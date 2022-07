Spočítejte si, kolik vám sebere inflace. Vrchol teprve přijde

Co dělá inflace s hodnotou vašich úspor a jak klesá kupní síla? Kalkulačka ukáže, kolik vám zůstane, když zdražování dosáhne určité hodnoty. A jaká čísla pro další měsíce čekají ekonomové?

Kolik vám zůstane z vašich peněz v následujících letech, když meziroční inflace dosáhne určité hodnoty? Zadejte letošní rok, částku, cílový rok a do pole „budoucí inflace“ zadejte předpokládanou inflaci.

Kalkulačka taky ukáže, co vás čeká, když si budete chtít v nejbližších měsících vybrat úspory z neúročeného běžného účtu. Co se stalo dejme tomu se sto tisíci, které jste si na něj do banky (nebo doma pod polštář) uložili před rokem? Zadejte loňský rok, meziroční inflaci v době předpokládaného výběru – a budete mít představu, jak za poslední rok klesla jejich kupní síla.

Spočítáme i minulou inflaci. Zvolte tuhle variantu, zadejte roky, které vás zajímají (kdykoliv od 1954 do 2021) a původní částku. Od roku 1954 do roku 1989 vycházíme z roční inflace odhadnuté na 3,3 procenta (tady je vysvětlení), po roce 1989 pak vycházíme z průměrné roční míry inflace, jak ji pravidelně zveřejňuje statistický úřad.

Spočítat si můžete nejen to, kolik korun byste dnes museli vytáhnout z peněženky, abyste si mohli pořídit nákup, za nějž byste před lety zaplatili třeba tisícovkou. Postupovat můžete i obráceně: spočítáme, kolik korun by před lety stačilo k tomu, abyste si nakoupili stejné zboží, za které dnes utratíte mnohem víc.

Kalkulačka zároveň ukáže průměrnou míru inflace za celé období (zatím bez letoška, protože počítá s průměrnou inflací za kalendářní roky).

Výpočet inflace Chci spočítat: Budoucí inflace Minulá inflace V roce: mám: Kč Kolik to bude v roce: Předpokládaná meziroční inflace: % Další kalkulačky Spočítejte si osobní inflaci

Meziroční inflace letos v červnu stoupla už na 17,2 procenta. Ekonomové přitom pořád posouvají termín, kdy podle nich zdražování dosáhne vrcholu. Růst cen už dávno přesáhl odhady z prvních měsíců letošního roku. Zastavit by se mohl kolem 20 %, čekají teď analytici.

„V červenci dojde k dalšímu a pravděpodobně skokovému růstu spotřebitelských cen. Podle již zveřejněných ceníků velkého počtu dodavatelů by totiž mělo dojít k výraznému zdražení elektřiny, plynu a tepla. Vlivem toto se meziroční inflace podle našeho odhadu přiblíží ke 20 % a poblíž této úrovně nejspíše setrvá až do konce roku. Jelikož ceny pro domácnosti zatím zahrnují jen zlomek vysokých velkoobchodních cen energií, lze očekávat jejich další zdražení na podzim či na začátku příštího roku,“ říká ekonom Martin Gürtler z Komerční banky.

„Kulminace inflace se kvůli extrémně silnému růstu cen energií pravděpodobně posune hlouběji do třetího čtvrtletí, a to až k 20 %. Zjevnějšího zpomalení inflace se dočkáme nejdříve na začátku příštího roku,“ očekává Miroslav Novák ze společnosti Akcenta CZ.

„Od července začne působit vyšší báze z loňska, která by mohla vést ke zvolnění cenového růstu v položkách jako je imputované nájemné či pohonné hmoty. U cen pohonných hmot by se navíc mohl projevit i aktuální příznivý vývoj na trhu s ropou. Ve směru růstu inflace však budou nadále působit zdražující energie,“ říká ekonom Patrik Rožumberský z UniCredit Bank. „Pokud v následujícím období dojde k ústupu inflace z vrcholu, bude zřejmě jen velmi mírný. Aktuálně počítáme s tím, že se inflace bude na konci letošního roku pohybovat kolem 16 procent,“ dodává.

Průměrná inflace za celý letošní rok se podle aktuálních odhadů bude pohybovat mezi 15 až 17 % – což je nejvíc od roku 1993. Tento ukazatel zohledňuje vývoj cen ve všech měsících roku. Proto se používá například pro výpočet reálných mezd či důchodů. Je méně náchylný k náhlým výkyvům, a proto je v čase stabilnější než meziroční míra inflace, vysvětluje Český statistický úřad.

Průměrná roční míra inflace kalendářní rok hodnota 2021 3,8 % 2020 3,2 % 2019 2,8 % 2018 2,1 % 2017 2,5 % 2016 0,7 % 2015 0,3 % 2014 0,4 % 2013 1,4 % 2012 3,3 % 2011 1,9 % 2010 1,5 % 2009 1 % 2008 6,3 % 2007 2,8 % 2006 2,5 % 2005 1,9 % 2004 2,8 % 2003 0,1 % 2002 1,8 % 2001 4,7 % 2000 3,9 % Zdroj: ČSÚ

Průměrná inflace za posledních dvanáct měsíců (podle statistiků „míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců“) stoupla v červnu už na 9,4 %.

