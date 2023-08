Dvě pětiny domácností nemají pojištění proti krádeži

Pouze 57 procent domácností v Česku má sjednáno pojištění proti vykradení rodinného domu či bytu. Ukázal to průzkum společnosti ČPP Servis, dceřiné společnosti České podnikatelské pojišťovny, který proběhl v červnu na vzorku 1050 respondentů z celé republiky prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Pokud mají domácnosti podobné pojištění sjednané, tak nejčastěji (34 %) na částku mezi 100 a 500 tisíci korunami. Pojistné krytí do 100 tisíc korun má 17 % domácností, naopak 26 % majitelů nemovitosti má pojistnou smlouvu uzavřenou na částku mezi půl milionem a milionem korun. Téměř čtvrtina lidí (23 %) sice pojištění sjednané má, ale vůbec netuší, na jakou částku. Lidé také často nevědí, co všechno jim pojištění kryje.

„Stejně jako u jiných druhů pojištění i zde platí, že zájem o pojištění roste s přibývajícím věkem. Zatímco ve skupině vlastníků nemovitosti do 26 let má pojištění proti vykradení jen 40 % lidí, ve skupině nad 54 let je to již 66 % domácností,“ říká David Krňávek, předseda sboru jednatelů ČPP Servis.

Nejčastějším způsobem zabezpečení domácnosti je kombinace bezpečnostního zámku (45 %) a bezpečnostních dveří (38 %), ukázal průzkum. Víc než čtvrtina domácností (28 %) přiznává, že nemá žádné speciální zabezpečení. Nějakou formu takzvané chytré domácnosti (alarmy, čidla, videokamery a podobně) má jen 13 % respondentů.

„Zajímavostí je, že téměř čtvrtina domácností (23 %) věří, že nejlepší ochranou je hlídací pes. Otázkou samozřejmě zůstává, kde je tento hlídač v době, kdy je domácnost na dovolené,“ podotýká Krňávek.

„Počet vloupání do domů a bytů sice v České republice z rekordních hodnot klesl, přesto je ročně vykradeno několik tisíc domácností. Podle statistik policie dochází ke zhruba deseti případům každý den, v létě toto číslo roste,“ připomíná Krňávek.

