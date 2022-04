Spoření pro děti. Vyšší úrok jen tak nedostanou, odejít je těžší

Převést úspory ze špatně úročeného účtu pro děti může být komplikované. Ale nevzdávejte to. Banky musí umožnit přinejmenším převod na jiný produkt vedený na jméno dítěte, a to i u konkurence.

Úroky na nejlepších spořicích účtech už začínají čtyřkou. Trinity Bank od tohoto týdne připisuje 4,08 % p. a. pro částky do 400 tisíc, při roční fixaci dokonce 4,58 % bez limitu. Půlroční závazek na termínovaném vkladu v Bance Creditas stačí k úroku 4,5 %.

U speciálních nabídek spoření pro děti však úroky zůstávají výrazně nižší. Pokud je banky vůbec zvyšují, tak pomaleji a méně výrazně. Rozdíl mezi dětskými a standardními účty „pro dospělé“ proto roste.

V minulosti přitom některé banky lákaly na dětské spoření lepšími úroky, které se snažily držet i v době obecně nízkých sazeb na trhu. Pro rodiče a často i prarodiče byly dětské účty zajímavé třeba i tím, že jasně oddělily peníze pro potomka, na které bylo obtížnější sáhnout. To jsou přinejmenším dva důvody, proč na dětských účtech postupně našetřili zajímavé částky – přestože mohou dětem spořit i na standardních produktech „pro dospělé“.

Po stavebním spoření jsou právě spořicí účty dlouhodobě nejoblíbenějším produktem, který rodiče zakládají mnohdy už nejmenším dětem. Podle únorového průzkumu ČSOB stavební spořitelny svým ratolestem pravidelně odkládá peníze 55 % rodičů, z toho dvě třetiny využívají k tomu určených finančních produktů: nejoblíbenějšími z nich jsou stavební spoření (54 %), spořicí účet (37 %) a investice (18 %).

Rostoucí inflace teď ale naplno ukazuje i jejich nevýhodu: Možnost přejít s našetřenými úsporami k atraktivnější nabídce konkurence je mnohem komplikovanější.

Banky drží úroky při zemi

Na růst základních sazeb České národní banky, od nichž se odvíjejí úroky na vkladech, zatím nejvíce zareagovala Creditas. Od dubna nabízí na spořicím účtu pro děti 3,1 procenta. ČSOB připisuje na dětském spořicím účtu 2,5 % a když má dítě i běžný účet, zvýší úrok na 2,7 %.

Komerční banka úročí úspory na dětském spořicím kontu jen 2 %. Naposledy zvýšila úrok v lednu, kdy základní sazba ČNB byla 3,75 %. Od té doby centrální banka zvedla základní sazbu o jeden a čtvrt procentního bodu na 5 %.

Moneta drží na dětském účtu stále jen 1,5 % – stejně jako v roce 2020, kdy šlo o solidní úrok převyšující základní sazbu ČNB. A například UniCredit Bank se snaží možné budoucí klienty zaujmout úrokem 0,25 %.

Lepší to není ani s úroky na vkladních knížkách pro děti, které vnoučatům rádi pořizují někteří prarodiče. V České spořitelně od března stouply na dvě procenta ročně, v ČSOB (Poštovní spořitelně) zůstávají na 0,5 %.

Česká spořitelna, která je největší bankou podle počtu klientů, klasický spořicí účet pro děti nenabízí. Neúročí ani peníze na dětském kontu. „Rádi bychom letos umožnili založit k dětskému účtu i spořicí účet. V tuto chvíli je hranicí pro založení spořicího účtu 18 let,“ avizuje mluvčí Lukáš Kropík.

Všechny zmíněné úroky se navíc vztahují jen na určitou výši vkladu, která se v jednotlivých bankách výrazně liší. V Creditas je strop 350 tisíc, v ČSOB a České spořitelně 250 tisíc, v Komerční bance 100 tisíc, v Monetě a UniCredit 29 999 tisíc korun.

Pro částky nad určený limit jsou úroky nižší, ve většině případů spadnou k nule. Výjimkou je Creditas, která na část vkladu převyšující 350 tisíc dává úrok 2,1 % bez dalšího limitu. Pozor naopak u dětské vkladní knížky České spořitelny: jakmile zůstatek přesáhne 250 tisíc, klesne úročení celého vkladu automaticky na 0,01 %.

