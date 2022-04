Zaměstnanec okrádá firmu. Kdy může dostat okamžitou výpověď?

Zdroj: Shutterstock

Porušit své pracovní povinnosti může zaměstnanec moc, hodně nebo málo. Někdy je to na okamžitý vyhazov, někdy na výpověď a někdy je to prohřešek, jakých se na výpověď musí nasbírat víc. Jenže nikdo vám neřekne, co je co. Přinášíme proto příklady z praxe.