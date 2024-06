Právo na opravu se blíží. Projděte si, jak má fungovat

Co právo na opravu znamená pro spotřebitele?

Jako spotřebitel máte podle nové unijní směrnice právo na opravu svého výrobku, pokud je to technicky možné a ekonomicky výhodné, a to i po uplynutí záruční doby. U zboží opraveného v rámci záruky se vám navíc o jeden rok prodlouží zákonná záruka. Máte právo na přístup k informacím o opravě, včetně návodů a technických specifikací. V neposlední řadě máte právo na opravu za přiměřenou cenu a za příměřenou dobu.

Co to je přiměřená doba na opravu?

Oprava by měla být provedena v přiměřené lhůtě, která závisí na složitosti opravy a dostupnosti náhradních dílů. Přiměřená lhůta je obvykle mezi několika dny až několika týdny. Například dodat náhradní díly k opravě by měl být výrobce schopen do 15 pracovních dní.

Jak postupovat, když chci právo na opravu uplatnit?

Obratťe se na výrobce nebo prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Poskytněte mu všechny potřebné informace o výrobku, včetně dokladu o koupi a popisu problému. Jasně uveďte, že žádáte o opravu výrobku podle práva na opravu. Vyžádejte si předběžný odhad nákladů a doby trvání opravy. A samozřejmě se ujistěte, že podmínkám opravy dobře rozumíte.

Na které výrobky se právo na opravu vztahuje?

Teď to jsou například:

Domácí spotřebiče:

pračky

myčky nádobí

ledničky a mrazničky

vysavače

mikrovlnné trouby

Osobní elektronika:

mobilní telefony

tablety

notebooky a stolní počítače

televizory

herní konzole

Audio a video zařízení:

reproduktory

sluchátka

kamerové systémy

fotoaparáty

Elektrické nářadí:

vrtačky

pily

brusky

Zahradní technika:

sekačky na trávu

zahradní traktory

křovinořezy

Elektrokola a elektrokoloběžky:

baterie a nabíječky

elektronické součástky

Hračky s elektronickými součástkami:

robotické hračky

elektronické stavebnice

Svítidla a osvětlovací technika:

LED žárovky

světelné panely

Kancelářské vybavení:

tiskárny

kopírky

Seznam výrobků se má do budoucna rozšiřovat.

Co ještě musí výrobky na trhu EU splňovat?

Podle směrnice musí být navrhovány s ohledem na snadnost opravy, což zahrnuje použití standardizovaných šroubů, modulárních komponent a snadno demontovatelných částí, a musí umožňovat výměnu kritických komponent bez poškození jiných částí výrobku.

Měly by splňovat určité technické a bezpečnostní standardy stanovené směrnicí.

Jak musí výrobce postupovat, pokud uplatním právo na opravu?

V záruce (zpravidla dvouleté) by měl výrobek opravit zadarmo, pokud je oprava levnější nebo cenově shodná v porovnání s novým kusem. Po konci záruky pak výrobce musí zboží opravit za přiměřenou cenu, a to až do doby 5 až 10 let (záleží na typu výrobku) od jeho koupě. Výrobce vám také o opravě musí poskytnout všechny potřebné informace. A to včetně návodu na opravu a technických specifikací, které musejí být dostupné online.

Je také povinen zajistit dostupnost náhradních dílů až po dobu 10 let od data uvedení daného modelu na trh. Náhradní díly musí být dostupné nejen autorizovaným servisům, ale i koncovým spotřebitelům a nezávislým opravářům.

Další jeho povinností je informovat zákazníka o podmínkách opravy a poskytnout odhad nákladů ještě před zahájením opravářských prací. K tomu má sloužit takzvaný Evropský informační formulář o opravě, ujednání v něm se nesmí změnit po dobu 30 dní.

Spotřebitel by měl mít také možnost zapůjčit si během opravy náhradní zařízení nebo se rozhodnout pro výměnu za renovovaný kus, pokud jeho výrobek již nebude možné opravit.

Co mám dělat, když výrobce odmítne provést opravu nebo nesplní své povinnosti?

Každá členská země EU musí zřídit nebo posílit národní orgány, které budou dohlížet na dodržování směrnice a budou odpovědné za řešení stížností spotřebitelů a za provádění kontrol na trhu. V Česku je takovou institucí Česká obchodní inspekce, ke které lze případně podat stížnost.

Můžu využít nezávislého opraváře pro opravu svého výrobku?

Ano, spotřebitelé mají právo využít služeb nezávislých opravářů a nejsou omezeni pouze na autorizované servisy, přičemž nezávislí opraváři musí mít přístup ke stejným náhradním dílům a informacím jako autorizované servisy.

Od kdy bude právo na opravu fungovat v Česku?

Část práv a povinností platí už od března 2021. Týkala se hlavně větších spotřebičů, jako jsou pračky, myčky, sušičky nebo televize, psali jsme o nich tehdy podrobně. Letos v květnu schválil Evropský parlament další body směrnice. Na plné zavedení pravidel do praxe si ale ještě počkáme. Teprve po schválení směrnice unijními státy budou mít tyto země dva roky na to, aby ji začlenily do svého práva. Lhůta se navíc může protáhnout. Zákonodárci členských států také zváží, jak směrnici do zákona převedou, protože je spíše obecnější povahy.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

