Letiště Praha přidává nové lety. Co je hit letošních dovolených?

Z Letiště Praha bude během letošní letní sezóny létat 68 dopravců do 167 destinací. Letos přibude 13 nových přímých cílů – patří mezi ně třeba Verona, Taškent, Tallin, Poznaň, La Palma nebo Kišiněv.

Naopak letos z letní nabídky podle mluvčí Kláry Divišové zmizí Jerevan, Mascat a Salala.

Nový letový řád platí od neděle 31. března až do 26. října.

„Prioritou dalšího rozvoje leteckých spojení nadále zůstávají dálkové linky do Asie a Severní Ameriky. Konkrétně jednáme s dopravci o pravidelných spojeních s Hanojí, Pekingem, Dillí, Bangkokem nebo New Yorkem. Všechny tyto destinace mají svůj obchodní potenciál nejen v případě příjezdového cestovního ruchu, ale jsou zajímavé i z pohledu dovolenkového segmentu, přepravy zboží a poptávky obchodní klientely,“ říká Jiří Pos, předseda představenstva společnosti Letišta Praha.

Letiště zároveň posílí už zavedené lety – například do Londýna, Antalye, Paříže, Amsterdamu, Milána, Barcelony, Kodaně nebo Osla.

V Praze se objeví také noví dopravci. Premiéra čeká společnost Qanot Sharq Airlines, která spojí Prahu s Taškentem, dále dopravce SCAT Airline (do Astany), aerolinky FlyOne (do Kiniševa), Arkia (do Tel Avivu) a KM Malta (na Maltu).

Podle ředitele rozvoje leteckého obchodu Jiřího Vyskoče by mělo letiště ke konci příštího roku nebo začátkem roku 2026 dosáhnout objemu odbavených cestujících z doby před pandemií.

„Předpokládáme, že za celý rok odbavíme přes 16 milionu cestujících. Nicméně nám kvůli válce na Ukrajině stále chybí přes jeden a půl milionu cestujících a šestnáct destinací konkrétně z Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska. Ty aktuálně nejsou provozované. Po jejich odečtení jsme prakticky na 100 procentech roku 2019,“ říká Vyskoč.

Nové pravidelné destinace na Letišti Praha:

Astana

Brindisi

Dubaj World Central

East Midlands

Florencie

Izmir

Kišiněv

La Palma

Ponta Delgada

Poznaň

Tallinn

Taškent

Verona

Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková si myslí, že cestovky letos čeká podobně úspěšný rok jako loni.

„Cestovní kanceláře a agentury očekávají letos nadále vysoké objemy zájezdů, avšak s nižší profitabilitou kvůli vývoji směnného kurzu CZK/EUR. Většina cestovních kanceláří nezdražuje, avšak nelze to v příštích měsících vyloučit s ohledem na dlouhodobější výhled oslabené koruny,“ upozorňuje Chaloupková.

Podle Jana Bezděka, šéfa komunikace cestovních kanceláří Fischer a Exim Tours, je letos zájem Čechů o letní zájezdy asi o třetinu vyšší ve srovnání s rekordní loňskou sezónou.

„Vrací se trend, kdy si klienti nebojí objednat dovolenou i několik měsíců dopředu a to hlavně s ohledem na zkušenost z posledních sezón, kdy byla last minute nabídka kvůli velkému zájmu omezená,“ říká Bezděk.

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme! Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním. Chci se pojistit

Na špici zájmu se podle něj drží prověřené tradiční destinace, jako jsou řecké ostrovy, Turecká riviéra, Mallorca, Egypt, Tunisko nebo SAE. „Standard požadovaných služeb se neustále zvyšuje – nejčastěji klienti volí 4* nebo 5* hotely s all inclusive stravou ideálně přímo na pláži,“ dodává.

Podobně mluví za Čedok Kateřina Pavlíková. „Vůbec nejoblíbenější jsou u cestovatelů řecké ostrovy Kréta či Rhodos, Turecká i Egejská riviéra, Zlaté Písky a Slunečné pobřeží v Bulharsku či Španělsko, ať už pevnina, tak Mallorca nebo Kanárské ostrovy. Jednoznačným skokanem roku je pak Albánie, stále oblíbenější je také Černá Hora a egyptské letovisko Marsa Matrouh u Středozemního moře,“ vyjmenovává dovolenkové favority.

Pavlíková souhlasí i s tím, že standard Čechů se během dovolené neustále zvedá. Kromě hotelů s více hvězdičkami a all inclusive stravou si lidé neváhají připlatit za výlet s česky hovořícími průvodci, mají zájem o výběr konkrétního sedadla v letadle nebo catering na palubě. „Roste i zájem o luxusní a adults only hotely, zajímavé zážitky nebo dosud méně objevené destinace,“ doplňuje mluvčí Čedoku.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem