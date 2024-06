Bitcoinové transakce za 50 dolarů? Burza OKX ucpala trubky. Týden v kryptu

Minulý víkend jsme zažili malé déjà vu. Bitcoinové transakce najednou stály desítky dolarů jako letos v dubnu krátce po halvingu. Tentokrát za to ale nemohly obrázky kočiček ani memecoiny, ale burza OKX. Ta se rozhodla konsolidovat svoje peněženky a zahltila tím bitcoinovou síť.

K čemu se dělá konsolidace? Zkusíme si pomoct analogií s fyzickými penězi. Máte peněženku, teď do ní dáte tisícovku, teď dvě dvacky a pětikorunu… A pak najednou máte těžkou kapsu, protože v peněžence je pět stovek v drobných. Tady máme jeden důvod k rozměnění čili konsolidaci: když vyměníte malé za velké, máte to líp pod kontrolou a je vám lehčeji.

Ke konsolidaci bitcoinové peněženky ale můžete mít jiný a možná vážnější důvod: za placení se vždycky odvádí poplatek. A pozor – za každou tisícovku a za každou dvacku zvlášť. Když platíte deseti pětikorunami, platíte desetkrát poplatek. Za utracení padesátky byste platili jednou. Takže když máte hodně drobných, poplatky vám přijdou nízké a čekáte, že v budoucnu budou vyšší, provedete konsolidaci. Dělá se jednoduše tak, že pošlete bitcoiny sami sobě a tím se z mnoha malých příchozích transakcí stane jedna velká.

Burza OKX to ovšem udělala se stovkami tisíc drobnějších transakcí. A všecko ucpala: prostor v bloku je omezený, takže se do něj potom dostaly transakce, za které byli lidi ochotní zaplati víc. Tentokrát to bylo i přes 50 dolarů. Na transakce za poplatky v normální výši se vůbec nedostalo.

Samozřejmě to šlo dělat líp, postupně, pomaleji. Nevíme, jestli si v OKX řekli, že to provedou hned, ať to stojí, co to stojí, nebo za tím byla chyba člověka či robota. Výsledkem každopádně bylo, že OKX utratila nesmyslné peníze a bitcoinová síť se stala na pár dní nepoužitelnou. Jediný, kdo z toho vyšel vítězně, byli těžaři. Ti inkasovali obrovské sumy za vytěžení bloku.

Například v tom s číslem 846905, kde byl průměrný poplatek 54 dolarů, inkasoval těžař jen na poplatcích 5,56 bitcoinu (to je asi 390 tisíc dolarů a necelých 9 milionů korun). Pro porovnání, ve čtvrtek odpoledne už inkasovali těžaři na poplatcích zase jen okolo 0,25 bitcoinu (17,5 tisíce dolarů, 400 tisíc korun).

Vývoj ceny bitcoinu

Svezte se na bicyklu. Než ho EU zakáže

Zpráva EU Innovation Hub for Internal Security upozorňuje na to, že aplikace na druhé vrstvě nad blockchainem – jako je bitcoinový LIghtning Network – by mohly způsobit „potíže při vyšetřování vedených orgány činnými v trestním řízení“.

Zpráva zmiňuje, jak kriminalistům ztěžují vyšetřování mixéry kryptoměn a tzv. privacy coins, upozorňuje na anonymizační novinky, jako je Mimblewimle a zero-knowledge proofs, které můžou zastřít krpytoměnové adresy, bilance i transakce. A pak doslova říká: „Zločinci navíc můžou zneužít i aplikace na druhé vrstvě, jako je například Lightning Network. Můžou je využít například k vzájemným platbám, aniž by byly viditelné částky a časy těchto transakcí.“

Je to jenom konstatování, asi jako že z jízdního kola můžete spadnout a zlomit si vaz nebo že horkou kávou se můžete opařit. Tak doufejme, že nějakého byrokrata z Bruselu nenapadne žádat zákaz Lightning Network. Následovat by přece musel zákaz hotovosti, jen si to zkuste: „Zločinci navíc můžou zneužít i hotovost. Můžou ji využít například k vzájemným platbám, aniž by byly viditelné částky a časy těchto transakcí.“

Vlastně – nenapadlo to už někoho?

Trest za Terru: 4,5 miliardy dolarů

Společnost Terraform Labs a její bývalý generální ředitel Do Kwon se dohodli s americkou Komisí pro cenné papíry (SEC) na dohodě o narovnání, podle které by měli zaplatit 4,5 miliardy dolarů (skoro 103 miliard korun).

Pokud soud odhodu schválí, podle právníků Komise tím „vyšle jednoznačný odstrašující vzkaz (…) těm, kteří se snaží obejít požadavky federálních zákonů o cenných papírech tím, že vytvářejí nové standardy chování pro kryptoaktiva, které spadají do působnosti federálních zákonů o cenných papírech.“

Newyorská porota shledala v dubnu Kwona a Terraform Labs odpovědnými za podvod v procesu kvůli implozí ekosystému Terra. která v květnu 2022 vymazala ze světa 40 miliard dolarů (skoro bilion korun).

Kwon se procesu neúčastnil. Je stále ve vazbě v Černé Hoře a čeká, jestli bdue vydán do Spojených států nebo do rodné Koreje. CEO Terraformu Chris Amani během procesu vypověděl, že firmě, která je v současné době v režimu ochrany před bankrotem, zbývá přibližně 150 milionů dolarů. Není tedy úplně jasné, kde chlapci seženou 4,5 miliardy…

Paraguay láká těžaře. V mezích zákona

Paraguay se rozhodla prodávat přebytečnou elektřinu z vodní elektrárny Itaipu těžařům bitcoinů. Slibuje si od toho příliv zahraničních investic. Krok ale přišel zároveň v době, kdy země zvažuje přísnější regulaci krypta. Na začátku roku navrhl parlament dočasný zákaz těžby kryptoměn – a za klíčový problém označil nelegální těžbu.

Navrhovaná regulace zdůrazňuje potřebu vyvažování mezi využíváním ekonomického potenciálu těžby bitcoinů a souvisejícími riziky. Jinými slovy, vláda se snaží přilákat legální těžaře a zahraniční investice a zároveň zajistit pro odvětví legislativní rámec, který zabrání nezákonným činnostem.

NFT v klinické smrti

Počet denních obchodů s NFT na ethereu poprvé od června 2021 klesl pod 4000. a i když se občas objevují naděje na vzkříšení, oznamují se nové kolekce NFT nebo partnerství se slavnými značkami, negativní titulky převažují. Zaměřují se hlavně na klesající ceny i aktivitu obchodníků.

Mnoho velkých světových značek se s NFT spálilo – nikdo si například nekupoval VIP NFT vstupenky na festival Coachella a třeba Starbucks ukončil pro nezájem svůj NFT program Odyssey Beta. A i ty nejznámější NFT se obchodují hluboce pod cenami, kterých dosahovaly na vrcholu NFTmánie – například znuděná opice (Bored Ape), kterou kdysi vlastnil herec Kevin Hart, se prodala se ztrátou 83 procent.

A i když se najdou výjimky potvrzující pravidlo, obecně platí, že u většiny sbírek dochází ke snižování objemů obchodů a klesají i vyvolávací ceny. Co myslíte, vzpamatují se ještě někdy NFT?

Rychlovka pod čarou: Pokud čtete článek hned v sobotu dopoledne a jste z Prahy a okolí, máte pořád čas dorazit na celosvětovou bitcoinovou událost roku – na konferenci BTC Prague.

Tomáš Krause

