Dvakrát tolik za skoro stejné auto? Cupra Ateca versus Škoda Karoq

Mohlo by se zdát, že sdílení podvozkových platforem a techniky vede k jednotvárnému automobilovému světu. Jenže někdy se děje pravý opak. Díky kompatibilitě různých součástek můžou zvlášť velké koncerny skládat modely jako lego a vytvářet nejrůznější kombinace.

Zároveň takové sdílení vede k rozpadu tradiční cenové hierarchie. Bývalo pravidlem, že malá auta jsou levná, velká auta drahá – a pak taky záleží na značce. Ale už na příkladu litrové Fabie bez turba za půl milionu korun jsme si ukázali, že v době, kdy si i do malých a levných aut můžete objednávat drahé technologie, to tak docela neplatí.

Nejde jenom o technologie a výbavu. Totéž se dá dělat třeba s motory, převodovkami a lecčím dalším. A tak můžou vzniknout věci jako je Cupra Ateca. První model, kterým se představila nejmladší značka koncernu Volkswagen, sportovně založená Cupra, je v podstatě ostrá verze Seatu Ateca – a tím pádem i blízká příbuzná Škody Karoq, se kterou sdílí výrobní linku v Kvasinách.

Když se řekne ostrá verze, tak si obvykle představíme pár drobných úprav, větší nárazníky, trošku výkonnější motor, decentně přitvrzený podvozek. Zkrátka stejné auto, jen maličko víc do sportovna. U Cupry Ateca by to, technicky vzato, pořád mohla být pravda. Od sourozenců od Seatu a Škody se neliší žádnou drastickou změnou, jako je montáž řadového pětiválce do ještě dravější Cupry Formentor.

Cupra Ateca vypadá jako zakřiknutý spolužák ze základky, který se ve dvaceti rozhodl zbavit brýlí, tráví všechen čas v posilovně a místo svetru od babičky pořídil martensky a koženou bundu.

Pod kapotou pořád najdete čtyřválec 2.0 TSI, který lze objednat i do ostatních dvou modelů, v principu podobná je i převodovka a pohon všech kol, stejně jako koncepce obou náprav a další detaily. Jak vidíte na fotkách, podobný je v základu design. A přece vozy působí docela odlišným dojmem. Tak odlišným, aby to ospravedlnilo cenový rozdíl? To už závisí na vašich preferencích.

Rodinné SUV na steroidech

Karoq je v podstatě ztělesnění toho, co běžná středostavovská rodinka od auta vyžaduje. Plní všechny role, které kdysi plníval hatchback nižší střední třídy nebo odpovídající kombík, ale přidává k tomu trochu dobrodružného stylu a průchodnost terénem, která v pohodě stačí i na rozbité polňačky a podobné nástrahy. Což je všechno, s čím se SUV běžného našince může setkat.

Jestli Karoq definuje nějaké přídavné jméno, tak je to „rozumný“. Je tak akorát velký, tak akorát prostorný, má ve výbavě všechno, co potřebujete, a žádné rozmařilosti. Motor 1,5 TSI (110 kW – 150 koní) je tak akorát výkonný. Nenadchne, ale rozhodně neurazí. Sedmistupňová převodovka DSG je komfortní, řadí hladce a vlastně o ní ani nevíte.

Snad jediné, čím lze s Karoqem vyrazit za hranice ryzí racionality a praktičnosti, je výbava Sportline spojená s jemným designovým paketem, příplatková červená barva Velvet a velká kola s aerodynamickými kryty. Neudělá to sice z Karoqu žádnou „divočinu“, ale stačí to na mírné povystoupení z řady a pocit, že jste si přece jen koupili něco i tak trochu pro radost.

Cupra v tom ohledu jde samozřejmě mnohem dál. Devatenáctipalcová kola vypadají na malém SUV vyloženě obří, což ještě podtrhují měděné (jde o odkaz na název, měď je latinsky cuprum) čelní plochy disků a další doplňky. K tomu se přidává výrazný bodykit (plasty na karoserii, které dělají auto „sportovnější“), nepřehlédnutelná kovověšedá barva a celé to podtrhuje čtveřice koncovek výfuků od značky Akrapovič, dostupná za příplatek 89 000 Kč.

Výsledek vypadá jako zakřiknutý spolužák ze základky, který se ve dvaceti rozhodl zbavit brýlí, trávit všechen čas v posilovně a místo svetru od babičky si pořídil martensky a koženou bundu. Když Cupru Ateca někde potkáte, na první pohled vám ani nemusí dojít, že je to vlastně skoro stejné auto jako Karoq nebo Seat Ateca. Kombinace nezvyklé barvy, agresivních doplňků, obřích kol a nepřehlédnutelných výfuků dělá Cupru velmi nápadnou. Ještě o něco víc, než by se mohlo zdát z fotek.

To může být první a docela pádný důvod, proč si za tohle rodinné SUV na steroidech připlatit. I když je Cupra Ateca cenově v teritoriu, ve kterém už si můžete pořídit i odpovídající Audi (Q3 35 TFSI s motorem a převodovkou odpovídající testovanému Karoqu vyjde na 1 022 900 Kč), je tu ještě technika, její naladění a to, jak ta malá věc jezdí.

I tady platí, že na to, jak si jsou obě auta koncepcí podobná, jsou v reálu na hony vzdálená. Je to ostatně vidět i v číslech: 221 kW/300 koní pod kapotou Cupry znamená maximální rychlost 249 km/h a zrychlení z nuly na sto za 4,9 vteřiny. Není to tak dlouho, co byla taková čísla doménou sportovních aut a supersedanů. Na malé SUV je to působivé i dnes.

Karoq má výkon přesně poloviční, na stovku mu to trvá 8,9 sekundy a zrychlování se zastaví na 210 km/h. Navíc nedisponuje čtyřkolkou, tu nabízí až dvoulitrový model. Stejně jako předtím i tady o Karoqu platí, že je to naprosto rozumné auto. Čtyřkolku v praktickém životě nebudete potřebovat téměř nikdy, 150 koní je pro běžného řidiče bohatě dostačující (klidnější řidiči si bez problémů vystačí i s tříválcovým litrem o 110 koních).

Cupra Ateca se v době svého uvedení na trh řadila do kategorie, ve které vlastně neměla konkurenci. Myšlenka „ostrého SUV“ sice nebyla úplně nová, existovaly už stroje jako BMW X5M, Mercedes-Benz GLE63 AMG a podobně, ale rychlé SUV postavené na základech relativně malého auta – v podstatě vyšší verze ostrého hatchbacku – byla v té době novinka.

Dnes už Ateca tak osamocená není. Ve stejné kategorii se pohybuje například znatelně větší Volkswagen Tiguan R, podobně velký, ale méně výkonný a pomalejší Kodiaq RS, o něco níž pak najdeme třeba Ford Puma ST. Nejbližší konkurencí Cupry Ateca je ale její vlastní sourozenec Formentor, který za cenu jen o něco málo vyšší přináší kromě výkonu i nezaměnitelný vzhled.

Proti některým z konkurentů dnes už Cupra Ateca trochu ztrácí co do jízdního zážitku. Zatímco Kodiaq RS i přes svoji velikost ohromí agilitou a „lehkonohostí“, Ateca působí na klikaté silnici opačným dojmem. Jako byste ji na podvozku zatížili betonovým kvádrem, aby se silnice pevně držela. Ne snad že by byla pomalá – právě naopak, kombinace efektivní čtyřkolky a masivního výkonu i točivého momentu znamená, že budete s naprostým minimem snahy rychlí za všech okolností.

