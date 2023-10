A tohle už jste četli?

Vyznáte se v korunách? Ukažte, co všechno víte 20. 5. 2023 | Gabriel Pleska Že se koruně říká kačka kvůli zkratce ká čé, to vědí i batolata. Přichystali jsme si pro vás záludnější otázky. Vyzkoušejte znalosti v našem kvízu.