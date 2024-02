Máte rádi samoobslužné pokladny? Průzkum ukázal, jak Češi nakupují

Tři čtvrtiny lidí vnímají samoobslužné pokladny v obchodech jako pozitivum. Nejčastěji jim fandí mladí ve věku 18 až 29 let, kteří je zároveň preferují nejvíce. Vyplývá to z lednového průzkumu agentury Stem/Mark na reprezentativním vzorku více než 500 uživatelů internetu.

Oproti tomu pětinu lidí nad 60 let nutnost použít samoobslužnou pokladnu stresuje. Často proto, že ji neumí ovládat.

S preferencí typu pokladny podle výzkumu nejvíce souvisí velikost nákupu, délka fronty a s tím spojena úspora času. Samoobslužnou pokladnu zákazníci volí v případě, že je u ní menší fronta, mají menší nákup a dá se předpokládat, že odbavení proběhne rychleji.

Lidé ve věku 18 až 29 let zároveň nakupují častěji téměř denně, zatímco starší věková skupina více upřednostňuje nákup jednou za týden. „Tím, že mladí lidé chodí častěji nakupovat každý den/téměř denně, kupují toho většinou méně, a proto častěji volí samoobslužnou pokladnu,“ komentuje Zuzana Rabochová ze Stem/Mark.

Při výběru pokladny také záleží na konkrétním typu zboží. V případě, že je obsahem nákupu převážně zboží bez čárového kódu, totiž lidé volí spíše pokladnu s obsluhou.

Více než polovina dotázaných také souhlasí s výrokem, že „samoobslužné pokladny často hlásí chybu a je třeba čekat na pomoc obsluhy“. Při velkém nákupu tedy rovněž volí spíše pokladnu s obsluhou.

Důležitým faktorem při výběru pokladny je pro některé zákazníky rovněž lidský kontakt. Pokladně, kterou obsluhuje člověk, dávají podle průzkumu častěji přednost muži a nakupující ve věku nad 45 let. Mladší lidé a ženy naopak preferují samoobslužné pokladny mimo jiné právě kvůli tomu, že se kontaktu s člověkem chtějí vyhnout.

Pětině lidí ve věku od 60 let dále vadí, že při použití samoobslužné pokladny dělají práci za lidskou obsluhu a obchod tak šetří na jejich úkor. „Z toho důvodu by lidé ocenili, kdyby obchodní řetězce odměnily zákazníky, kteří se rozhodnou samoobslužnou pokladnu použít. To buď formou snížením ceny zboží, nebo přičtením extra bodů na zákaznickou kartu,“ dodává Rabochová.

S možností platby pomocí scanu se setkaly dvě třetiny respondentů, možnost takto za nákup zaplatit ale využila zatím jen pětina dotázaných. Důvodem je často podle autorů průzkumu malý nákup, kdy se scan nevyplatí, nebo lidé tento přístroj neumějí používat.

„Celkově můžeme konstatovat, že Češi se na inovace v podobě samoobslužných pokladen a podobně dívají pozitivně, vítají možnost urychlení nákupu a trochu očekávají, že technické nedostatky, které se objevují, budou dořešeny. Pro řadu nakupujících je ale potřeba zachovat pokladny s obsluhou,“ dodává Rabochová ze Stem/Mark.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Pojistěte potíže, ne jen vůz Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte… Zjistit více

Sdílejte článek, než ho smažem