Vybrat nebo převést jinam? Je to komplikovanější

Žádný z bezpečných bankovních produktů (na které se vztahuje zákonné pojištění vkladů) nemůže ani zdaleka ochránit úspory před vysokou inflací. Ta v březnu meziročně stoupla na 12,7 %, průměrná míra inflace za celý rok má podle odhadu ministerstva financí dosáhnout 12,3 %. Kdo nestihl včas využít státní protiinflační dluhopis, musí počítat se znehodnocením části vkladů, nebo více riskovat formou investic.

Přesto: Na dětských spořicích účtech se hodnota úspor snižuje více než u obdobných produktů „pro dospělé“. Banky se totiž nemusejí tolik obávat, že dětského klienta ztratí tak snadno. Možnost výběru peněz z dětského spoření je omezená.

Rodič s úsporami na speciálním dětském účtu nemůže volně nakládat a jednoduše vybrat všechno. Jde o majetek dítěte. Banky ve svých obchodních podmínkách stanovují, kolik lze z účtu maximálně vybrat za jeden měsíc. Případný výběr nad tento limit umožní jen se souhlasem opatrovnického soudu.

Měsíční limity se v jednotlivých bankách liší. Například v Komerční bance je to sice 50 tisíc korun, ale třeba v Creditas jsou to u dítěte do deseti let jen dva tisíc korun měsíčně, od 11 do 14 let pak pět tisíc, od 15 do 17 let stoupne limit na 10 tisíc.

Pečujte jako řádný hospodář

Zájemci o lepší zhodnocení by to však neměli vzdávat. Z občanského zákoníku vyplývá, že banky musí umožnit převod úspor na jiný produkt vedený na jméno dítěte, a to i u konkurence. Může to být nejen jiný dětský spořicí účet, ale třeba i stavební spoření, penzijní spoření nebo investiční účet. Zákonný zástupce dítěte (obvykle rodič) musí bance, z které chce peníze převést, doložit potvrzení o tom, že i nový produkt náleží dítěti.

Občanský zákoník obecně stanoví, že „rodiče mají povinnost a právo pečovat o jmění dítěte, především je jako řádní hospodáři spravovat“. Pokud tedy rodiče chtějí, aby se úspory dítěte lépe – a přitom stejně bezpečně – zhodnotily, typicky na spořicím účtu s vyšším úrokem, mají na to nejenom právo, ale – při přísném výkladu – je to dokonce i jejich povinnost.

Jenže zákoník současně uvádí: „K právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte nebo jednotlivé součásti tohoto jmění, potřebují rodiče souhlas soudu, ledaže se jedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty.“

Neupřesňuje však, co se rozumí běžnými záležitostmi. I proto si banky stanovují zmíněné limity. „Protože zákon nikde výslovně nestanoví, co je a co není ve vztahu nakládání s prostředky na účtu běžná záležitost, stanovili jsme jako orientační částku pro posouzení, zda výběr či převod prostředků z dětského účtu odpovídá běžné záležitosti, částku 50 tisíc korun,“ vysvětluje Michal Teubner, mluvčí Komerční banky.

„Převod částky nad 50 tisíc korun bez souhlasu soudu pak umožňujeme, jen pokud jsme si jisti, že tím nezpůsobíme dítěti újmu, a to s odvoláním na § 898 odst. 4 občanského zákoníku: Jednal-li rodič za dítě bez souhlasu soudu, lze právní jednání prohlásit za neplatné, jen působí-li dítěti újmu,“ dodává Teubner. Takovým převodem, který bez ohledu na výši převáděné částky nezpůsobí dítěti újmu, je podle banky právě převod na jiný účet dítěte.

V praxi by se rodič měl raději obrnit trpělivostí. Podle zkušeností některých klientů tuzemských bank, kteří chtěli převést peníze na dětský spořicí produkt ke konkurenci, je zřejmé, že bankéři na pobočkách se s takovým požadavkem často nesetkávají a v procesu se příliš neorientují.

„Musel jsem jít do obou bank dvakrát, abych se ujistil, že to bude možné. Zhruba po měsíci se to pak skutečně podařilo,“ vzpomíná jeden z klientů. K převodu dětského účtu do jiné banky totiž nestačí navštívit jen novou banku a požádat, aby za něj sama vyřídila vše potřebné v rámci takzvané bankovní mobility. „Službu bankovní mobilita je možné využít jen u zletilého klienta, u dětských účtů ne,“ říká Teubner.

Banky se čím dál víc snaží zdůrazňovat, že spořicí účty jsou určené pouze k finanční rezervě, kterou potřebujete mít kdykoliv k dispozici (a bez dočasných propadů hodnoty). Pro zhodnocení v delším časovém horizontu je vhodné část úspor investovat do podílového fondu nebo přímo do akcií, a snažit se tak o vyšší výnos než na spořicím účtu.

