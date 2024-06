ČSOB zpřísní podmínky pro prémiové bankovnictví

Co se děje

ČSOB zpřísňuje podmínky pro bezplatné vedení služby ČSOB Premium. Ta zahrnuje vedle osobního bankéře například cestovní pojištění pro celou rodinu, řadu dalších pojištění, vstupy do letištních salonků nebo výběry z bankomatů po celém světě.

Přísnější podmínky platí od začátku června, ovšem jen pro nové zájemce. Dosavadních klientů se nová pravidla dotknou až od začátku roku 2025, aby měli dost času se na ně připravit.

I nadále sice bude stačit, když klient splní jedno ze tří kritérií, jejich minimální výše ale stoupne. K dosud nejjednoduššímu kritériu se navíc přidá další podmínka.

První možnost: příjem aspoň 60 tisíc a v produktech nejméně 300 tisíc

Pro získání balíčku ČSOB Premium zdarma dosud v zásadě stačilo, když na účet (Premium Konto) přijde v součtu aspoň 50 tisíc korun měsíčně. Limit pro příjem na účet teď stoupne na 60 tisíc a současně bude potřeba plnit ještě jednu podmínku: mít ve skupině ČSOB alespoň 300 tisíc v dalších produktech – sčítají se depozita (vklady) a úvěry (půjčky).

Do limitu 300 tisíc se bude počítat aktuální zůstatek na účtech klienta (typicky na běžném a spořicím účtu), na termínovaném vkladu, stavebním spoření, penzijním spoření, investičním účtu (podílové fondy, akcie...), dlouhodobém investičním produktu a podobně. Vedle samotné ČSOB se berou v úvahu i další firmy ze skupiny – včetně investiční společnosti Patria Finance.

Podmínku „300 tisíc v dalších produktech“ splní i ten, kdo má od skupiny ČSOB půjčku: hypotéku, úvěr ze stavebního spoření, spotřebitelský úvěr nebo leasing. Započítá se mu nesplacená jistina – tedy to, co ještě dluží. Nepočítají se kontokorent a kreditní karta.

Do příjmového limitu 60 tisíc banka neuzná převody z jiných účtů stejného klienta v rámci ČSOB – tohle omezení platilo i dosud. Nově přijde další zpřísnění: do měsíčního příjmu nezapočítá ani částky, které klient ve stejném měsíci odešle zpátky na účet, z něhož předtím přišly. Cílem je omezit takzvané přeposílače peněz, kteří na prémiové služby dosáhnou jen díky tomu, že limit splní na jediný den v měsíci, přestože jinak ČSOB prakticky nevyužívají.

Depozitní nebo úvěrový limit 300 tisíc se bude posuzovat vždy ke konci kalendářního měsíce. Mělo by tedy stačit, když se dostatečná částka objeví na běžném či spořicím účtu na přelomu měsíce. Pozor: u půjček se bude počítat aktuální výše nesplacené jistiny, která každý měsíc klesá, takže klient by časem nemusel na bezplatné vedení prémiového účtu dosáhnout.

Druhá možnost: aspoň dva miliony ve spoření nebo investicích

Podle dosavadních podmínek může mít ČSOB Premium zdarma i klient, který sice nesplní první kritérium, ale má ve skupině uloženo nejméně jeden a půl milionu korun. Nově se tento limit zvýší na dva miliony.

Sčítají se peníze na běžném účtu, na spoření i na investičních produktech – včetně penzijka. Rozhodující je stav ke konci kalendářního měsíce.

Třetí možnost: aspoň pět milionů v úvěrech

Kdo nesplní první ani druhé kritérium, může na bezplatné vedení ČSOB Premium dosáhnout díky třetímu. Jde o výši sjednaných úvěrů (hypotéky nebo jiné půjčky) od skupiny ČSOB.

Dosud stačí, když jejich součet dělá aspoň tři miliony korun. Nově bude potřeba aspoň pět milionů. V tomto případě se nepočítá aktuální výše neplacené jistiny, ale původní (sjednaná) výše úvěru.

Přijdou další vylepšení, ale zdraží paušál

Služba ČSOB Premium funguje od jara 2016, minimální podmínky pro její bezplatné vedení se zatím nijak výrazně nezměnily – navzdory inflaci a růstu mezd. Před pár lety přibyla jen podmínka „aktivního využívání účtu“ – v praxi stačí tři platby kartou měsíčně (nebo vlastnictví dvou produktů skupiny ČSOB, které klient nedostává zdarma).

Příjmové, depozitní i úvěrové limity se teď zvyšují – pro nové klienty od června 2024, pro dosavadní klienty až od ledna 2025. Na druhou stranu končí zmíněná podmínka „aktivního využívání účtu“, týkající se hlavně plateb kartou.

Další vylepšení má klienty motivovat, aby dočasně volné peníze ukládali právě v ČSOB: Strop pro zvýhodněnou sazbu na jejím spořicím účtu (do konce června 5 %) se od června zvýšil na 500 tisíc korun z dosavadních 250 tisíc korun. Změna se týká jen klientů se službou ČSOB Premium – ne s Plus kontem. Podmínka pro získání zvýhodněné sazby zůstává: aspoň pětkrát za měsíc zaplatit kartou a aspoň jednou za čtvrtletí se přihlásit do aplikace ČSOB Smart.

Od července ČSOB vylepší i některé podmínky pro pojištění ochrany nákupu a prodloužené záruky, které v rámci prémiového účtu nabízí zdarma ke kreditní kartě. Nově se rozšíří na víc druhů zboží, doba ochrany nákupu se zdvojnásobí (ze šesti na dvanáct měsíců) a odpadne spoluúčast. Na druhou stranu bude pojištěné zboží v hodnotě alespoň 2000 korun místo dosavadních 1500 korun.

„Standardní cena“ za balíček ČSOB Premium je v současnosti 900 korun měsíčně. Neplatí ji klienti, kteří splní jedno ze tří kritérií pro bezplatné vedení. Banka avizuje, že měsíční paušál od ledna zdraží na 1500 korun. Vyhnout se mu lze i včasným přechodem na běžný účet Plus konto bez poplatků.

Banka upozorňuje, že Premium konto lze zrušit nebo změnit na jiný typ účtu pouze na pobočce. „Elektronicky nebo po telefonu to bohužel ze zákonných důvodů nejde,“ píše ČSOB. Podrobnosti zjišťujeme.

Podmínky pro bezplatné vedení ČSOB Premium do konce roku 2024 (kromě nových klientů od června 2024) od ledna 2025 (pro nové klienty už od června 2024) příjem na účet aspoň 50 000 Kč měsíčně příjem na účet aspoň 60 000 Kč měsíčně a zároveň součet úspor a úvěrů je aspoň 300 000 Kč (ke konci měsíce) součet vkladů a investic ve skupině ČSOB aspoň 1 500 000 Kč součet vkladů a investic ve skupině ČSOB je aspoň 2 000 000 Kč součet úvěrů ve skupině ČSOB aspoň 3 000 000 Kč součet úvěrů ve skupině ČSOB aspoň 5 000 000 Kč (stačí splnit jednu ze tří podmínek, do konce roku navíc i třikrát měsíčně zaplatit kartou nebo využívat dva placené produkty skupiny ČSOB)

Prémiové účty má i konkurence

Balíček ČSOB Premium vychází nejlépe, pokud jde o snadné splnění podmínek v poměru k nabízeným benefitům. Hlavní výhodou je cestovní pojištění pro celou rodinu s vysokými limity: například u léčebných výloh je to 100 milionů na osobu, u pojištění odpovědnosti za újmu 20 milionů, u pojištění stornopoplatků 50 tisíc na osobu s jen 10% spoluúčastí.

Nejbližší konkurencí teď může být Raiffeisenbank. Ta od května výrazně zmírnila podmínky, při jejichž splnění je její Exkluzivní účet zdarma. Nově stačí, když na účet přijde každý měsíc alespoň 50 tisíc (počítají se jen dvě nejvyšší platby). Paušál nemusí platit ani ten, kdo má v bance uloženo alespoň jeden a půl milionu korun (například na spoření nebo v investicích). Nabídka benefitů je solidní, přesto menší než u ČSOB. Základní limity u cestovního pojištění jsou 10 milionů na osobu u léčebných výloh, čtyři miliony u pojištění odpovědnosti a 30 tisíc u storna cesty.

Česká spořitelna zpřísnila podmínky pro bezplatné vedení konta Erste Premier od září 2021. Už nestačí, aby klientovi na účet přišlo aspoň 70 tisíc korun. Teď je potřeba mít ve spořitelně ještě přinejmenším 250 tisíc na vkladech, investicích nebo úvěrech. Alternativními kritérii jsou vklady či investice v hodnotě minimálně 2,5 milionu korun nebo součet depozit, investic a úvěrových produktů v objemu minimálně čtyři miliony korun. U cestovního pojištění je limit léčebných výloh 50 milionů, u odpovědnosti šest milionů, u storna 30 tisíc na osobu.

Komerční banka zpřísnila podmínky účtu Top nabídka od ledna 2023: Příjem musí být aspoň 100 tisíc měsíčně, z toho jedna příchozí platba nejméně 70 000 korun. Alternativou jsou úspory a investice aspoň tři miliony korun, úvěry za aspoň šest milionů a podobně. Maximální limit cestovního pojištění ke kartě je 10 milionů. Konkurenční výhodou jsou bezplatné asistenční služby pro motoristy i pro cyklisty.

V UniCredit stačí k Top účtu příjem 40 tisíc měsíčně. Limity cestovního pojištění jsou ale podstatně nižší (pět milionů u léčebných výloh), menší je i rozsah dalších benefitů k účtu.

Na bohatší klienty míří prémiové bankovnictví Creditas. Když ho banka v roce 2020 spouštěla, mluvila o pravidelném příjmu 75 tisíc měsíčně současně s úsporami či investicemi aspoň tři miliony nebo současně s hypotékou nad osm milionů. Aktuální kritéria na webu nezveřejňuje.

