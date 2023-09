Haléře v Česku. Kde se vzaly a další zajímavosti z historie

Je to patnáct let, co se přestaly používat padesátníky a haléře tak zmizely z oběhu. Haléřové mince přitom Češi brali denně do ruky víc než století. Byly tak obyčejné a všední, že by nás nenapadlo pátrat po jejich původu. A přitom je to příběh neobyčejný.