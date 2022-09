Československá tříkoruna. Nechtěný dárek od soudruhů ze Svazu

V různých domácnostech bývají různé krabičky a různá šuplátka s památkami na dávno ztracený čas. Pohlednice, dědečkovy medaile a samozřejmě mince po mamince nevlastního strýce. Ve známé písničce z nich civí císař jako živý, ale my se podíváme na mince i papírové peníze přece jenom trošku novější. Peníze kuriózní nominální hodnoty.

V čase poletíme zpátky nejdřív do šedesátek a pak ještě dál, ale napřed se na momentíček zastavíme v devadesátých letech. I když spíš jen kvůli efektu.

Tak tedy začátek devadesátých let, starý režim je pryč a ještě moc nevíme co dál. Ze stínů, kde se roky skrývali, vycházejí čarodějové a národ naslouchá jejich dávno zapomenutému učení: ekonomii. Své příznivce má pán kravat Václav Klaus, ale snad ještě víc jsme fascinovaní mužem, který má díky vousu a epesnímu rozcuchu vzhled pravého černokněžníka. Valtr Komárek, reformátor z roku 1968. A jeho magnetizující vize: marka bude za dvě koruny.

Letíme z budoucnosti, a tak víme, že marka za dvě koruny nikdy nebyla. A nikdy nebude, protože ani marka už není. Tahle verze budoucnosti nenastala. Ale věřte tomu, nebo ne, byla kdysi marka za koruny tři a bylo to právě v době Komárkově. V šedesátkách.

Marka za tři koruny

V roce 1965 se totiž na Slovensku v Kremnici razila krásná tříkoruna, která měla v průměru úplně stejných 2,35 centimetru jako západoněmecká marka a vážila stejných 5,5 gramu (váhou i velikostí tedy někde mezi dnešní pěti- a desetikorunou).

A shodou okolností se začala razit v době rozvolňování, kdy se najednou dalo vyjet na Západ. A tam měli v automatech za marky kdejaké zboží, které i socialistický člověk potřeboval, jenže v hospodářství s heslem každému podle jeho potřeb nebylo k mání. Říká se dokonce, že tříkoruny se přestaly razit právě kvůli tomu, po intervencích západoněmecké vlády, ale to je možná jenom legenda.

Zdroj: Shutterstock

Jiná teorie říká, že za konec tříkoruny mohlo nově budované metro. Za svezení se totiž platilo mincemi vhozenými do turniketu a plán byl prodávat jízdu za dvě koruny… Což byla údajně dobrá záminka, k tomu, abychom se zbavili mince s nepopulární hodnotou, na kterou jsme si nikdy nezvykli.

Jestli je to pravda, to se asi nedozvíme. Víme ale to, že od roku 1970 se už tříkoruny v Kremnici nerazily, v roce 1972 se znovu začaly dělat dvoukoruny, a když v roce 1974 začalo jezdit metro, jízdné bylo – za kačku.

Zdroj: Shutterstock

Pokud v domácí krabičce s památkami ztracených časů tříkorunu najdete, asi si ji nechejte – je to pár gramů mědi, troška niklu a když za ni utržíte dvě stovky, ještě budete rádi. To si radši najděte někoho, kdo si pro vás na tu dobu nad kotoučkem kovu zavzpomíná.

Ruská trojka

Tříkorunová mince ale nebyla první a jediné československé platidlo s nominálem tři. Dokonce se nedá říct, že by tady trojka neměla tradici. Když se počítalo na kopy, dával trojkový nominál nakonec docela smysl. Takže se za Marie Terezie razily tříkrejcary a troníček, co dostával šneček na tabáček, to byl původně tříhaléř. Jenže po přechodu rakousko-uherského měnového systému na desítkovou soustavu v roce 1857 už trojky moc smyslu nedávala. Desítku ani stovku z nich rozumně neposkládáš.

Zdroj: Shutterstock

V Rusku přešli na počítání do desíti a do sta už o půldruhého století dřív, za reformátora Petra Velikého. Ale proč hledat logiku a smysl, když je duše: tříkopějky razili dál a dál. A svoje pak mělo i sovětské Rusko a později Sovětský svaz. A i k nám trojka přišla s mudrci nebo poradci z východu.

„Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé,“ říkal prý prezident Antonín Zápotocký 29. května 1953 v rozhlase. O den později byla reforma vyhlášena. Chystala se dopředu, ale kvůli utajení se nové bankovky (nebo přesněji státovky) tiskly v Rusku. S akcí vůbec vypomáhali tehdy všudypřítomní sovětští poradci a ať už to bylo na jejich radu, nebo z přílišné horlivosti některého z českých komunistů, jednou z novinek byla taky papírová tříkoruna – vidíte ji na úvodním obrázku úplně nahoře – a hliníkový tříhaléř. Platit přestaly v roce 1973, respektive 1976.

Ani tříhaléře a papírové tříkoruny nemívají valnou sběratelskou cenu. Tedy až na tříhaléř z roku 1962, ten může přijít i na pár desítek tisíc a patří k mincím, které se dnes často padělají.

Zdroj: Shutterstock

Měnová reforma v roce 1953 byla loupež, která připravila lidi o podstatnou část peněz. A nutila je krkolomně počítat s trojkou. Kromě tříkoruny a tříhaléře přinesla ale ještě další v našich krajích nezvyklý nominál. Pětadvacet. Pětadvacetníky a pětadvacetikoruny. Jedna ta bankovka byla mimochodem docela pěkná a súdruh Žižka na ní ani neměl ľahký gulomet. Ale o tom víc v samostatném článku.

