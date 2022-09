Neplavete v penězích? Co je to ta stará bela, za kterou tady všechno stojí

Nabídli jsme vám – jako letní čtení – tři zábavné i poučné články o tom, čím se kde kdy platilo. Proč se některé peníze jmenují po zvířatech, proč Řekům nevonělo euro a že rakouský zlatý byl stříbrný. A kde se platilo belou:

Samozřejmě nám jde hlavně o tu zábavu, ale jestli máte rádi katastrofický žánr, taky si pod povrchem můžete něco najít. Třeba že v Maďarsku vystřídali během jediného století čtvero měn. A dvě z nich zabila inflace. Takže to, co se zdá nějakou dobu pevné, za pár roků vůbec pevné být nemusí.

Ezoterici by řekli, že chcete-li se stát milionářem, musíte se na to vnitřně připravit – musíte být nejdřív milionáři uvnitř. Hodí se to i tehdy, když přijde ta horší varianta: že sice milionáři jste, ale vůbec se vám to nelíbí, protože dnešní miliony mají hodnotu včerejších stovek. Ale než se do té vysoké matiky pustíte, rozhýbejte si mozek touhle rozcvičkou.

Která mince byla vzorem pro první americké dolary? Holandský „lví tolar“ Španělský dolár Jáchymovský tolar Největší nominální hodnotu (nejvíc nul) vůbec měla bankovka, kterou vydali… v Zimbabwe v německé Výmarské republice za hyperinflace v Maďarsku Ve které z těchhle zemí dneska neplatí koruna? Ve Velké Británii Ve Švédsku V Dánsku V Estonsku V kolika evropských zemích se dneska platí lvem? V žádné V jedné Ve dvou Ve třech Jak se jmenuje čínská měna? Kulatý Lidová měna Pírko Jméno euro pro společnou evropskou měnu prý vymyslel esperantista Germain Pirlot. A vymyslel i jméno pro eurodrobné. Jaké? Cent Monon Ropa Kde se vzalo, že se italské peníze jmenovaly lira? Původně to byl litr, taky říkáme tisícovce litr Normálně to byla libra, jenom jim to b nějak nešlo přes pysky Římani měli všechno od Řeků, i peníze pojmenovali po jejich hudebním nástroji Proč se kopějka jmenuje kopějka? Býval na nich křížek na kopečku Býval na nich svatý s kopím Do rublu jich bylo šedesát, tedy kopa Co je to ta bela, za kterou to tady všecko stojí? Menší stříbrný (bílý) peníz Krásná (bella), ale prakticky bezcenná duhová italská mince Hlodavec Bonusová otázka. Kde se vzalo české slovo platit? To je od placatý. Peníze jsou odjakživa kulaté a placaté To je od plátna, mezi Slovany frčela látková výměna To je od pláč. Nikomu není lehko, když má vydat peníze

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem