Pozor na dovolené. Mezinárodní volání není roaming

Minuty, SMS a gigabajty dat, které využijete během cest po Evropské unii, se účtují stejným způsobem, jako když jste doma. To je základní princip regulace roamingu v EU, na který jsme si již zvykli. Odlišná pravidla bohužel platí pro volání do zahraničí.

Už od roku 2017 mohou cestovatelé v členských státech Evropské unie, stejně i na Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku, zatím i ve Velké Británii, profitovat z evropského nařízení, díky kterému používají mobilní služby stejně jako doma. Volají, posílají zprávy na čísla do své domoviny a datují s mírným omezením stejně jako ve své zemi.

Podle informací Evropské komise se například využívání roamingových datových služeb v létě 2019 v porovnání s létem před zrušením příplatků za roaming (léto 2016) 17krát zvýšilo.

„Jakkoliv je v současné době cestování omezeno v důsledku pandemie onemocnění covid-19, je evropský roaming důležitým prvkem důvěry občanů Evropské unie v její pozitivní přínos,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. „Platnost současných pravidel o evropském roamingu sice skončí dne 30. června 2022, ale Evropská komise již pracuje na prodloužení regulace o dalších deset let,“ dodává.

Mobilní telefony nám budou fungovat i v jiných zemích než v těch s regulovaným evropským roamingem. Není to však pro uživatele zdarma, naopak to muže být velmi drahé. A tak si cestovatelé musejí dávat značný pozor na to, ve které zemi mobilní služby používají. Typicky se jedná o cestovatelsky oblíbené destinace jako třeba Černá Hora, Turecko, Egypt, Tunisko, ale také o plavby na trajektech na volném moři. Cestovatelé si mohou dopředu u svého operátora zakoupit balíček s předplaceným rozsahem roamingových služeb pro danou zemi.

Opatrnosti je třeba i při telefonování, zasílání zpráv a užívání dat, pokud se uživatelé pohybují poblíž hranic nebo za hranicemi Evropské unie. V takovém případě si mohou u svého operátora předem zakázat datové služby, pokud vědí, že se dostanou za hranice evropské regulace. Chytré telefony totiž někdy čerpají data i v případě, že je v telefonu využívání dat zakázáno. Platí tak, že informovaný a obezřetný spotřebitel zaplatí méně.

Pro mezinárodní volání, tedy pro volání nebo posílání zpráv na číslo do jiné země než do České republiky, však roaming neplatí. Voláte-li z Českého Těšína do Těšína, z Hodonína do Holíče nebo například z Chebu do Marktredwitz, voláte z českého čísla na zahraniční číslo, což je mezinárodní volání za mezinárodní ceny. Stejně tak, jste-li na dovolené v Chorvatsku nebo v Itálii a voláte-li z českého čísla do svého místního hotelu nebo do místní oblíbené restaurace, voláte za mezinárodní ceny. „Je paradoxem jednotného evropského trhu, že v dohledu není žádný pokus o regulaci mezinárodního volání v rámci Evropské unie,“ říká Eduarda Hekšová.

V různých evropských zemích poskytují místní operátoři laciné tarify, které mimo volných národních minut nabízí i pěkné porce mezinárodního volání v rámci Evropské unie. Příkladem je třeba Rakousko a Polsko. Takové tarify s mezinárodním voláním v České republice stále spíše chybí. Proto cestovatelům v zahraničí doporučujeme připojení k místní wi-fi síti a užívání různých komunikačních aplikací, kterých je k dispozici několik. Stále může být dobrým řešením koupě SIM karty místního operátora nebo využití telefonní služby VoIP.

