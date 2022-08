Letadlo není autobus. Proč aerolinky nechtějí vyměňovat letenky a vracet peníze

Typická situace – na začátku roku si koupíte letenku na srpen. Už někdy v březnu ale víte, že bohužel v srpnu nikam letět nemůžete. Jenže letenku nejde vrátit a změna na jiný termín buď není možná, nebo je zpoplatněná. A poplatky se můžou vyšplhat tak vysoko, že se vyplatí nechat letenku propadnout a koupit novou. U letenky za pár stovek propadnutí ani moc nezamrzí, jindy jde ale o tisíce nebo i desítky tisíc korun.

Existuje sice možnost pojistit si storno letenky, ale pak musíte prokazovat závažné důvody, proč nemůžete letět. A ne vždy pojišťovna vidí závažnost toho kterého důvodu stejně jako vy.

Letenky se většinou nakupují na dálku a při nakupování po internetu nebo telefonu spotřebitele chrání zákon, díky kterému má právo do 14 dnů od nákupu bez udání důvodu odstoupit. Jenže i kdybyste se dozvěděli, že nemůžete letět, do těch dvou neděl, letenky mají výjimku. Jestli je můžete vrátit nebo vyměnit, rozhodujou jen letecké společnosti. A vy jako spotřebitel tady většinou taháte za kratší konec.

Za láci se platí

U nejlevnějších tarifů nízkonákladových aerolinek obvykle není možné letenku vrátit, ale ani změnit termín letu. To jde u flexibilních tarifů, ale musíte si připlatit. Pro představu, u Ryanairu vás letenka na příští březen z Prahy do Barcelony jen s malým kabinovým zavazadlem vyjde v nelacinější verzi na 590 korun, ve flexibilním tarifu s bezplatnou změnou termínu si dopravce účtuje třikrát víc – 1886 korun.

Smartwings, největší česká nízkonákladovka, nabízí letenku z Prahy do Barcelony se dvěma zavazadly v březnu (duben zatím není v nabídce) za 9500 korun. Jde o tarif Plus, druhý nejlevnější u společnosti, má být kompromisem mezi cenou a kvalitou. Lístek není možné vrátit a změna je zpoplatněna. V rezervačním systému dopravce uvádí, že za změnu bude chtít částku od 1560 korun + případný rozdíl v jízdném. U dražších tarifů pak Smartwings nabízejí změnu termínu zdarma a zrušení s poplatkem za storno.

U tradičních leteckých společností bývají podmínky o něco výhodnější. Většinou je možné letenku změnit u všech tarifů, někdy i zdarma, a v některých případech ji lze i zrušit. Ceny letenky přitom můžou být srovnatelné s cenami takzvaných nízkonákladových aerolinek.

České aerolinie například umožňují změnu letenky u nejdražších tarifů zdarma, u levnějších za poplatek 1560 korun. V tom nejdražším tarifu umožňují i vrácení peněz – ovešem se stornopoplatkem minimálně 1560 korun.

Podobně to funguje i u Lufthansy, jedné z největších leteckých společností. Ta umožňuje změnu termínu odletu u všech tarifů. U toho nejlevnějšího je to za poplatek 70 eur (1700 Kč) plus možný rozdíl v ceně letenky, u dvou dražších zdarma. Vrácení letenky umožňuje jen u nejdražšího flexibilního tarifu.

Některé společnosti při rušení letenky nenabízejí peníze, ale jen kredit na nějaký let v budoucnosti. To samozřejmě ocení spíš jen pravidelnější cestovatelé, ne sváteční turisti.

Ke cti leteckým společnostem slouží, že většinou lidem umějí vyjít vstříc v těch nejvážnějších životních situacích a mnohé jsou ochotné na požádání vrátit peníze například v případě úmrtí nejbližšího člena rodiny.

Smlouva je smlouva

V Evropské unii platí nařízení o právech cestujících v letecké dopravě, které spotřebitelům garantuje práva v případě zpoždění nebo zrušení letu. „Tento zákon pochází z roku 2004 a nyní je zjevně značně zastaralý. Evropská komise navrhla jeho aktualizaci v roce 2013, ale od té doby se spíš zasekává-odkládá v Radě ministrů,“ připouští Andrew Canning z tiskového oddělení Evropské spotřebitelské organizace (BEUC). Covidová pandemie a omezení cestování, prý ukázaly, jak moc je aktualizace nařízení opožděná. Zejména pokud jde o skutečné vymáhá práv spotřebitelů.

Evropské nařízení ale řeší jen ty případy, kdy za zrušení nebo změnu může letecká společnost. A podle oslovených odborníků Evropská unie zatím nezvažuje, že by nějak jinak nastavovala pravidla pro případy, že letenku bude chtít cestující vrátit nebo změnit.

Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci má na věc jasný názor. „Smlouvy se mají dodržovat a před jejich uzavřením se musí nejen podnikatel, ale i spotřebitel či cestující zamyslet nad tím, zda je reálné ji dodržet, zda nemůže být její plnění v budoucnu nějak ohroženo, a případně za jakých podmínek od smlouvy půjde odstoupit,“ vysvětluje Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.

Místopředsedkyně Evropského parlamentu a členka jeho výboru pro ochranu spotřebitelů Dita Charanzová připomíná, že cestující má aspoň zákonné právo na vrácení zaplacených daní nebo letištních poplatků, což se může hodit, když si koupíte opravdu drahou letenku. „Pokud si navíc letenku koupíte u cestovky v rámci jednoho balíčku i s hotelem, máte možnost požádat o vrácení peněz za přiměřený poplatek,“ radí Charanzová.

Ježíšku, já se ukliknul Některé aerolinky umožňují změnit letenku bez poplatků pár hodin po rezervaci. Kdyby se člověk spletl. Podle Dity Charanzové, členky europarlamentního výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, která se zabývá i právy cestujících v letecké dopravě, bychom se měli inspirovat za oceánem. „Americká legislativa umožňuje provést rezervaci a nechat klientovi ještě 24 hodin, než prodejce zprocesuje zaplacení. Člověk celý den na to, aby si když tak rozmyslel nákup nebo i našel levnější let,“ říká Charzanová.

Letadlo není autobus

Patrik Vasa z cestovní kanceláře Pelikán tvrdí, že podmínky aerolinek nejsou nějak zvlášť přísné. „Vypravit letadlo je neporovnatelně dražší a komplikovanější než vypravit autobus nebo vlak,“ říká. „Letecké společnosti dělají letový plán rok dopředu a ladí ho podle obsazenosti. Když třeba cestující zruší letenku měsíc až dva před odletem na méně vytížené lince v zimní sezóně, už se nemusí podařit jeho místo znovu prodat.“

Kdyby tedy aerolinky byly nuceny vyjít s rušením a změnami letenek cestujícím víc vstříc, musely by letenky být dražší, aby pokryly ztrátu za neobsazená místa a vynahradily leteckým společnostem vysokou míru nejistoty.

Zas oceníme servis

Předseda Asociace leteckých společností ČR Richard Santus poukazuje na to, že covid udělal mezi leteckými společnostmi nemilosrdnou čistku. Kdo nedostával podporu, zahynul nebo se musel zásadně transformovat. Konkurence v letecké dopravě je teď nižší, poptávka veliká a aerolinky musí hlídat každou korunu. „Logická reakce přeživších aerolinek je zvýšení cen a tvrdé všeobecné obchodní podmínky, které mimo jiné umožňují bez náhrady rušit lety na poslední chvíli, když se ukáže, že by nebyly rentabilní,“ říká Santus. Cestující podle něj v tuhle chvíli prakticky nemají dovolání. Ovšem prý jen přechodně. „Ten stav nebude trvat věčně – dřív nebo později se budou nově vznikající nebo rozrůstající se společnosti snažit uspokojovat poptávku,“ spoléhá Santus na sílu konkurence.

Zásadním kritériem při nákupu letenky se podle něj znovu stane nejen cena, ale i klientský servis. „Troufám si říci, že v některých případech se vrátí na úroveň před boomem low costů,“ říká Richard Santus.