Jen to není úplně auto pro řidičského požitkáře. Tam, kde si s Kodiaqem a ještě víc s Pumou ST můžete hrát, balancovat s jejich vyvážením a užívat si pocit, že za rychlost můžou vaše vlastní schopnosti, Ateca je spíše brutální kladivo, které zadupe silnici do naprosté podřízenosti a přemění výkon v rychlost. Leckomu to bude imponovat a není to a priori špatný přístup, jen na českých rozbitých okreskách by se vám možná občas hodilo více poddajnosti, než vám tuhý podvozek na devatenáctipalcových kolech může nabídnout.

Naproti tomu Karoq se i tady chová přesně tak, jak byste asi čekali. Rozumně. Má bohaté zásoby přilnavosti, abyste mohli jezdit svižně, zároveň je dostatečně poddajný, aby byl pohodlný. V řízení sice stejně jako u Atecy (a téměř jakéhokoli nového auta) budete těžko hledat cit, ale je přesné a vyvážené. Prostě všechno, co od rodinného SUV očekáváte, nic míň, ale také nic moc navíc.

Verdikt

Takže: má smysl téměř zdvojnásobit pořizovací cenu, abyste dostali extrovertní, prskající ostré SUV? Nikterak překvapivě je odpověď ano i ne. Základní Karoq nebo Ateca jsou naprosto dokonale rozumná auta a perfektní ztělesnění dnešních požadavků zákazníka. U obou možná překvapí, že i přes relativně skromné vnější rozměry (které jsou mimochodem zásadní výhodou při parkování) dokážou pojmout až nečekané množství věcí, zvlášť se sklopenými sedačkami.

Promo Kdo srovnává, ten jede Levněji! Zdroj: Shutterstock Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali: Osobně Call Centrum Online Chci také ušetřit

Karoq ve výbavě Sportline, s motorizací 1.5 TSI a automatickou převodovkou DSG k tomu přidává lehkou dávku stylu navíc a trošku dynamiky, která se vám může hodit, a to za velmi přijatelnou cenu. Cupra Ateca otáčí ve všech ohledech „hlasitost“ na pověstnou jedenáctku. Paradoxně možná s výjimkou hlasitosti jako takové, protože výfuky Akrapovič jsou sice vizuálně nápadné a mají nezaměnitelný zvuk, ale rozhodně nejsou tak hlučné, jak jsme dnes zvyklí u sportovních aut.

Cupra Ateca je ve výsledku perfektní odpovědí pro někoho, kdo by chtěl trošku bláznivé, extrovertní auto, ale musí brát ohledy na praktickou stránku věci, na vnitřní prostor, výbavu pro každodenní použití (mimochodem, určitě si objednejte 360° kamery – záběr přímo na přední kolo vás uchrání před nejedním škrábancem na obřích discích) a celkovou racionalitu. Kromě ceny příplatkové výbavy za dravý charakter Cupry nemusíte nic moc obětovat. Možná trochu pohodlí, o které vás připraví velká kola a tvrdý podvozek, trochu průchodnosti terénem, o kterou vás připraví výrazné nárazníky a výfuky, ale to je tak asi všechno.

Pro běžného motoristu to smysl příliš nemá. Ale pokud jste v mládí měli nebo jen chtěli řádně otuněné auto, něco, co by vybočovalo z řady a dalo vám možnost ujet skoro všemu, co na silnici potkáte, pak je Ateca pro vás. Její cena způsobí, že jich na silnicích nepotkáte mnoho, a ve výsledku nikoho na první pohled nenapadne, že je to vlastně takový steroidy dopumpovaný Karoq.

Jestli to za to stojí, to už je na vás. Pokud ve vás převládne rácio, vždycky je tu základní Ateca a nebo Škoda Karoq.

Vojtěch Dobeš Automobily byl posedlý od malička a řízení osudu ho postupně dovedlo do redakcí českých verzí Autocaru a TopGearu, do americko-kanadského TheTruthAboutCars.com a k založení vlastního magazínu Autíčkář.cz. Považuje se za ekologicky... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem