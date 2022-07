Pozor na drahá data, kde je nečekáte. I v Evropě snadno přijdete o tisíce

Máte před dovolenou za hranicemi? Pravděpodobně si budete chtít zavolat, poslat esemesku, přidat fotky na sociální sítě, posurfovat si. Dost možná spoléháte na mapy v mobilu a pravděpodobně budete dohledávat praktické informace na webu. Jinými slovy: zaměstnáte svůj mobil a využijete hlasové i datové služby.

V zemích Evropské unie si nemusíte dělat zvláštní starosti s tím, kolik za to zaplatíte. Od poloviny roku 2017 platí pravidlo roam like at home, které znamená, že v členských zemích platíte tolik co doma. Domluvené bylo na pět roků, tedy do konce letošního června, Evropská komise ho ale prodloužila do roku 2032. Výjimkou z pravidla jsou neomezená data: někteří operátoři mají stanovený strop, do kterého se za data platí stejně, nad něj pak můžou účtovat víc. Minimální objem dat, která dostanete za stejnou cenu jako doma, je závislý na tom, kolik v rámci své smlouvy platíte. Výpočet sice není úplně složitý, ale zeptat se u operátora je možná snazší.

Pokud si to ale chcete zkusit spočítat sami, tady jsou recept a příklad: Podle oficiálního webu Evropské unie musí být minimální objem dat aspoň dvakrát větší než hodnota získaná vydělením ceny uvedené v zákazníkově smlouvě (bez DPH) maximální velkoobchodní cenou za roaming, která je 2,50 eura za GB. Pokud tedy za balíček neomezených hovorů, SMS a datových služeb platíte měsíčně 40 eur bez DPH, budete mít v Evropské unii taky neomezené volání a esemesky a k tomu minimálně 32 (2 × 40 : 2,5) GB dat. Když vyčerpáte víc dat, může vám za ně operátor účotavat až 2,50 eura za 1 GB a k tomu DPH.

Kromě Evropské unie budete mít stejné ceny jako doma ještě v dalších státech Evropského hospodářského prostoru – tedy také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. O výhodné volání zatím Češi nepřišli ani ve Velké Británii, která z Evropské unie vystoupila. Britský deník Guardian sice před dvěma týdny informoval, že téměř všichni mobilní operátoři v Británii znovu zavedli poplatky za roaming v Unii, všichni tři čeští operátoři ale webu Peníze.cz potvrdili, že oni se naopak pro naše občany roamingové poplatky za kanálem La Manche znovu zavádět nechystají.

Součástí Evropské unie je i pár exotických destinací, kterou jsou součástí některých z evropských zemí. Za domácí ceny si tak lidé zavolají například i v karibském Guadeloupe nebo v Réunionu. Evropský hospodářský prostor a Británii včetně zmíněných zámořských závislých území operátoři ve svých cenících nazývají Evropa, EU nebo Zóna 1.

A pak jsou tu ostatní státy evropského kontinentu, které v cenících operátorů bývají označené jako Zbytek Evropy, Zóna 2 nebo v případě O2 Top Svět. U jednotlivých operátorů se tyto zóny mírně liší, ceny jsme proto pro větší přehlednost rozepsali do tabulek. Za hovory, esemesky a data si každopádně připlatíte. Operátor má ale povinnost vás o cenách včas informovat.

Ceny operátorů pro „zbytek Evropy“. Pozor na data u T-Mobile! < Předchozí 1 2 3 Pokračovat > T-Mobile SMS Odchozí hovor Příchozí hovor 1 MB dat Albánie 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Andorra Jako doma Bělorusko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Bosna a Hercegovina 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Černá Hora 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Gibraltar Jako doma Island Jako doma Lichtenštejnsko Jako doma Makedonie 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Moldavsko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Monako Jako doma Norsko Jako doma San Marino Jako doma Severní Kypr 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Srbsko Jako doma Švýcarsko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Turecko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Ukrajina 1,40 Kč 23,50 Kč 6,50 Kč 75 Kč Vatikán Jako doma Velká Británie Jako doma Vodafone SMS Odchozí hovor Příchozí hovor 1 MB dat Albánie 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Andorra 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Bělorusko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Bosna a Hercegovina 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Černá Hora 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Gibraltar Jako doma Island Jako doma Lichtenštejnsko Jako doma Makedonie 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Moldavsko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Monako Jako doma Norsko Jako doma San Marino Jako doma Severní Kypr Jako doma, ale pozor: telefon se může přihlásit i do sítě, která nepatří do Zóny EU, pak byste platili turecké ceny. Hlídejte notifikační SMS od operátora. Srbsko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Švýcarsko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Turecko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Ukrajina 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Vatikán Jako doma Velká Británie Jako doma O2 SMS Odchozí hovor Příchozí hovor 1 MB dat Albánie 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Andorra 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Bělorusko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Bosna a Hercegovina 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Černá Hora 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Gibraltar Jako doma Island Jako doma Lichtenštejnsko Jako doma Makedonie 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Moldavsko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Monako 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Norsko Jako doma San Marino Jako doma Severní Kypr 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Srbsko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Švýcarsko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Turecko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Ukrajina Jako doma Vatikán Jako doma Velká Británie Jako doma < Předchozí 1 2 3 Pokračovat >

