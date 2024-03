Čokoláda jako luxus. Letos zdraží o desítky procent

Co se děje

27. 3. 2024

Cena kakaa se tento týden na burze v New Yorku přehoupla přes rekordních 10 000 dolarů za tunu. Přitom ještě na počátku roku dosahovala 4000 dolarů.

Obří plantáže kakaových bobů v západní Africe, na kterou připadají skoro tři čtvrtiny celosvětové produkce, drtí z velké části klimatické podmínky. V současnosti jsou to více než čtyřicetistupňová vedra v kombinaci s přívalovými dešti.

Špatný stav silnic na Pobřeží slonoviny a v Ghaně - dvou největších producentů kakaa - navíc komplikuje cestu suroviny ke zpracovatelům. Dodávky do tamních přístavů se v porovnáním se stejným obdobím loni snížily o třetinu, už tehdy přitom byly nižší než v předchozích letech.

Situaci podle analytiků brzy výrazněji pocítí i evropský spotřebitel. „Velké potravinářské společnosti nakupují suroviny pro výrobu svých produktů na dlouhou dobu dopředu a udržují si zásoby. To je jedním z faktorů, které stojí za stále ještě relativně příznivými cenami kakaových produktů v obchodních řetězcích,“ říká analytik XTB Jiří Tyleček.

Podle analytika společnosti Finlord Borise Tomčiaka dosahuje zpoždění mezi cenou kakaa na burze a maloobchodní cenou čokolády šest měsíců. „Zároveň platí, že producentům čokolády rostou i mzdové náklady. Do konce roku lze očekávat navýšení průměrných cen čokolády až o třetinu. Více zdražovat budou produkty s vyšším obsahem kakaa. U nich lze letos čekat zdražení o 50 procent,“ předpovídá Tomčiak.

Výrazné zdražení očekávají i prodejci. Podle Jiřího Dobeše z e-shopu Čokobanka byly doteď čokolády z afrických plantáží nereálně levné a jejich ceny začne kromě neúrody ovlivňovat i tlak na udržitelné pěstování bobů. „Supermarketové čokolády tedy mohou zdražovat v řádech desítek procent, možná i dvojnásobně,“ domnívá se Dobeš.

Tento trend vidí i agrární analytik Petr Havel. „Na rostoucí ceny kakaa mají vliv i změny na trhu práce u pěstitelů kakaa, neboť trendem je ekologizace produkce a lepší platební podmínky pro pěstitele. Vzhledem k tomu, že podíl zmiňovaných přístupů roste, odráží se to také na růstu cen kakaa. Tedy nejde jen a pouze o počasí,“ vysvětluje.

Zdražení podle Dobeše zasáhne i čokolády vyšší kvality, které pocházejí hlavně z rodinných platnáží ve střední a jižní Americe nebo Madagaskaru. „I jejich cena se v efektu výrazného nárůstu ceny kakaa na burze zvýší, ovšem nebudou to asi trojnásobky, ale nižší desítky procent,“ říká. I to znamená vzhledem k jejich výrazně vyšší ceně pro zákazníka nezanedbatelný výdaj. V průběhu jara by podle Dobeše tyto výrobky mohly zdražit o 10 až 20 procent.

Zdražování avizovala už i řada klíčových velkovýrobců cukrovinek. „Řada hráčů (na trhu) už oznámila zvýšení cen. I my jsme toho součástí," připustil podle serveru BBC Martin Hug, finanční ředitel švýcarského výrobce čokolády Lindt & Spruengli.

Také tisková mluvčí Nestlé pro Česko a Slovensko Tereza Skrbková připouští, že nárůst cen kakaa je bezprecedentní. „Asi neexistuje výrobce čokolád, který by ho nepocítil,“ podotýká. Podle ní lze očekávat, že se kakao na komoditních trzích se po tomto nárůstu na původní úroveň nevrátí. „A ceny se stabilizují v nové hladině, která bude dokazovat, že kakao je cennou surovinou a jeho dostupnost má své limity,“ pokračuje.

Na dotaz, jak se to promítne do cen výrobce, ale Skrbková neodpověděla. Bez reakce zůstaly i otázky ohledně případných změn v recepturách a baleních.

Komentovat svou cenovou politiku nechce ani potravinářský gigant Mondeléz. Mluvčí společnosti pro východní Evropu Jiří Šebek ale připouští, že v některých případech může společnost zvážit zmenšení balení cukrovinek.

„Samozřejmě při zachování receptu výrobku a s uvedením informace o hmotnosti v souladu se zákonem na obale. Například se potom vejde víc výrobků do jedné krabice a to má pozitivní vliv na cenu dopravy a podobně,“ vysvětlil mluvčí.

Ceny kakaa na komoditní burze ICE Zdroj: peníze.cz Zdroj: Peníze.cz

