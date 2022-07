Proč se Řekové smějou euru. Peníze píchací a sekací. Pikanterie z dějin měn

Monarchistická koruna dobrá i republikánům

„Balíček takového papíru nedostanete levněji než za půlkorunu. Je až neobvykle silný a tuhý,“ říká doktor Watson, snaže se napodobit svého velkého přítele v povídce Skandál v Čechách. A je to vážně skandál, že Angličané vymysleli korunu dřív než my. Razil ji v XVI. století král Jindřich VIII. už za své I. manželky. Koruny se v Británii razí dodnes, ale teď už jen jako pamětní mince, většinou u příležitosti korunovací, panovnických výročí a tak. Letos například vyšla jedna k „platinovému výročí“ královny Alžběty II., tedy k oslavě jejích sedmdesáti let v čele monarchie.

Zdroj: Royal Mint

A právě na monarchii a její hlavu, jakožto emitenta peněz odkazovala původně koruna v názvu měn. A zůstala v něm i v republikách, které na cizí monarchy nevzpomínají s láskou – ať už je to Česko, které „úpělo pod Habsburky“, nebo Estonsko, které úpělo bez uvozovek během válek monarchů z okolí tu pod tím, tu pod oním.

Dnes se korunami platí v Dánsku, Švédsku, Norsku a na Islandu, je to také památka na jejich monetární unii. V dřívější době ji opustili Rakušané a Maďaři, později kvůli euru Estonci a Slováci. Nu – a dodnes je máme taky my. Prý spíš nedopatřením, jak už to v kraji chodí.

Podle odborníků to mělo být jen dočasné navázání na rakousko-uherské koruny, než se vymyslí něco lepšího a trvalého. A nápadů bylo – historizující jako hřivna, groš nebo denár, vlastenecké jako říp, lev nebo sokol, který by se dělil na drápky a brky. Kromě nás si z národů bývalého Rakouska-Uherska korunu podrželo jen Rakousko a Maďarsko; Rakousko ji nahradilo v roce 1925 kvůli inflaci šilinky, Maďarsko místo ní v roce 1926 kvůli inflaci zavedlo nové pengős, které o dvacet let později kvůli inflaci nahradily forinty…