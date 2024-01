Obchodů bez obsluhy přibývá. Kde všude už je najdete?

První automatický „obchod budoucnosti“ otevřel řetězec Coop v roce 2022 ve Strakonicích. Odstartoval tím obchodní model, který byl do té doby v Česku spíše sci-fi: možnost nakoupit si základní zboží zcela bez obsluhy a nonstop, za využití platební karty, bankovní identity a speciální aplikace.

O téměř dva roky později dosáhl počet nákupů v takzvaném bezobslužném režimu podle společnosti Knowinstore, dodavatele a garanta technologického řešení, celkem 50 tisíc. Letos se očekává jednou tolik.

„Prodeje vzrostly přibližně o 12 procent, realistický odhad pro rok 2024 je až 15 procent,“ vypočítává výkonný ředitel společnosti Pavel Kozler. Mimo standardní otevírací dobu podle něj lidé v samoobslužných prodejnách nakoupili o 500 tisíc položek navíc.

Velké nákupy v nich ale nedělají. Zákazníkům vyhovuje hlavně to, že si mohou nakoupit kdykoli, aniž by museli sledovat otevírací dobu. „Pro mě je to naprosto ideální. V práci mám směny do noci, takže po nich dlouho spím a je fajn, že nemusím sledovat hodinky, abych si stihl nakoupit do 18 hodin,“ popisuje čtyřiadvacetiletý Radim ze Třeboně, kde Coop jeden ze svých „automatů“ provozuje.

„Běžně tam nakupujeme věci, které nečekaně dojdou nebo na ně dostaneme chuť – třeba pečivo. Akorát je pravda, že tam občas chybí. Pak nějaké zmražené věci, šunku, sýry, mléko, chipsy, něco k pití,“ upřesňuje.

Potraviny i domácí mazlíčci

Konkrétně Coop se letos chystá otevřít dalších zhruba 40 takových prodejen. „Obecně se ukazuje, že koncept je velmi funkční a zákazníci se jej naučili rychle vyžívat,“ říká ředitel rozvoje a marketingu Lukáš Němčík.

„Například v malých obcích s pouhými třemi či čtyřmi stovkami obyvatel je běžně realizováno denně v automatizovaném provozu několik desítek nákupů. Ve větších prodejnách jsme zase během svátků, kdy měly ostatní obchody zavřeno, registrovali v automatizovaném režimu tržby na úrovni 40 či 50 procent běžných tržeb,“ dodává Němčík.

Coop ale není jedinou sítí, která na tento koncept obchodů vsadila. První dvě automatické prodejny loni otevřel řetězec potřeb pro domácí mazlíčky Super zoo. Letos se je podle společnosti Bankovní identita chystá otevírat také síť prodejen potravin Flop.

Obchody testují umělou inteligenci

Umělá inteligence v loňském roce zažila boom a proniká postupně i do tohoto typu prodejen. Například Coop testuje, zda dokáže zajistit dozor nad jednotlivými obchody. „Dokáže sama rozpoznat potencionální pokusy o krádeže,“ říiká Němčík.

Pokud se ukáže toto řešení jako funkční, bude to podle Němčíka další krok k ještě většímu využívání automatizovaného způsobu prodeje. Umělá inteligence by mohla přispět k dalšímu snížování nákladů.

Knowinstore v březnu plánuje v Praze otevřít technologický hub, kde bude řešení pro bezobslužné novinky zkoušet. „Jde o stoprocentní pokrytí digitálními cenovkami v provozovně, integraci scan and go do aplikace, propojení s věrnostními programy obchodníků a analytika zákaznických dat včetně one to one marketingu,“ vyjmenovává Kozler.

Další spolupráce s obcemi

Letos se Coop chystá testovat využití automatizovaného režimu také u dalších formátů prodejen. „Očekáváme dále větší rozvoj tohoto systému ve spolupráce s obcemi, které samy provozují prodejny,“ říká Němčík.

Zejména na vesnicicích bývá hybridní či samoobslužný provoz často jednou z mála možností, jak obce mohou zajistit fungování obchodu s potravinami.

Podle dat ministerstva v obcích do 200 obyvatel skončila v posledních deseti letech pětina koloniálů. Největší úpadek byl v Ústeckém a Středočeském kraji. V obcích od 200 do 400 obyvatel zavřelo obchod deset procent podnikatelů. Nejvíce to postihlo Zlínský kraj.

Loni na jaře uvedl ministr průmyslu a obchodu Josefa Síkela, že dotovat tyto typy prodejen by mohl dotační program Obchůdek 21+, který podporuje venkovské obchody a má fungovat až do roku 2025. Na dotaz redakce Peníze.cz, kolik obcí už o dotaci v této souvislosti zažádalo, ale tiskové oddělení úřadu neodpovědělo.

Kde už fungují bezobslužné prodejny:

Bartošovice (Neratov): Coop Konzum

Beroun: Coop

Bítovany: Fééér

Brno: Geoobchod

Brno: Get24

Brno: Super zoo

Bujanov: Coop Jednota

Čeladná: Fubi

České Budějovice: Coop Trefa

Český Krumlov: Coop Tuty

Český Těšín: Coop Tempo

Čižkrajice: Coop Jednota

Hlinsko: Coop Tip

Jindřichův Hradec: Flop Top

Koldín: obecní obchod

Lednice: Coop

Lipno nad Vltavou: Coop Tip

Ločenice: Coop Jednota

Mažice: obecní obchod

Měrotín: obecní obchod

Mladá Boleslav: Coop Družstveník

Němčice: Coop

Ondratice: obecní obchod

Pardubice: Super zoo

Pěnčín: Flop Top

Příbram: Super zoo

Rychnov u Nových Hradů: obecní obchod

Skalice nad Svitavou: Coop

Soběslav: Regionka 24

Strakonice: Coop

Tábor: Orient24

Tábor: Regionka 24

Třeboň: Coop Trefa

Týn nad Vltavou: Super zoo

Uhlířské Janovice: Junior market

Ústí nad Orlicí: Coop Konzum

Velešín: Coop Tip

Vimperk: Flop Top

Vísky: obecní obchod

Zdroj: Bankovní identita