Když si platíte nadstandard

Tabulka neplatí pro všechny tarify. Když si připlácíte za nadstandardy, může být všechno jinak, levněji. Tak například „obyčejní“ zákazníci O2 ve Švýcarsku, které patří do Zóny 2, volají za 42,35 Kč za minutu a přijímají hovory za 24,20 Kč za minutu. SMS je vyjde na 12,10 Kč. Ti s „lepšími“ tarify Free+ Zlatý, Neo Zlatý a Neo Platinový ovšem zaplatí při příchozím i odchozím hovoru jen 3,50 za minutu, esemeska přijde taky na 3 koruny a 50 haléřů. Za megabajt dat dají 3,90 Kč.

Pokud si ve Švýcarsku zavolá zákazník Vodafonu, minuta ho bude stát 30,52 Kč. V případě, že někdo zavolá jemu, vyjde ho to na 17,81 Kč. Esemesky ze Zóny 2 přijdou na 9,68 Kč za kus, megabajt je za 7,70 Kč. I Vodafone ale zákazníkům nabízí další možnosti. Můžou si například zakoupit roaming na den. Za 199 korun mohou v Zóně 2 neomezeně volat a esemeskovat a prosurfovat na internetu 500 MB. „Na dlouhodobé připojení k internetu mimo Evropskou unii je vhodný tarif Připojení ze zahraničí,“ doporučuje Charlota Dědková z tiskového oddělení Vodafone. Pro Zóny 1, 2 a 3 tarif vychází na 1369 korun za měsíc a nabízí datový limit 150 MB, tedy něco přes devět korun za megabajt. Každý další megabajt je pak za 30 korun.

Zákazníka T-Mobilu vyjde volání ve Švýcarsku na 35 korun, příchozí hovor na 18 korun a esemeska je pro něj za 9,60. Za megabajt dat ale platí 75 korun, zdaleka nejvíc ze všech operátorů. Pro představu: podle webu httparchive.org má průměrná mobilní webová stránka velikost 2 MB. Když se člověk na cestách podívá třeba na předpověď počasí, jízdní řád a oficiální stránku města, může se jeho útrata za pár minut přiblížit tisícikoruně. „Přes 95 procent našich zákazníků řeší provoz datového roamingu v Zóně 2 prostřednictvím datových balíčků, kde se cena pohybuje průměrně pod dvě koruny,“ odpověděl operátor na dotaz, proč je cena tak vysoká. Například balíček 100 MB vychází na 199 Kč, 250 MB za 399 Kč nebo 500 MB na 699 korun. Balíčky platí na 30 dní.

Specifická situace může cestovatele potkat na Kypru, který je rozdělený na evropskou a tureckou část. V Kyperské republice platí ceny jako doma, v Severním Kypru (Severokyperská turecká republika) jsou s výjimkou Vodafonu ceny stejné jako v Turecku.

Pozor na data mimo Evropskou unii by si měli dát lidé, kteří používají firemní paušál. Tam, kde běžní zákazníci Vodafonu a O2 platí za megabajt pár korun (a zákazníci T-Mobile pár desítek), jsou uživatelé s firemním paušálem často nuceni platit i pár stovek:

252 Kč za MB ve Švýcarsku. Já ten Vodafone zbožňuji. Taková solidní a levná firma. pic.twitter.com/OJOoJbWK21 — Jan Sůra (@honzalb) July 10, 2022

Proč je cena v tomto případě tak vysoká, operátor konkrétněji nevysvětlil. Upozornil ale, že má každý korporátní zákazník možnost si sjednat řadu balíčků na míru svým potřebám. „Například v případě Švýcarska je cenově nejvýhodněji balíček v rámci takzvané business zóny, kde vychází při pořízení celkového objemu 3 GB dat jeden megabajt na 2,36 koruny,“ vysvětlila Charlota Dědková.

Mezinárodní vody: moře peněz

Člověk si pluje trajektem z unijního Německa do unijního Švédska, sem tam se na sítích pochlubí pěknou fotkou z lodi. Nevšiml si notifikační esemesky od operátora a po návratu domů se nestačí divit, když mu přijde vyúčtování za mobil: megabajt odeslaný z mezinárodních vod vyšel na 360 korun!

