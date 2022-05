Pracovní cesty: Cestovní náhrady mimořádně stouply

Kvůli prudkému zdražení pohonných hmot stouply některé cestovní náhrady pro zaměstnance na pracovní cestě. Konkrétně stoupl paušál určující cenu benzinu a nafty. Ten se použije v případě, kdy zaměstnanec neprokáže jejich skutečnou cenu dokladem o nákupu, typicky účtenkou z čerpací stanice.

Pokud zaměstnanec dostane paušál, má od 14. května 2022 nárok na:

44,50 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (od ledna to původně bylo 37,10 Kč),

40,50 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (dosavadní částka se nemění),

47,10 Kč u motorové nafty (od ledna to původně bylo 36,10 Kč),

6 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny (dosavadní částka se nemění).

Cena se vynásobí počtem ujetých kilometrů podle spotřeby auta uvedené v technickém průkazu.

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí se týká tuzemských cest a vychází z cenových údajů Českého statistického úřadu. Nové sazby cestovních náhrad stanoví ministerstvo pravidelně od začátku roku. Výrazné zdražování ale vedlo ke změně vyhlášky mimořádně už v průběhu roku.

Podle zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Jestliže hodnověrným způsobem cenu neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu podle vyhlášky.

Od 1. ledna do 13. května se tedy zaměstnancům nevyplatilo „ztratit účtenku“ se skutečnou cenou, protože by dostali výrazně nižší paušál. Ten vycházel ještě z podzimních cen, takže rozdíl oproti skutečným výdajům čím dál víc rostl. Díky zvýšení paušálu od 14. května se oba způsoby aspoň na nějakou dobu jakž takž vyrovnají – a když se zaměstnanci podaří někde nakoupit levněji, může na použití paušálu i mírně vydělat.

Vyhláška od 14. května zvýšila paušál jenom u benzinu s oktanovým číslem 95 a u nafty. U benzinu s oktanovým číslem 98 se cena nemění a zůstává tedy původní hodnotě ze začátku roku: 40,50 Kč za litr. A to přesto, že skutečná cena u čerpacích stanic od té doby také výrazně stoupla. „Podle údajů ČSÚ za březen došlo k nárůstu ceny benzinu s oktanovým číslem 98 o 17,78 %, ani po zaokrouhlení by tak zvýšení ceny nedosáhlo zákonem vyžadované hranice 20 %. Proto ke změně údaje nedošlo. K případné další novelizaci vyhlášky může dojít na základě vývoje cen v dalších měsících,“ vysvětluje to ministerstvo.

Už k 12. březnu stoupl paušál za jednu kilowatthodinu elektřiny. Loni byla pět korun, ale od začátku letošního ledna klesla podle vyhlášky na 4,10 Kč. Ministerstvo práce odkazovalo na dočasné odpuštění DPH v listopadu a prosinci 2021, přestože samotná cena elektřiny stoupla. Absurditu napravilo v březnu, kdy zvedlo paušál na současných šest korun. Nejnovější vyhláška od 14. května paušál za elektřinu nemění.

Nemění se ani základní náhrada za použití vlastního vozu, ani tuzemské či zahraniční stravné. Připomeňme si jejich hodnoty ze začátku roku a obecná pravidla.

Základní náhrada za vlastní vůz na pracovní cestě

Takzvaná základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel pro rok 2022 stoupla od začátku ledna na 4,70 koruny za kilometr. Zvýšení o třicet haléřů reagovalo na růst cen spojených s pořízením a provozem aut.

U jednostopých vozidel (motorek) a tříkolek stoupla náhrada na 1,30 koruny za kilometr, což je o deset haléřů víc než v roce 2021.

Nárok na vyhláškou určenou náhradu má automaticky každý, který se souhlasem zaměstnavatele použije ke služební cestě vlastní auto. Náhrada má kompenzovat opotřebení auta a jeho servis.

Tuzemské stravné

Jídlo a nealkoholické nápoje v restauracích a dalších podnicích „veřejného stravování“ během roku 2021 zdražily, proto i zaměstnavatelé musí od ledna 2022 proplácet víc. Letošní zdražování zatím není tak výrazné, aby ministerstvo reagovalo během roku dalším zvýšením.

Minimální částka stravného se od 1. ledna 2022 zvýšila o osm korun v prvním pásmu (nejkratší cesty), o třináct korun ve druhém pásmu a o dvacet korun ve třetím pásmu.

Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) stanoví vyhláška pro rok 2022 následující pásma:

99 Kč až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

151 Kč až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

237 Kč až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, ale vyhláška stanoví jenom minimální částky:

99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

151 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Soukromá firma je vázána jenom spodní hranicí, může zaměstnanci proplatit i jakoukoliv vyšší částku – na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojených organizací ji neomezuje horní hranice. Nicméně jako daňově uznatelný náklad může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.

Zaměstnanci nemusí nijak prokazovat, jaké konkrétní výdaje za jídlo a pití během pracovní cesty měli. Mají nárok na paušál podle počtu hodin bez ohledu na to, že ve skutečnosti utratili méně, nebo že třeba vůbec nejedli.

Jestliže však některé jídlo zajistí přímo zaměstnavatel (a pro zaměstnance je tedy zadarmo), stravné bude nižší. Takové jídlo může firma třeba zaplatit u domluveného partnera, zajistit během konference nebo zahrnout do úhrady ubytování v hotelu (formou plné penze či polopenze).

Za každé jídlo zadarmo, které má povahu snídaně, oběda nebo večeře, se stravné krátí

o 70 procent u služební cesty v rozsahu 5 až 12 hodin,

o 35 procent u služební cesty v rozsahu od 12 hodin do 18 hodin,

o 25 procent u služební cesty v rozsahu nad 18 hodin.

A nárok na stravné zaniká úplně, když zaměstnanec během pracovní cesty v rozsahu

5 až 12 hodin dostane zadarmo dvě jídla,

12 až 18 hodin dostane zadarmo tři jídla.

Zahraniční stravné

Sazby stravného v zahraničí stanoví vyhláška ministerstva financí. Oproti roku 2021 jsou od letošního 1. ledna vyšší při cestě do devíti zemí: Francie, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Lichtenštejnska, Pákistánu, Gruzie, Alžírska a Etiopie. Kromě toho se u tří států změnila vedle částky i měna: jde o Džibutsko, Konžskou demokratickou republiku a Seychely.

Stravné pro rok 2022 ukazuje následující tabulka. Ta se může změnit i během roku, jestliže pak v daném státě dojde ke zvýšení nebo snížení cen o víc než 20 procent.

Oproti tuzemskému stravnému nejde nutně o povinné minimum, ale základní sazby, z nichž firmě stačí proplatit 75 procent. Zaměstnavatel se totiž může rozhodnout, že sazbu sníží o čtvrtinu (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby dokonce o polovinu). Nepotřebuje k tomu ani souhlas zaměstnance – stačí, když mu takové snížení oznámí dopředu, jak potvrdil i Nejvyšší soud.

