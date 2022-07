Kuna, lev a ulita. Proč se peníze jmenují po zvířatech

Chorvatská kuna Chorvatská kuna je zvíře zapsané do červené knihy ohrožených druhů. Chorvati si letos v květnu schválili vstup do eurozóny a od ledna 2023 budou platit eurem, staré kuny budou brzy stát za starou belu. Víme už, jak bude místní varianta společné měny vypadat a že lasicovitá šelma zůstane aspoň motivem eurové mince: Poslední prázdniny s kunou. Takhle vypadají chorvatská eura Jak se ale zvíře na peníze dostalo? Kůže lasicovitých šelem bývaly ceněné, ostatně menší příbuzný kuny, lasice hranostaj, dával jednu z nejcennějších kožešin vůbec, takřečený hermelín. V kuních kožkách taky platilo neslovanským pánům speciální daň slovanské obyvatelstvo v někdejší Slavonii, Chorvatském Přímoří, Dalmácii. Později se přešlo na praktičtější kovovou měnu. Ve třináctém a čtrnáctém století to byl banovac, banski denár, ražený nejprve v Pakraci a později v Záhřebu. A na něm byla kuna. Pro úplnost dodejme, že kunami platili i východní Slované, konkrétně Kyjevská Rus. Zdroj: vabank.ru Nového, ale krátkého života se kuna jako měna dočkala za druhé světové. A protože ji nepoužívala ta správná strana, trochu jí to komplikovalo druhý comeback. Přišel v roce 1994 po rozdělení Jugoslávie, po krátké epizodě s chorvatským dinárem. Chorvatská kuna byla nejprve vázaná na kurz německé marky, později chorvatská centrální banka hlídala, aby pokud možno zůstával plus minus neměnný její kurz k euru. Tento plán bude doveden k dokonalosti prvního ledna příštího roku, kdy kunu euro nahradí.

Ghanský cedi Monetaria moneta. Nemusíte být absolventem klasických studií a umět si přečíst Vergilia v originále, abyste poznali, že ta potvora bude mít co do činění s penězi. České jméno tohoto mořského plže je zavinutec penízkový, ale pokud jste o něm někdy dřív slyšeli, zřejmě to bylo pod názvem kauri. Jeho mušličky se používaly jako platidlo. Nebyly jediné. Ulitami a mušlemi různých mořských měkkýšů se platilo leckde – v Amerikách, Africe, jižní i východní Asii, Austrálii a Oceánii. Ale byly asi nejrozšířenější a nejdéle používané: už před třemi tisíci let je používali Číňané. A v západní Africe se jimi za otroky platilo ještě v devatenáctém století. Zejména Angličané na jejich dovozu slušně vydělávali: v Atlantiku, který omývá západní břehy Afriky, totiž tyhle plody moře nenajdete. Zato v Indickém oceánu, kde Británie do značné míry dominovala, jich je docela dost. Zdroj: Shutterstock Jedinou zemí, která památku na ulitové peníze uchovává v názvu svého kovového a papírového platidla, je Ghana. Cedi označuje mušle kauri v akanštině, jazyce, kterým je mateřský asi polovině ghanského obyvatelstva. Poprvé se objevilo v roce 1965, když se země zbavovala zbytků britské nadvlády – mezi nimi i libry. Dnes, po vojenských pučích, letech inflace a škrtání nul je v oběhu třetí inkarnace ghanských cedi. Zdroj: Shutterstock

Bulharský lev a rumunský a moldavský leu Bulharská měna je levá, zpívá česká písnička. Kdovíproč, lvy se v Bulharsku platí o jedenáct let déle než v Česku korunami, od roku 1881. Respektive: mincemi se lvíčkem se tam platilo ještě mnohem dřív. Nebyly to sice mince místní, zato ale byly všeobecně uznávané jako solidní měna. Šlo o takzvané lví tolary, leeuwendaalder. Pocházely z Holandska (lev na nich je ovšem lev belgický), které bylo ve své době peněžní velmocí, včetně toho, že razilo říšské tolary pro Německo a Skandinávii a na východ do Levanty a do Otomanské říše vyváželo právě leeuwendaaldery. Classical Numismatic Group, Inc.. LIcence CC BY-SA 2.5 Lev tady býval symbolem, který se na penězích objevoval ze stejného důvodu, z jakého ho najdete na české koruně, a nemít v kapse ani lva, znamenalo asi totéž jako dřív u nás nemít ani vorla. My ale na habsburské ptactvo rádi zapomněli, kdežto na jihu Evropy ke králi zvířat z tolaru nepřestali vzhlížet. Lva na své straně ve světě financí si kromě Bulharska ponechaly (respektive si ho zavedly) také sousední Rumunsko a Moldavsko, je to rumunský leu a moldavský leu. Perlička: zvíře lev se už bulharsky neřekne lev, ale lav. Lev je historická, nepoužívaná forma. Zdroj: Shutterstock