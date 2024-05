ČSOB vylepší pojištění nákupu, když platíte kreditkou

ČSOB od července změní některé podmínky pro pojištění ochrany nákupu a prodloužené záruky, které nabízí jako součást služeb ke kreditní kartě.

Pojištění dosud platilo jen na mobily a tablety, spotřební elektroniku, domácí spotřebiče a nářadí pro kutily. Minimální cena zboží musela dosáhnout aspoň 1500 korun.

Od poloviny roku sice minimální hodnota stoupne na 2000 korun, pojištění však bude podle banky platit na „cokoli“ – kromě zboží, které je uvedeno v takzvaných výlukách.

Ve výlukách zůstanou především oděvy a obuv, cennosti, motorová vozidla a obecně věci sloužící k podnikání. Kromě toho se pojištění nevztahuje ani na součásti, které se během životnosti věci pravidelně několikrát vyměňují (například zdroje světla, akumulátory, filtry, tonery, pojistky) nebo poškození vzniklé trvalým vlivem provozu, korozí, postupným stárnutím, únavou materiálu, působením vlhka, vlivem tepla a zimy nebo nesprávným napětím a poruchou v rozvodné energetické síti.

V praxi se tak pojištění od července rozšíří hlavně o nábytek a další vybavení domácnosti, sportovní a turistické vybavení (kromě oblečení a obuvi) nebo vybavení auta (například autosedačky, nosiče na kola).

ČSOB zároveň prodlouží dobu ochrany nákupu na dvanáct měsíců z dosavadních šesti. „Když vám věc, kterou jste zaplatili kreditkou, ukradnou nebo se poškodí či zničí, uhradíme vám ji celý rok od nákupu. Ať se to stane kdekoli na světě,“ slibuje. Odcizením se rozumí jen krádež vloupáním nebo loupežným přepadením, ne prostá krádež.

Dalším vylepšením je zrušení spoluúčasti při pojistné události. Dosud se klient podílí částkou 500 korun – od banky tedy dostane o pětistovku méně. Od července už banka zaplatí celou částku.

Při odcizení nebo zničení věci uhradí banka částku odpovídající „přiměřeným nákladům na znovupořízení stejné nebo srovnatelné nové věci (maximálně však do výše kupní ceny), sníženou o cenu využitelných zbytků zničené pojištěné věci“. Při poškození věci zaplatí přiměřené náklady na opravu, a to nejvýše do nové ceny (maximálně však do výše kupní ceny). K opotřebení věci se nepřihlíží, vyplývá z pojistných podmínek.

Okruh pojištěných věcí se od července rozšíří také u prodloužené záruky – její délka zůstává stejná jako dosud: jeden rok navíc k záruce poskytnuté od prodejce.

Pojištění se vztahuje jen na věci, které klient koupil zcela nové, a to v České republice, případně v internetovém obchodě, který „má českou doménu a je v českém jazyce“.

Pro kreditní karty Premium, Gold, Platinum a Private Banking je maximální roční pojistné plnění 120 tisíc korun (v součtu všech pojistných událostí). Pro klienty prémiového či privátního bankovnictví jsou tyto karty nadále zdarma včetně pojištění a dalších služeb.

U retailové kreditní karty typu Standard je limit pojistného plnění 70 tisíc korun. Karta je zdarma, pokud s ní klient měsíčně zaplatí alespoň 3000 korun. Při nesplnění této podmínky stoupne paušální poplatek od července na 60 korun z dosavadních 30 korun.

ČSOB zvýší i úrokovou sazbu pro klienty, kteří nesplatí peníze z kreditky během bezúročného období. Od července bude 22,9 % místo dosavadních 19,9 % ročně.

