Částečné úvazky budou výhodnější. Firmy dostanou slevu

Vláda chce zatraktivnit částečné úvazky. Dnes schválila slevu na pojistném ve výši 5 % pro zaměstnavatele za vybrané skupiny lidí. Jde například o rodiče dětí do 10 let, studenty nebo o pracovníky nad 55 let.

Sleva na pojistném se bude vztahovat také na zaměstnávání lidí mladších 21 let. U nich navíc nebude podmínkou zkrácený úvazek. Vláda chce takto podpořit vstup mladých lidí na trh práce.

Konkrétně jde o slevu pro zaměstnavatele ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které bude sleva náležet. Sleva se má vztahovat na uzavřené zkrácené úvazky v rozsahu 8 až 30 hodin týdně.

Návrh teď míří k projednání do Poslanecké sněmovny.

„Pomůžeme tak těm, kteří nemohou pracovat na plný úvazek, aby si zajistili příjem vlastní prací a byli ekonomicky nezávislejší a zároveň začali přispívat do systému. Chceme motivovat i zaměstnavatele k uzavírání většího počtu zkrácených úvazků se zaměstnanci, kteří s ohledem na nejrůznější životní situace nemohou pracovat na plný úvazek,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Sleva se má vztahovat na lidi starší 55 let, rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II), studenty středních nebo vysokých škol, osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a osoby na rekvalifikaci.

Navrhovaná sleva má tedy zatraktivnit zaměstnávání lidí na částečný úvazek pro zaměstnavatele. Za jejich využití dostanou nižší odvody. Samotní zaměstnanci si bezprostředně nepolepší, nevzroste jim čistý příjem za práci na částečný úvazek. Mělo by se ale vytvořit prostředí, ve kterém bude atraktivnější pracovní pozice s částečnými úvazky vytvářet.

Česko dlouhodobě patří k zemím, kde zkrácené úvazky zaměstnavatelé nabízejí minimálně. Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí tvoří v Česku částečné úvazky jen 5,7 % ze všech forem zaměstnání, například nadprůměrné Německo je na 27,9 %.

Částečné úvazky by mohly kromě jiného pomoci ženám zůstávajícím doma s malými dětmi pokračovat při mateřství v profesní kariéře. To by následně mohlo vést třeba i ke snižování rozdílu v odměňování mezi pohlavími. V Česku je rozdíl mezi průměrným příjmem u mužů a žen dlouhodobě jeden z největších v Evropě, je to zhruba pětina ve prospěch mužů.

Důvodová zpráva k návrhu uvádí, že zaměstnavatelům sleva na pojistném ponechá prostředky v odhadované výši 1,9 až 3,2 miliardy korun. Na druhou stranu ale návrh zvýší jejich administrativní zátěž spojenou s prováděním této slevy. U některých zaměstnavatelů se zvýší též výdaje na technické zajištění této změny.

Vláda na dnešním jednání dále schválila mimořádný příspěvek na děti do 18 let ve výši 5000 korun nebo zvýšení maximální výše rodičovského příspěvku pro lidi, kteří předtím nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství nebo měli malé příjmy (typicky podnikatelky, studentky či nezaměstnané). Nyní mohou čerpat rodičovský příspěvek maximálně ve výši 10 tisíc korun měsíčně, nově to bude 13 tisíc korun.

Vláda také schválila zjednodušení u čerpání příspěvku na bydlení, například příjmy a výdaje mají lidé pobírající tento příspěvek nově dokládat jednou za půl roku. Dosud je třeba tak činit vždy po třech měsících.

Všechny návrhy nyní zamíří k poslancům.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

