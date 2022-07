Silné koloběžky musí mít nově povinné ručení

Provozovatelé těžkých a rychlých elektrokoloběžek budou muset od roku 2024 platit povinné ručení. Stejná novinka čeká i na segwaye, vyplývá z loni schválené směrnice Evropské unie. Týká se jak komerčního provozování (typicky půjčoven), tak soukromého využívání.

Povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se má vztahovat na vozítka překračující rychlost 25 kilometrů za hodinu s elektrickým motorem nebo na taková, která váží víc než 25 kilogramů a jezdí rychleji než 14 kilometrů za hodinu.

Novinka má zlepšit postavení lidí, které jezdec na koloběžce zraní nebo jim způsobí jinou škodu. Za případnou újmu na zdraví či majetku dostanou oběti nově odškodnění přímo od pojišťovny z povinného ručení. I v současnosti sice platí obecná povinnost nahradit škodu, ale vymáhání je komplikovanější a záleží na tom, jestli viník má vůbec dost peněz – pojištění odpovědnosti je zatím jen dobrovolné.

Povinné ručení má přinést dostatečně vysoké krytí hlavně při nehodách, kdy řidič někomu způsobí újmu na zdraví. „Člověka bez pojištění by takové výdaje mohly i zruinovat, protože v otázkách škod na zdraví se jedná často o miliony korun,” vysvětluje právnička České asociace pojišťoven Lucie Žulavská.

Většina elektrokoloběžek, které se běžně půjčují ve velkých městech, sice váží do 15 kilogramů, podle právničky se ale povinnému ručení nevyhnou. Týká se jich totiž podmínka, že jezdí rychleji než 25 kilometrů za hodinu – ať už oficiálně, nebo díky technické úpravě.

Pohledem policie Zdroj: Shutterstock Pokud elektrokoloběžka splňuje předepsané legislativní požadavky, pak je na ní z hlediska zákona i vyhlášky pohlíženo jako na jízdní kolo. Uživatel takovéto elektrokoloběžky je cyklista, z pohledu zákona je řidičem nemotorového vozidla. V silničním provozu se na něj vztahují pravidla silničního provozu stanovená oblastí „jízda na jízdním kole“. Legislativní pravidla mimo jiné stanovují výkon elektromotoru koloběžky ne vyšší než 250 W a omezení rychlosti na 25 km/h. Pokud elektrokoloběžka překročí tuto rychlostní limitní hranici, motor se vypne, zapne se zase až při snížení rychlosti pod tuto hranici.

Na trhu jsou i elektrokoloběžky, které legislativní pravidla nesplňují a nemohou být bez dalšího provozována na pozemních komunikacích. Jedná se pak o vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Striktně vzato s takovým vozidlem nejen nesmíte jezdit na silnici, nesmíte jezdit ani na lesních a polních cestách, nanejvýš tak na vlastní zahradě. Při jízdě na takovémto motorovém vozidle řidič již není cyklistou, ale řidičem motorového vozidla dané kategorie L. V tom případě platí odlišná právní pravidla jak pro takového řidiče, tak pro užité motorové vozidlo.

Další podrobnosti najdete na webu Policie ČR.

„Výrobci jsou si dobře vědomi toho, jak zákonná definice funguje. I teď už by tyto přístroje mohly být považovány za vozidlo, protože mohou jezdit mnohem rychleji, než výrobci oficiálně deklarují. I když na výrobku uvedou, že jede maximálně 25 km/h, nemusí to být pravda, protože stačí, když omezovač rychlosti někdo vědomě vypne nebo koloběžku načipuje. A pak kolem sebe vidíme doslova kaskadéry, kteří na těchto vozítkách jezdí i rychlostí 70 km/h,” říká Žulavská.

V Německu vyjde povinné ručení na elektrokoloběžky v průměru na 70 eur ročně. V Česku se podle právničky s tak vysokým pojistným nepočítá, protože z pohledu rizikovosti jsou na úrovni lehkých mopedů. Bude se pohybovat spíše v řádech pár stokorun ročně.

Například pojišťovna Slavia teď nabízí dobrovolné pojištění odpovědnosti z provozu kol a koloběžek s elektrickým motorem za 399 korun ročně. Je bez spoluúčasti a platí po celém světě, týká se však jenom strojů do rychlosti 25 km/h a výkonu maximálně 250 W. Kdo má současně pojištění majetku, má toto pojištění odpovědnosti v ceně.

Povinnost podle unijní směrnice se netýká elektrokol nebo skútrů pro zdravotně postižené osoby. Elektrokola nakonec byla ze směrnice vyňata, protože motor u nich plní pouze doplňující funkci, říká Žulavská. U skútrů pro zdravotně postižené je to pak ze solidárních důvodů.

Rozhodnutí, jestli povinné ručení zavedou i na elektrokola, tedy zůstane jenom na jednotlivých státech.

„Valná většina států EU na západ od nás šla nad rámec toho, co evropská směrnice nakonec stanovila, a do svých národních předpisů zakotvila i povinnost pojištění odpovědnosti pro rychlá elektrokola nad 25 km/h, která by jinak, nebýt přídavné funkce motoru, spadala standardně pod definici vozidla. Pokud tedy čeští občané vyjedou s takovým elektrokolem do zahraničí, měli by si pohlídat, zda si v tom státě nemusí sjednat pojištění,” upozorňuje právnička.

České ministerstvo financí, které má legislativu v oblasti povinného ručení na starosti, s rozšířením na elektrokola nepočítá. „Na elektrokola se vztahuje výjimka z důvodu primárního zdroje energie, kterým je šlapání, nikoli pomocný motor,” odpovědělo tiskové oddělení na otázku webu Peníze.cz.

„Povinnému pojištění budou podle návrhu zákona a v souladu s novelizovanou směrnicí nově podléhat všechna vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h a také vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud jejich provozní hmotnost bude vyšší než 25 kg. Při určování povinnosti mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se bude vycházet z technických parametrů, které stanoví výrobce vozidla,” dodává ministerstvo.

Lucie Žulavská z České asociace pojišťoven upozorňuje na zajímavý paradox. „Za současné právní úpravy jsou dnes elektrokola s rychlostí nad 25 km/h a s určitým výkonem považována za motorové vozidlo typu moped, takže jejich majitelé by je měli u registru silničních vozidel řádně zaregistrovat a pojistit. Ne každý to ale udělá a když je zastaví policejní kontrola, může být problém. Nová právní úprava ta elektrokola vyjme úplně, protože motor má jen přídavnou funkci. Lze očekávat, že naše vláda nebude chtít občanům ukládat další povinnosti,” očekává.

Jana Divinová