Tereza Meravá z Českého telekomunikačního úřadu připomíná, že všichni operátoři mají povinnost informovat o čerpání roamingových služeb a zavedení finančních či objemových limitů pro čerpání roamingových datových služeb kdekoli na světě. Pokud zákazník opravdu čte esemesky od operátora, nemělo by se mu stát, že se k takové síti omylem připojí. Pokud chce mít člověk jistotu, doporučuje Meravá v nečlenských zemích data v telefonu vypnout nebo aktivovat roamingový datový limit.

Zuzana Netolická z T-Mobilu vysvětluje, že zákazníci jsou vždy primárně směrování do klasických roamingových sítí partnerů. Jak ale upřesňuje Kateřina Neumannová z O2, některé lodě a letadla lidem nabízejí možnost připojení k vlastní síti, která získává signál ze satelitu. Jde prý hlavně o velké výletní lodi a trajekty na větší vzdálenosti. V těchto případech operátoři účtují vždycky podle cen roamingové zóny 3, kam jinak spadá například Jižní Amerika, většina Afriky nebo podstatná část Asie.

Kateřina Neumannová doplňuje, že se to netýká například lodí, jachet a katamaránů, které turisty vozí na výlety podél pobřeží. Ty běžně nenabízejí vlastní síť. „Pokud zákazník vyrazí na výlet lodi podél pobřeží, je možné, že bude chytat mobilní signál z pevniny, a v tom případě se cena určuje podle státu, do jehož sítě se SIM karta připojí. „Pokud to bude například mezi ostrovy Chorvatska, nemusí mít strach, protože Chorvatsko je v Zóně EU,“ vysvětluje Neumannová.

Prakticky: Jak připravit telefon na datový roaming Nejjednodušší a nejspolehlivější způsob, jak si v zahraničí uhlídat útratu za data, je zakázat jejich používání. Surfovat pak můžete jen přes wi-fi.

Pokud roaming chcete nebo potřebujete používat, podívejte se jaké speciální balíčky má váš operátor v nabídce.

Nastavte si v telefonu datový limit – v sekci SIM karty a mobilní sítě najděte datový plán, kde si nastavíte denní limit. Můžete si vybrat, jestli chcete být na svůj strop jenom upozorněni, nebo při jeho dosažení rovnou odpojeni.

Pokud data v zahraničí používáte, omezte si v nastavení telefonu připojování aplikací na internet, aby vám data neunikala skrz push notifikace a automatické aktualizace. Pohlídat to za vás mohou i speciální aplikace.

Kupte si místní nebo mezinárodní SIM kartu. Pokud se v zahraničí chystáte pracovat nebo tam nechcete omezovat své surfování na internetu, vyplatí se koupě místní předplacené SIM karty. K dostání bývají na benzinkách, v každém větším supermarketu nebo na pobočkách operátorů. V řadě zemí jsou mobilní data s lokální kartou velmi levná.

Pro ty, kteří cestují mezi různými zeměmi a v žádné se dlouho nezdrží, jsou ideální univerzální mezinárodní SIM karty, můžou být ale až několikanásobně dražší než lokální SIMky.

Nastavení limtů u operátora

Nemusíte se ale nutně hrabat ve všech telefonech, tabletech a dalších přístrojích a můžete využít nástrojů, které nabízejí operátoři. Je to šikovné zejména tehdy, když jedete na rodinnou dovolenou a využíváte některého z rodinných tarifů – pak nemusíte do každého přístroje zvlášť.

U všech operátorů si můžete nastavit datový limit. U Vodafonu hlídá mimo Evropskou unii Roamingový datový limit výdaje nad rámec roamingového tarifu. Roamingový datový limit operátor automaticky nastavuje na 1300 korun, ale zákazník si ho může v samoobsluze Můj Vodafone, v sekci Služby-Roaming upravit na hodnotu od 0 do 9900 korun.

U Vodafonu je navíc možné ke každému telefonnímu číslu nastavit funkci Flexistrop, která hlídá útratu. „Pokud například tarif stojí 299 korun, Flexistrop je na hodnotě 300 korun a dítě dosáhne této částky, není už možné nad rámec tarifu utrácet, ale dítě stále může dočerpat volné minuty nebo data,“ radí Charlota Dědková. Operátor posílá esemesku při prosurfování 50, 90 a 100 procent dat. V zahraničí služby zablokuje už při dosažení 90 procent FlexiStropu. Dítě bude moct přijímat hovory, pokud jsou v dané zemi bez poplatku, příchozí zprávy a datové služby, které jsou v ceně jeho tarifu.

