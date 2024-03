Civilizační nemoci nepřinesla civilizace, ale náš způsob života

Založením rodinné kliniky Galen Clinic si Luboš Kmeť plní svou představu, jak by se mělo přistupovat k pacientům z odborného, ale hlavně lidského hlediska. Sází na prevenci, celostní medicínu, stovky let prověřené techniky a dostatek času v ordinaci.

Vaše nová klinika měla pro první zákazníky otevřít v lednu. Nestalo se. Proč?

Ještě probíhá rekonstrukce. Došlo k prodloužení schvalovacích záležitostí kolem povolení stavby a dokumentace. V březnu by ale měly být stavební práce dokončené a během dubna proběhne kolaudace a následně registrace kliniky. Na konci dubna budeme připraveni otevřít.

Máte už pokryté veškeré specializace, které jste si předsevzali?

Co se týče personální stránky, jsme naprosto připraveni. Máme zajištěné všechny specializace, které na klinice potřebujeme, a ty zásadní dokonce zdvojené nebo ztrojené. Jedná se o praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti, chirurgy, ortopedy a internisty. Nechybí ani odborníci na urologii, gynekologii, dermatologii, alergologii, imunologii, neurologii a samozřejmě diabetolog, oční lékař a ORL.

O kolik klientů se zvládnete postarat?

Počet našich klientů je omezený zhruba na 1500. Abychom dokázali poskytnout službu na nejvyšší možné úrovni, potřebujeme mít na pacienta prostor minimálně 40 minut až hodinu podle typu vyšetření.

MUDr. Luboš Kmeť Zdroj: Galen Clinic Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pracoval jako chirurg Ústřední vojenské nemocnice nebo Nemocnice Na Homolce v Praze. Založil a vedl společnosti Mediterra, Vršovická zdravotní a nemocnici Neratovice. Byl zakládajícím členem a předsedou Sdružení soukromých nemocnic ČR a členem poradního sboru Ministerstva zdravotnictví ČR. V dubnu v Praze otevře svou Galen Clinic s komplexní péčí o rodinu.

Vycházíte z principu celostní medicíny, jak nahlížíte na pacienta?

Celostní medicína vnímá zdraví člověka v celé jeho komplexnosti. Pracuje s tělem, myslí i emocemi, které jsou vzájemně propojené. Lékař neléčí pouze tělo, ve stejné míře se zabývá hlavou, řeší otázku psychosomatiky, která je nesmírně důležitá a stojí za většinou nemocí. Pakliže nedokážeme obsáhnout všechny tyto složky, nelze léčit skutečné příčiny onemocnění.

Liší se nějak léčebné postupy celostní medicíny oproti té klasické?

Nikoliv, diagnostické a terapeutické postupy jsou víceméně identické. Liší se hlavně přístup a pohled na člověka. Celostní medicína se neomezuje pouze na potíže, ty ve skutečnosti jen indikují nějaký problém, zaměřuje se na komplexní příčinu problému. Zároveň obohacuje klasickou západní medicínu o techniky, jež jsou prověřené minulostí a současně schválené medicínskou vědou, jako je homeopatie, psychoterapie či metody detoxikace organismu.

Na co konkrétně je západní medicína krátká?

Jedná se zejména o chronická onemocnění postihující jeden orgánový systém nebo celé tělo. Typicky systémové záněty či kožní ekzémy, které se v chronické podobě velmi obtížně léčí, pakliže nedokážeme identifikovat všechny příčiny a skutečnosti, které by mohly bránit skutečnému vyhojení.

Jako lékař vyzdvihujete důležitost prevence. Jak jsou Češi v tomto směru svědomití?

Řekl bych, že lehce pod celosvětovým průměrem. Primární prevence, tedy předcházení onemocnění ještě než vznikne, s sebou vždycky nese nějaká omezení nebo narušení pohodlí. A toho se nejen my, ale vlastně celá Evropa, neradi vzdáváme. Mluvím například o zlozvycích. Pak tu máme obezitu – základní predispoziční faktor pro cukrovku, onemocnění pohybového aparátu či kardiovaskulárního sytému. Ačkoliv tato onemocnění nazýváme civilizační, nepřinesla je civilizace, nýbrž náš způsob života.

Dá se to nějak změnit?

Zcela jistě. Lidé obecně velmi neradi přijímají odpovědnost. Na jedné straně si pojišťují auto, dům a majetek, ale když si mohou prevencí pojistit svoje zdraví, neudělají to. Dokud si člověk neuvědomí, že zdraví je to nejcennější a nebude o něj pečovat, nemůže očekávat, že mu bude sloužit bez omezení. Je krátkozraké svádět pak případnou nemoc na selhání zdravotnického systému.

Jak budete s prevencí pracovat na klinice?

Prevence je pro nás zásadní pracovní nástroj. Klienta nejprve kompletně vyšetříme, seznámíme se s jeho sociálním zázemím, zdravotním stavem celé rodiny a pak mu na základě výsledků připravíme program plánovaných i preventivních vyšetření či úkonů nejen podle doporučení Světové zdravotnická organizace a Ministerstva zdravotnictví České republiky, ale rovněž s ohledem na jeho individualitu.

Poslední dobou čelíme častějším vlnám virových i bakteriálních onemocnění, vracejí se nemoci z minulosti. Jak se mění nemocnost v Česku a proč?

Infekce a původci infekcí získávají na odolnosti vůči běžně používané léčbě, nejčastěji antibiotiky. Rovněž virus, vlastně to nejmenší, co v živé přírodě existuje, má schopnost se učit, přizpůsobovat se životnímu prostředí, získávat na agresivitě a mutovat. Zároveň klesá imunitní odolnost populace, což opět souvisí se životním stylem. Děti se často vychovávají prakticky ve sterilním prostředí, přitom imunita je také orgán, který se musí učit, dostávat se do kontaktu s bakteriemi, aby se rozvinula naplno.

Další skutečností je zvyšující se míra stresu. Každý pediatr vám dnes potvrdí, že se mu do ordinace vracejí děti s opakujícími se infekty dýchacích cest. Nejprve dítě přeléčí paralenem a doporučí mu klid, vše je v pořádku. Poté se onemocnění vrátí a lékař nasadí antibiotika. Napotřetí už se doktorovi možnosti léčby zužují, přitom skutečná příčina může být v psychosomatice – tělo reaguje nemocí jako obranou proti sociálnímu diskomfortu. Nejčastěji se jedná o stres ve škole, rodičovský tlak na výkon, dítě se necítí dobře v kolektivu, nemá kamarády a podobně. Na to paralen nestačí.

Jak bychom tedy o sebe měli pečovat v duchu celostní medicíny?

Začal bych u hlavy, která všechno řídí. Je potřeba se naučit žít v souladu sám se sebou, umět se mít rád, najít si drobné radosti, které tělo staví do pozitivní energie, což ve výsledku pozitivně ovlivňuje i metabolismus a zmenšuje riziko jakýchkoliv zdravotních poruch. Dále se co nejvíce vyhýbat toxickým látkám, typicky nikotinu, přemíře alkoholu a samozřejmě stresu, který je stejně velkým zabijákem jako všechny ostatní drogy. A k tomu přiměřeně sportovat a zatěžovat celé tělo.

Naši předci například neměli větší problémy s pohybovým aparátem, protože se přirozeně hýbali. Když dnes provedeme screeningové vyšetření pohybového aparátu u dětí, tak až u 85 procent z nich najdeme patologické nálezy, jako je špatné držení těla, špatné dýchání, přetěžování úponů nebo nerovnoměrné zatěžování obou polovin. Vše je dáno způsobem života. Dříve děti vyrazily po škole ven, běhaly, skákaly, lezly přes ploty, na stromy, což byl celostní pohyb. Dneska dítě přijde ze školy a sedne k počítači. Nebo se věnuje konkrétnímu sportu a přetěžuje jen konkrétní části těla. Stěžejní je jednoduše všestrannost.

Soukromých klinik poskytujících všestrannou péči stále přibývá, jaká je vaše konkurenční výhoda?

Na klinice vycházíme z konceptu rodinného lékaře. Ten v minulosti poskytoval kompletní zdravotnický servis jednotlivci i celým rodinám. My jej obohatíme o podporu a zázemí. Když to zjednoduším, tak se na jednom místě postaráme o vše, zajistíme i specializovaná vyšetření. Léčbu bude řídit jeden a ten samý praktický lékař, kterému pacient důvěřuje a zná ho. V případě potřeby klientovi domluví vyšetření ambulantního specialisty v rámci kliniky a výsledky a další postup pak bude tlumočit opět on sám. To ve většině konkurenčních zařízení není, tam se lékaři střídají. Klient musí zas a znova vysvětlovat historii svých zdravotních problémů, což může být únavné.

Dalším benefitem je zajištění akutní pohotovostní služby, kdy budeme schopni reagovat na náhlé potíže klidně v sobotu ve dvě ráno. Klient se jednoduše spojí se zdravotní sestrou či lékařem, kteří s ním problém budou řešit napřímo, nikoliv přes call centrum, jak je běžná praxe.

V neposlední řadě klientům zařídíme superspecializovaná vyšetření, hospitalizaci nebo operaci v jiném zdravotnickém zařízení, pokud to bude potřeba. Domluvíme jim termín, budeme klienta informovat o tom, jak proces probíhá, co ho bude čekat a jaký by měl být výsledek. Za své klienty tedy převezmeme řešení veškerých otázek spojených s péčí o jejich komplexní zdraví.