Základní sazby stravného pro rok 2022 Země Měna Sazba Afghánistán EUR 45 Albánie EUR 40 Alžírsko EUR 50 Andorra EUR 45 Angola USD 60 Argentina USD 50 Arménie EUR 35 Austrálie a Oceánie (Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronésie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Wallis a Futuna, Západní Samoa) USD 60 Ázerbájdžán EUR 40 Bahamy USD 55 Bahrajn EUR 45 Bangladéš USD 50 Belgie EUR 50 Belize USD 50 Benin EUR 45 Bermudy USD 50 Bělorusko EUR 45 Bhútán USD 50 Bolívie USD 50 Bosna a Hercegovina EUR 40 Botswana USD 55 Brazílie USD 55 Brunej USD 40 Bulharsko EUR 40 Burkina Faso EUR 40 Burundi USD 55 Čad EUR 50 Černá Hora EUR 35 Čína EUR 45 Dánsko EUR 55 Džibutsko USD 65 Egypt EUR 35 Ekvádor USD 50 Eritrea USD 50 Estonsko EUR 40 Etiopie EUR 50 Filipíny EUR 40 Finsko EUR 50 Francie EUR 50 Francouzská Guyana EUR 45 Gabon EUR 50 Gambie EUR 45 Ghana EUR 50 Gibraltar EUR 40 Gruzie EUR 40 Guatemala USD 45 Guinea EUR 45 Guinea-Bissau EUR 45 Guyana USD 50 Honduras USD 45 Hongkong EUR 45 Chile USD 55 Chorvatsko EUR 40 Indie EUR 45 Indonésie EUR 40 Irák EUR 40 Írán EUR 40 Irsko EUR 50 Island EUR 60 Itálie, Vatikán a San Marino EUR 50 Izrael USD 55 Japonsko USD 65 Jemen EUR 35 Jihoafrická republika EUR 40 Jižní Súdán USD 55 Jordánsko EUR 45 Kambodža USD 45 Kamerun EUR 50 Kanada USD 50 Kapverdy EUR 40 Karibik (Anguilla, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Montserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago) USD 55 Katar USD 50 Kazachstán EUR 45 Keňa EUR 45 Kolumbie USD 45 Komory USD 55 Konžská republika (Brazzaville) USD 60 Konžská demokratická republika (Kinshasa) USD 65 Korejská lidově demokratická republika EUR 45 Korejská republika EUR 50 Kosovo EUR 45 Kostarika USD 50 Kuba EUR 55 Kuvajt EUR 40 Kypr EUR 40 Kyrgyzstán EUR 40 Laos USD 45 Lesotho USD 50 Libanon USD 55 Libérie EUR 45 Libye EUR 45 Lichtenštejnsko CHF 65 Litva EUR 40 Lotyšsko EUR 40 Lucembursko EUR 50 Macao EUR 45 Madagaskar EUR 40 Maďarsko EUR 40 Malajsie USD 45 Malawi USD 45 Maledivy USD 55 Mali EUR 45 Malta EUR 50 Maroko EUR 40 Mauretánie EUR 40 Mauricius USD 55 Mexiko USD 50 Moldavsko EUR 40 Monako EUR 45 Mongolsko EUR 40 Mosambik USD 50 Myanmar (Barma) USD 50 Namibie USD 50 Německo EUR 45 Nepal USD 50 Niger EUR 50 Nigérie EUR 50 Nikaragua USD 45 Nizozemsko EUR 50 Norsko EUR 60 Nový Zéland USD 60 Oman EUR 50 Pákistán EUR 40 Panama USD 45 Paraguay USD 45 Peru USD 50 Pobřeží Slonoviny EUR 40 Polsko EUR 40 Portugalsko a Azory EUR 40 Rakousko EUR 45 Rovníková Guinea EUR 50 Rumunsko EUR 40 Rusko EUR 45 Rwanda USD 55 Řecko EUR 40 Salvador USD 45 Saudská Arábie EUR 50 Senegal EUR 50 Severní Makedonie EUR 35 Seychely EUR 55 Sierra Leone EUR 40 Singapur USD 60 Spojené arabské emiráty USD 55 Slovensko EUR 35 Slovinsko EUR 40 Somálsko USD 55 Spojené státy americké USD 60 Srbsko EUR 35 Srí Lanka USD 50 Středoafrická republika USD 50 Súdán USD 55 Surinam USD 50 Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR 40 Svazijsko USD 55 Sýrie EUR 50 Španělsko EUR 45 Švédsko EUR 55 Švýcarsko CHF 75 Tádžikistán EUR 40 Tanzanie USD 55 Thajsko EUR 40 Tchaj-wan EUR 45 Togo EUR 40 Tunisko EUR 45 Turecko EUR 40 Turkmenistán EUR 45 Uganda USD 55 Ukrajina EUR 45 Uruguay USD 50 Uzbekistán EUR 40 Velká Británie GBP 45 Venezuela USD 65 Vietnam EUR 40 Zambie USD 55 Zimbabwe USD 50 ostatní země (výše neuvedené) EUR 35

Základní sazba se vztahuje na služební cesty, při nichž zaměstnanec v cizině stráví víc než 18 hodin v kalendářním dni. Jestliže je za hranicemi kratší dobu, může dostat jenom dvě třetiny sazby (od 12 do 18 hodin) nebo jenom jednu třetinu (méně než 12 hodin, ale aspoň hodinu).

A při bezplatném zajištění jídla zaměstnavatelem se stravné krátí podobně jako u tuzemské pracovní cesty.

Ubytování a další výdaje

Při použití veřejné dopravy nebo taxi proplácí zaměstnavatel skutečné výdaje na základě dokladu, tedy nejčastěji jízdenky. Podobně je to s ubytováním. V obou případech by s tím ale šéf měl předem souhlasit – aspoň rámcově se zvoleným druhem dopravy či ubytování a jeho očekávanou cenou.

Zaměstnanec má nárok i na proplacení dalších nutných výdajů, které souvisí s pracovní cestou. Jde například o poplatek za parkování, mýtné, úschovu zavazadel a podobně. I v tomhle případě se proplácejí na základě dokladu (účtenky), případně podle obvyklé ceny v daném místě a době.

