Air Bank přidává pojištění karet a osobních věcí

Air Bank začíná nabízet pojištění osobních věcí a platebních prostředků. Služba, na které spolupracuje s Maxima pojišťovnou, je dostupná v bankovní aplikaci My Air.

Za 50 korun měsíčně si lze pojistit zneužití odcizené nebo ztracené platební karty, odcizení a ztrátu osobních i pracovních věcí jako jako jsou mobil, brýle (včetně slunečních), tablet a notebook, odcizení peněz, odcizení i ztrátu klíčů od domu i auta a ztrátu a odcizení dokladů doma i v zahraničí.

Za 100 korun měsíčně pak lze pojistit osobní věci všech členů domácnosti.

Pojištění platí po celém světě bez omezení.

„Při zneužití platebních prostředků a odcizení osobních věcí nabízíme jedny z nejvyšších limitů na trhu. V případě zneužití odcizené nebo ztracené karty pojišťovna vrátí až 100 000 korun,“ říká mluvčí Air Bank Jana Pokorná. To platí pro platby potvrzené PINem, který mohl někdo spatřit například při placení v obchodě, ale i platby na internetu ověřené metodou 3D Secure.

„U plateb, které nevyžadují potvrzení PINem nebo ověření metodou 3D Secure, pojištění kryje částky do výše 50 eur. Tedy částky, za kterou by odpovídal klient a nebyla by bankou kompenzovaná. Opětovné pořízení odcizené elektroniky mladší pěti let pojišťovna proplatí až do výše 50 000 korun,“ upřesňuje mluvčí.

„V případě ztráty dokladů navíc pojišťovna klientům kromě nákladů na jejich znovuvystavení zaplatí ještě 1000 korun jako náhradu za čas strávený vyřizováním na úřadech,“ dodává Pokorná.

Air Bank už dříve nabídla cestovní pojištění od Axa Assistance. Zprostředkuje také pojištění auta přes srovnávač Rixo, který stejně jako Air Bank patří do skupiny PPF.

Možnost pojištění za poplatek – nebo i zdarma v rámci prémiových účtů – nabízejí také některé další banky.

