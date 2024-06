Noví klienti Raiffeiseinbank získají lepší kreditku dočasně zdarma

Noví klienti Raiffeisenbank mohou dostat kreditní kartu Style nebo RB Premium na půl roku zdarma. „Oproti základním verzím karty tak získají výhodnější vstupy do letištních salonků, asistenční službu nebo zdarma lékařskou konzultaci,“ říká produktový manažer Jiří Frkal.

Karta Style stojí standardně 50 korun měsíčně. U karty RB Premium je měsíční paušál 199 korun, k Exkluzivnímu účtu ji banka dává bezplatně. Noví klienti s jakýmkoliv typem běžného účtu – tedy i se základním Chytrým účtem – teď jednu z těchto dvou karet dostanou na šest měsíců zdarma.

Zájemci samozřejmě musí splnit základní kritéria pro poskytnutí kreditní karty, protože jde o formu úvěru. Banka bude zkoumat především schopnost splácet – tedy pravidelné příjmy a případné další závazky.

Karta Style nabízí především slevu jedno procento na nákupy – maximálně lze získat zpátky na účet 150 korun měsíčně, což odpovídá nákupům za 15 tisíc korun. Roční limit bonusu je 1800 korun ročně (nákupy za 180 tisíc). Součástí je také pojištění pro bezpečné nákupy a platby kartou (mimo jiné o rok delší záruka), online služba uLékaře.cz (zdarma nonstop konzultace s lékařem), služba Mastercard Asistent (pomoc se zajištěním řemeslníka, doručením nákupu nebo květin a podobně) a levnější vstupy do letištních salonků MasterCard v Praze, Vídni a Bratislavě (zhruba od 450 do 725 korun pro majitele karty).

Karta RB Premium nabízí bezplatné vstupy do salonků Mastercard v Praze, Vídni a Bratislavě a zdarma dva vstupy ročně do salonků sítě LoungeKey ve více než 450 městech po celém světě. Obsahuje také zmíněnou asistenční službu a lékařskou online poradnu.

Základní verze kreditní karty Easy je zdarma, prakticky jediným bonusem je pojištění prodloužené záruky na spotřebiče a elektroniku.

Všechny kreditní karty lze využít jako bezúročnou půjčku. Případné úroky se počítají až při nesplacení do konce bezúročného období (to trvá až do 25. dne následujícího kalendářního měsíce).

Akce trvá pro kreditní karty sjednané od začátku června do konce srpna. Podmínkou je, že klient v posledních šesti měsících neměl u Raiffeisenbank sjednanou žádnou kreditní kartu.

Raiffeisenbank zároveň dočasně vylepšila svůj Aktivní účet. Lidé, kteří ho začnou nově využívat, získají na jeden rok zdarma zlatou debetní kartu a službu RB směnárna. O této nabídce jsme psali podrobně před čtrnácti dny, v rámci paušálu za vedení účtu (49 korun měsíčně) je mimo jiné cestovní pojištění pro celou rodinu, další vstupy do letištních salonků nebo výhodnější kurzy při převodu měn.

Petr Kučera