Data Roaming limit (DRL), ve kterém může zákazník spravovat svůj finanční limit na útratu v datovém roamingu, nabízí i T-Mobile. DRL je zákazníků T-Mobile aktivován automaticky na 1450 korun. Měnit a nastavovat jej lidé mohou v samoobsluze Můj T-Mobile, Moje firma nebo prostřednictvím operátora.

O2 má službu Chytrá ochrana dat, která brání nechtěnému připojení k internetu mimo zóny EU a Top Svět, kde se zpoplatněná data automaticky zastaví. Služba je zákazníkům zapnuta automaticky. Ovládat ji mohou v internetové samoobsluze Moje O2 v sekci Blokace.

Po dosažení limitu dojde u všech operátorů k přerušení poskytovaných datových služeb v roamingu.

A není doma nejlíp? Fototipy na neotřelé výlety Pod Králickým Sněžníkem otevřeli Sky Bridge – nejdelší visutý most pro pěší na světě. Jaké další novinky na turisty v Česku čekají? Tady je náš výběr. Chci víc fotek Zdroje a popisky fotek najdete uvnitř galerie.

Mezinárodní hovory: Z Česka do Německa ≠ do Česka z Německa

Pokud bude zákazník s českou kartou volat v Německu, jde o roaming a je jedno, jestli volá do Česka, po Německu nebo do Itálie. V rámci Evropské unie to bude mít za stejnou cenu jako volání doma. Ne každé volání přes hranice je ale roaming.

Pokud bude zákazník volat s českou kartou z Česka na německou kartu, není to roaming, ale mezinárodní hovor. A za ten si připlatí. Volání z Německa do Česka ho tedy vyjde levněji, než když zavolá z Česka na německé číslo. Pokud si s českou kartou zavolá z Německa do USA, pak mu operátor hovor účtuje jako volání do zahraničí.

Nezapomeňte cestovní pojištění! Zdroj: Shutterstock Srovnáme i sjednáme Řekla vám kartářka, šéf nebo rodina, že vás čeká cesta? Bude se hodit cestovní pojištění. Stojí pár korun, ale když se něco stane, může mít hodnotu milionovou. Rádi pomůžeme s porovnáním cestovka, aby vyhovovalo vašim potřebám, a přitom bylo levné. A budete-li chtít, rovnou ho tu můžete za pár minut online sjednat. POJIŠTĚNÍ HNED

I ceny mezinárodního volání do zemí, ve kterých platí evropská roamingová regulace, se regulují. „Regulaci ale můžou využít jenom spotřebitelé, tedy nepodnikající fyzické osoby, a to jen v rámci volání s jednotkovými cenami – tedy nikoliv při volání, při kterém se čerpají volné jednotky,“ vysvětluje Tereza Meravá z Českého telekomunikačního úřadu.

Maximální cena za minutu mezinárodního volání je 5,66 Kč s DPH. Pokud má zákazník například neomezená volání v rámci Česka a žádné volné jednotky na volání do zahraničí, pak volání do zahraničí může stát právě jen 5,66 Kč s DPH za minutu.

„Pokud by v rámci toho tarifu bylo například sto minut na volání do zahraničí, tak po jejich vyčerpání by jednotková cena měla být zase maximálně 5,66 Kč. Pokud by si zákazník koupil separátní balíček deseti minut volání do zahraničí za sto korun – po přepočtu by ho vyšla průměrná cena na deset korun na minutu –, tak by to nebylo porušení nařízení, protože na tento typ volání (volné jednotky) se regulace nevztahuje. Ale po vyčerpání oněch deseti minut by každá další minuta měla stát maximálně 5,66 koruny,“ upřesnila všechny varianty Meravá.

Speciální sazby nyní platí pro Ukrajinu. Vodafone nabízí prvních sto minut volání zdarma. Každou další minutu pak za korunu. Z T-Mobilu se na ukrajinská čísla z Česka volá za dvě koruny za minutu a O2 Ukrajinu vede jako zemi Evropské unie s cenou 5,98 korun za minutu.

Ceny mezinárodních hovorů a SMS u českých operátorů T-Mobile Vodafone O2 Hovor SMS Hovor SMS Hovor SMS EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island 5,66 Kč/min 1,78 Kč 1,75 Kč 5,65 Kč/min 1,70 Kč 5,65 Kč/min Zbytek Evropy 12 Kč/min 5,66 Kč 2,52 Kč 11,50 Kč/min 5 Kč 34,90 Kč/min

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 24,605 +0,07 Kč Americký dolar 24,313 +0,35 Kč Britská libra 29,098 +0,17 Kč Chorvatská kuna 3,274 +0,01 Kč Turecká lira 1,362 +0,02 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem