstatě pásek z odolného materiálu vybavený technologií, která reaguje na pohyb, takže když se někdo pokusí zamčené lyže odnést, začne pískat a upozorní pomocí napojené mobilní aplikace majitele. S jeho mobilem komunikuje pomocí bluetoothu nebo datového připojení. Pealock běží na síti 2G a pro jeho provoz potřebujete datový tarif za 199 korun ročně, první půlrok je zdarma.

Nevýhodou zámku je vyšší pořizovací cena. Stojí 3990 korun a v dražší verzi, která umožňuje zámek lokalizovat pomocí GPS a ke které jedině lze sjednat pojištění, 4990 korun. Zámek pak můžete používat celoročně, nejen na lyže nebo snowboard, ale třeba na bicykl. A kromě pojištění lyží si k němu můžete pořídit i pojištění jízdního kola nebo kočárku – ovšem za každý kus vybavení se platí zvlášť.

Žádný zámek neochrání před krádeží na sto procent. Na organizovaný gang s flexou bude krátký každý zámek, jak s nadsázkou říká Tomáš Grézl ze společnosti Pealock. „Pokud člověk někde nechává lyže bez dozoru a chce mít při sportování stoprocentní klid, doporučujeme pojištění pro případ, že by se zloději opravdu povedlo Pealock překonat a stihnul by utéct dříve, než si toho majitel všimne,” radí.

Pojistka se uzavírá flexibilně na dobu od jednoho dne. Kryje krádež kdekoli mimo domov (doma by proti ní mělo krýt pojištění domácnosti) a mimo místo rekreace – nevztahuje se tedy na ten případ, že vám někdo ukradne lyže z chaty, hotelu nebo ubytovny.

Pojistit jde vybavení v ceně od pěti tisíc do půl milionu korun. Spoluúčast je jedno procento, minimálně však dva tisíce korun. Pojištění platí pro Evropskou unii a Švýcarsko. Sjednat a zaplatit se dá v aplikaci propojené se zámkem Pealock. Lyže musí být zamčené a zámek aktivovaný.

Příklad pojištění lyží od České podnikatelské pojišťovny se zámkem Pealock Pořizovací cena lyží Délka pojištění Cena pojištění

(lyže mladší než pět let) Cena pojištění

(lyže starší než pět let) Cena zámku 15 000 Kč 1 den 96 Kč 80 Kč 4990 Kč Týden 288 Kč 144 Kč Měsíc 426 Kč 213 Kč Rok 1428 Kč 714 Kč Spoluúčast pojištěného by ve všech případech byla dva tisíce korun.

Pojistit se dají lyže až deset roků staré. U lyží starších než pět roků klesá cena pojištění, ale také výše vyplácené pojistné částky. Do pěti let stáří pojišťovna vyplácí plnou cenu minus sjednanou spoluúčast, potom ale plnění rychle klesá – u lyží starých pět let pojišťovna hradí polovinu ceny, u šestiletých 40 procent, u sedmiletých 30 procent a u starších 20 procent pořizovací ceny.

Pojistka nevypadá draze, prodražuje ji ale nutnost pořídit si zámek. Společnost Pealock uvádí, že pojištění, které s Českou podnikatelskou pojišťovnou domluvila, je díky provázanosti s bezpečnostním zámkem dvakrát až dvaapůlkrát levnější než ostatní pojistky na trhu. Zkusili jsme tedy alternativy najít a prozkoumat.

Až na jednu výjimku pojišťovny samostatné pojištění lyží (nebo obecně sportovního vybavení) nenabízejí, některé ale umějí sportovní vybavení pojistit v rámci majetkového nebo cestovního pojištění. S výjimkou pojištění FIT od Kooperativy se ale žádné z nich nevztahuje na lyže, které si odložíte před horskou restaurací.

Pojištění sportovní výbavy FIT od Kooperativy

Pojištění sportovní výbavy od Kooperativy se nedá uzavřít jen na dobu zimní dovolené. Sjednává se minimálně na rok. Zato se vztahuje na škálu sportovního vybavení: snowboard, jízdní kola, elektrokola, koloběžky, golfové hole, tenisové rakety, lodi, horolezeckou nebo potápěčskou výstroj. Pojistka kryje dokonce i oděvy, obutí, fusaky a vůbec obaly. Pojištěna jsou zároveň i demontovatelná zařízení pro přepravu výstroje, tedy střešní nosiče a boxy. Nezáleží přitom na tom, jestli jde o věci vlastní, půjčené nebo pronajaté.

Další výrazný rozdíl je v tom, že zatímco Česká podnikatelská pojišťuje jen pro případ krádeže, pojistka od Kooperativy chrání i v případě poškození či zničení věci přírodním nebo lidským nekalým živlem nebo když vám upadne při nakládce, jízde něbo vykládce. Pojištěno je i poškození věci přímo při amatérském sportování.

Pojištění se vztahuje i na škody vzniklé na sportovní výbavě, kterou měl pojištěný na sobě nebo u sebe, nebo kterou krátkodobě odložil na místě k tomu určeném nebo obvyklém. Tedy i například v hotelu nebo penzionu, ale i koleji nebo ubytovně. Podmínka ale je, že zloděj musí překonat překážku.

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Dolar. Zdroj: Shutterstock.com Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máme čerstvý kurzovní lístek České národní banky i kurzovní lístky českých bank. Kurzy měn na Peníze.cz Pokud se chystáte do země, jejíž měnu běžně v bance ani směnárně nekoupíte, dobře vám pro orientaci poslouží Kurzy exotických měn na Peníze.cz

Pokud jde tedy od lyže, které si sundáte, než do sebe v restauraci vpravíte něco na zahřátí, pojištění se na ně vztahuje, jen pokud jsou „na místě k tomu určeném“ – což jsou například stojany před restaurací – a pokud jsou dostatečně zabezpečné. Za ukradené lyže vám Kooperativa vyplatí tolik, abyste si mohli obratem koupit nové. Když na to bude stačit limit, který jste si při sjednání pojistky zvolili. V případě, že lyže byly dražší než 20 tisíc korun, je potřeba doložit doklad o koupi.

Pojištění FIT platí po celém světě a výši limitu pojistného plnění si můžete zvolit individuálně podle svých potřeb. Například při limitu 40 tisíc korun je roční pojistné 2760 korun. Jestli už u Kooperativy máte nějaké jiné pojištění, získáte pojištění FIT s 50procentní slevou, takže zaplatíte jen 1380 korun.

Cestovní pojištění a pojištění domácnosti od Allianz

U Allianz si můžete lyže pojistit v rámci cestovního pojištění jako zavazadlo. A to jak na české hory, tak do zahraničí. Pojištění sportovních potřeb je možné sjednat taky v rámci pojištění domácnosti MůjDomov – a navzdory názvu budou proti krádeži pojištěné i mimo domov po celé Evropě, například proti krádeži za auta nebo střešního nosiče. Pojištění se bude vztahovat i na lyže zcizené před horskou restaurací – pokud je ale necháte na místě provozovatelem k tomu určeném. Pojištění MůjDomov si ovšem musíte sjednat v nejširším balíčku Max. Škodu bude Allianz hradit škodu až do limitu 50 tisíc korun.

Jak u pojištění zavazadel v rámci cestovka, tak u připojištění v rámci pojištění domácnosti je pojištění bez spoluúčasti a do zvoleného limitu. Jedná se o klasická pojistná nebezpečí, jako je krádež, loupež, řádění živlů a podobně. Pojišťovna vám tedy neuhradí zlomené nebo ztracené lyže.

Cestovní pojištění Single Trip od Evropské pojišťovny

Evropská pojišťovna sice nenabízí samostatné pojištění lyží nebo sportovního vybavení, ochránit je před krádeží nebo poškozením ale dokáže i díky cestovnímu pojištění, které zahrnuje také pojištění osobních věcí, včetně sportovního vybavení. Podmínkou je, že zloděj musí překonat nějakou překážku, což se na lyže volně odložené ve stojanu nevztahuje – a nepomůže ani zámek.

Územní platnost je shodná s územní platností sjednaného cestovního pojištění. Limity pro pojištění osobních věcí, tedy i lyží, závisí na produktu, který si vyberete. Vybrat si můžete ze tří variant cestovního pojištění SingleTrip – Standard, Comfort a Premium – a přikoupit si k ní připojištění s názvem Zimní sporty. To stačí jak pro lyžování, tak snowboarding na vyznačených sjezdovkách do 3500 tisíce metrů nad mořem.

Ceny cestovního pojištění SingleTrip Den Týden Rok Osobní věci (lyžařské vybavení) SingleTrip Standard 73 Kč 550 Kč - 20 000 Kč SingleTrip Comfort 98 Kč 700 Kč - 40 000 Kč MultiTrip Comfort - - 2870 Kč 15 000 Kč MultiTrip Premium - - 3980 Kč 30 000 Kč

Pokud si cestovní pojištění obsahující také osobní věci sjednáte pro celou rodinu, vycházejí ceny na osobu výhodněji, protože děti až do 18 let mají 50proentní slevu slevu. Nezapomeňte ale, že cestovní pojištění má především jiné účely: pojistit vás proti úrazu, zajistit pokrtí léčebných výloh, případně pojistit i odpovědnost. Porovnávejte tedy i – nebo zjeména – plnění, které vám pojišťovny nabízejí pro takové případy.

Pojištění Aktiv od Generali České pojišťovny

Generali Česká pojišťovna nabízí k pojištění domácnosti připojištění s názvem Aktiv, kterým můžete ochránit své lyže i jakékoliv další sportovní vybavení pro amatérský sport nejen před odcizením, ale také poškozením nebo ztrátou.

Pojištění platí na území Evropy. Nevztahuje se ale na případy, kdy vám lyže ukradnou, když je necháte zapíchnuté před restaurací ve sněhu. Výjimkou jsou případy, kdy byly lyže venku prokazatelně zabezpečeny třeba zámkem nebo uzamykatelnou schránkou a došlo k překonání tohoto zabezpečení.

Pojištění se sjednává na rok a odvíjí se od zvoleného pojistného limitu. Ten je v rozmezí od 10 tisíc korun do 100 tisíc korun. Spoluúčast není a pojistné plnění Generali vyplácí v nových cenách, tedy v takových, za které si můžete koupit stejnou věc, ale novou.

Cestovní pojištění od pojišťovny Direct

Pojišťovna Direct nabízí pojištění sportovního vybavení v rámci cestovního pojištění. Pojištění se vztahuje na poškození při běžném používání a krádež z uzavřených prostor nebo když zloděj překoná nějaké zabezpečení. Na volně stojící lyže bez zámku se nevztahuje.

Z pojištění vám nezaplatí nové lyže, ale jen půjčovné za náhradní lyže. Limit na půjčovné vychází na 1000 korun denně a pojišťovna vám jej bude vyplácet maximálně po dobu pěti dnů. V rámci cestovního pojištění je potřeba si zaplatit i léčebné výlohy. Pokud byste si pojistné nastavili v minimální výši, pojištění pro jednu osobu by vás vyšlo na 14 korun denně, 98 korun týdně nebo 434 korun měsíčně.

Promo Nezapomeňte cestovní pojištění! Zdroj: Shutterstock Srovnáme i sjednáme Rum vám nohu nesrovná a dlahu nenasadí! I na hory se bude hodit cestovní pojištění. Stojí pár korun, ale když se něco stane, může mít hodnotu milionovou. Pomůžeme s porovnáním cestovního pojištění. A budete-li chtít, rovnou ho tu můžete za pár minut online sjednat. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ HNED

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem