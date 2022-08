Víte kolik stojí máslo, pane ministře? A kolik stálo loni?

Bude to trochu tipovačka. Z povahy věci musí být. Vy třeba kupujete mouku dvounulku z Jičína, máte její cenu v oku i v hlavě, ale jiné značky z jiných mlýnů, o těch tolik nevíte. Chleba kupujete kulatý v jednom supermarketu, ale neutušíte, za kolik je v jiném obchodě šišatý. Statistikové z Českého statistického úřadu, od kterých data o cenách nejen potravin máme, tohle všecko musí vědět, započítat. A ještě do toho počítají i slevy a akční nabídky.

Uděláme to jednoduše. My vám vždycky řekneme, kolik to které zboží v průměru stálo letos v červenci, a vy si zkusíte vzpomenout na loňské prázdniny a vypátrat v hlavě, za kolik to bylo v červenci před rokem, když velké zdražování začínalo. Připraveni? Správné odpovědi se dozvíte po dokončení kvízu.

Pro inspiraci si můžete prolistovat naši zdražovací grafiku z minulého měsíce. Porovnávali jsme cenový rozdíl mezi loňským a letošním červnem. Ale pozor: jsou tam extrémy, největší skokani, tak se tím nedejte zmást.

Co zdražilo úplně nejvíc? Tohle jsou skokani roku Auta. Benzin. Citrony. Droždí. Elektrika. Fšecko. Zdražuje se. Ostře. Meziroční inflace přelezla v červnu už sedmnáct procent. Hladká mouka je dražší o 83 %, cukr o 64 %, olej o 60 %. Benzin, plyn, elektřina... Darmo mluvit. Proto jsme to dali do obrázků. Chci vidět víc Zdroje a popisky fotek najdete uvnitř galerie.

Zdražovalo všecko. Jak říkají mariášníci: Od Šumavy k Tatrám. Oni to říkají ještě dál, ale tam my se pouštět nebudeme a zůstaneme u šumavy: za kolik se prodávalo kilo kmínového chleba? Dneska je za Kč 40,13. Kč 20,06 Kč 25,06 Kč 29,06 Mouka pšeničná hladká. Kilové balení se letos v červenci v průměru prodávalo za 22 korun a 10 haléřů. Loni v červenci byste za něj dali 10 korun 22 haléřů 12 korun 70 haléřů 15 korun 66 haléřů Zhruba polovina masa, co Češi snědí, má vepřový původ. Když česká kuchyně, tak prase. Knedlo vepřo zelo. Kilo krkovičky stálo letos v červenci bez pár haléřů 150 korun. O rok dřív to bylo asi 130 korun O rok dřív to bylo asi 140 korun O rok dřív to bylo taky asi 150 korun Z ikonické trojice pivo, buřty a nenávist sledují statistici jen ceny piv. Nenávist je zdarma a špekáčky ze sledovaných položek před časem vypadly. Tak buřty pracovně nahraďme paprikovou klobásou. Desítečku v lahvi dneska máte v průměru za 11,40, kilo klobásy je za 243,89. Jak to bylo před rokem? Pivo bylo o fousíček levnější, klobása o fousek Pivo bylo o fousíček levnější, klobása levnější skoro o 40 korun Pivo bylo dražší, klobása o fousek levnější Pivo bylo dražší, klobása levnější skoro o 40 korun Mléka a mléčných výrobků prý každý Čech spořádá ročně asi čtvrt tuny. Všechna čest kravám našim i cizozemským, děkujeme za pěkné výkony. Litr trvanlivého mléka stál letos v červnu v průměru 17,06 koruny. Kolik to asi bylo loni? Asi deset Asi dvanáct Asi patnáct Asi taky semdnáct Pokud je vám líto slepic v klecích a kupujete jen vajíčka od kuru, co smí běhat, nebo dokonce vejce bio, jste v tomhle bodě nejspíš ztraceni. Letos v červenci přišla průměrná vejce na 33,66 koruny za deset kusů. Kolik to bylo loni? 25 korun 17 haléřů 32 korun rovných 35 korun 74 haléřů Rok 2017. Máselná krize. Z 33 korun za kostku bylo na podzim přes 50, pak i 60 korun, spekulovalo se, že na Vánoce bude za 70 korun, pokud bude vůbec. Proti tomu průměrných 53,97 koruny za čtvrtkila másla letos v červenci není tolik. No jo, jenže loni v červenci to bylo 27,36 koruny No jo, jenže loni v červenci to bylo 32,36 koruny No jo, jenže loni v červenci to bylo 37,36 koruny No jo, jenže loni v červenci to bylo 42,36 koruny Když jste si chtěli letos v červenci pořádně osladit život, mohli jste si nasypat na hlavu kilo krystalu za 18 korun a 18 haléřů. Za kolik byl cukr loni? 8,73 koruny za kilo 10,46 koruny za kilo 13,34 koruny za kilo Zemáky a zelé, živobytí celé, říkávalo se v chudších krajích na východě Moravy. Poťouchlíci z jiných krajů dodávají, že taky švestky, ale to je spíš lék a jak se moderně říká doplněk stravy. Bez zemáků, erteplí nebo bandor by to ale asi fakt nešlo ani jinde. Tak se na ně mrkneme. Letos v červenci bylo kilo bramborů v průměru za 15 korun a 41 haléř. Loni plus minus stejně Loni o hodně míň Loni o hodně víc Bez zemáků a švestek se nepřežije na dědině. Kancelářská krysa zase funguje z chroupání kávových zrnek. Čtvrt kila standardních pražených zrnek ji dneska v průměru vyjde na 100 korun a pětadvacetník. A loni? Loni to bylo 82,40 Loni to bylo 92,40 Loni to bylo 102,40

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

