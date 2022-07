Budoucnost tabáku je bez tabáku

Co mi můžete říct o alternativách ke klasickým cigaretám?

Především je to velká revoluce našeho byznysu. Tabákový byznys byl několik dekád vlastně docela nuda, prostě jste prodávali cigarety a velké společnosti bojovaly mezi sebou o tržní podíl.

Ale tohle se změnilo.

Přesně. V posledních pěti letech se zrychluje odklon od klasického kouření k alternativám. Díky tomu nás náš byznys i víc baví, protože můžeme dospělým kuřákům nabídnout alternativy, které výrazně redukují rizika s kouřením spojená. A musím říct, že se nám to nejen jako skupině BAT, ale i konkrétně v Česku a na Slovensku daří. Byli jsme ostatně první, kdo na náš trh přivedl všechny tři současné hlavní alternativy klasického kouření.

Můžete je vyjmenovat?

Náš nejnovější výrobek jsou nikotinové sáčky značky VELO. Pak máme v nabídce elektronické cigarety značky Vuse, což jsou uzavřené systémy ohřívající tekutinu. Jejich úspěch částečně souvisí i s koncem mentolových příchutí v klasických cigaretách. U nikotinových sáčků i elektronických cigaret reprezentujeme zhruba dvě třetiny českého trhu.

A poslední alternativa?

Zahřívaný tabák. To je naše značka glo, teď je na trhu její druhá generace glo hyper a hyper+ UNIQ. Každý měsíc máme dvouciferný nárůst.

Štěpán Michlíček Zdroj: BAT Nekuřák. Vystudoval ekonomii na Mendelově univerzitě v Brně a MBA na LIGS University v Praze. Byl ředitelem marketingu a později generálním ředitelem pro Česko a Slovensko ve společnosti Scandinavian Tobacco. U British American Tobacco od roku 2008 pracoval mimo jiné jako globální brand manager pro značku Rothmans nebo jako ředitel marketingu a prodeje pro střední Evropu. V lednu 2020 byl jmenován generálním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko.

Co to znamená v absolutních číslech?

Že máme už víc než čtvrt milionu spokojených majitelů zařízení glo.

Jaká z alternativ je v Česku nejpopulárnější?

Celkově je u nás nejpopulárnější zahřívaný tabák. Ten představuje – pokud dáme dohromady všechny hlavní nikotinové alternativy a klasické cigarety – až dvanáct procent trhu. Elektronické cigarety mají čtyři až pět procent.

A nikotinové sáčky?

Ty jsou nejmladší, a tak je jejich podíl menší, jedno až dvě procenta trhu. Jsou ale nejdál z hlediska minimalizace zdravotních dopadů na uživatele. Obsahují až o 99 procent míň toxinů než klasické cigarety. U zahřívaného tabáku je to o 90 až 95 procent méně toxinů. U elektronických cigaret nemáte žádný tabák a v případě toxinů jsme opět na pětadevadesáti procentech.

Ty sáčky mi připomínají žvýkací tabák. Je to to stejné?

Rozhodně ne! Používají se podobně, ale neobsahují vůbec žádný tabák. Je to směs celulózy a nikotinu, z hlediska hygieny užití a toxinů je na tom dneska takový sáček ze všech alternativ nejlépe. A ukazuje, že inovace jsou možné a že pořád můžeme jít dopředu.

Není to ale alternativa, kterou preferujete, jak jsem pochopil.

Pro nás je nejdůležitější to, aby dospělý kuřák měl možnosti volby. Je na vás, co vám vyhovuje. Jestli sáček, vaping, nebo zahřívaný tabák. Chápu i to, že někdo potřebuje klasické cigarety kvůli rituálu a potahování něčeho. Proto diverzifikujeme trh a jsme rádi, že můžeme nabídnout alternativy.

Můžete mi popsat i další výhody alternativ k cigaretám?

Redukce rizik souvisejících s kouřením je na prvním místě. To platí u všech tří platforem. Podívejte se na to takhle – asi dvě třetiny kuřáků by chtěly přestat kouřit nebo kouření omezit, ale nevědí jak na to. My jim dokážeme vyjít vstříc. Každému vyhovuje něco jiného a my nabízíme volbu.

Jsou i jiné motivace k přechodu než zdravotní?

Máte pravdu, nejde jen o zdraví, je tu i ekonomický pohled. Spoustě dospělých kuřáků vadí výdaje na kouření. Ty s přechodem na kteroukoli alternativu klesají. V průměru zhruba o sto až sto padesát korun týdně.

Není to málo?

Není. Víme, že kuřák dá při průměrné spotřebě za kouření zhruba pět set korun týdně. Když to potom sečtete, tak to přece vůbec není malá částka.

Zatěžuju alternativami míň i svoje okolí?Narážím tím na zápach spojený s klasickými cigaretami.

Jistě. Stopy kouře na oblečení vadí nakonec i kuřákům samotným. U všech alternativ se tohle redukuje. Opět vyzdvihnu nikotinové sáčky, které neprodukují už vůbec žádné výpary. Na druhé místo bych umístil elektronické cigarety, které produkují v podstatě jen páru s příchutí. Obsahuje nikotin, ale v místnosti nezanechává fakticky žádnou stopu. Zahřívaný tabák je na tom proti klasickému kouření díky nižším teplotám taky o dost líp, ale nějaké aroma tam přece jen je.

Jsou alternativy nějak regulovány státem?

Pokud myslíte jejich užívání v restauracích, to je v případě zahřívaného tabáku a vapingu, tedy elektronických cigaret, taková šedá zóna. S nikotinovými sáčky není problém.

A pokud jde o reklamu?

Pořád můžeme bez problémů u stánků informovat dospělé kuřáky o všech alternativách ke klasickému kouření. To je pro nás klíčové, to je to, o co stojíme. Představuje to trojitou výhru.

Trojitou výhru? Co to znamená?

Samotnému kuřákovi, kterému se nedaří přestat, jsme schopni nabídnout alternativu, se kterou může omezit negativní dopady na své zdraví. Vyhrává i společnost jako taková, protože s tabákovými alternativami klesají výdaje na zdravotnictví. A nakonec vyhrávají naši akcionáři, kterým jde o dlouhodobou udržitelnost byznysu.

Jak se díváte na další regulaci tabákových alternativ ze strany státu?

Pro nás je naprosto klíčové, aby k těmto výrobkům neměla přístup nezletilá mládež. My cílíme na dospělé kuřáky. A je potřeba nastavit regulaci marketingu citlivě, aby se nám neomezila možnost informovat kuřáky o alternativách ke klasickým cigaretám. Proto také chceme, aby zůstala zachována reklama v místě prodeje, kam míří zhruba osmdesát procent našich marketingových výdajů.

Rozumějí tomu regulátoři?

Podle mě se to začíná měnit a stát začíná chápat naši agendu redukci zdravotních rizik. K žádným nikotinovým alternativám, včetně nikotinových sáčků, nemá mít přístup nezletilá mládež. Na tom se shodneme všichni. Jen je to ještě potřeba legislativně ošetřit a ukotvit.

Co tím myslíte?

V případě extrémní regulace hrozí, že si lidé koupí nikotinové sáčky z Číny nebo někde na internetu ze zahraničí. Takové výrobky nesplňují kvalitativní a zdravotní standardy. O to nám jde, aby každá nová kategorie měla citlivý regulatorní rámec, aby tu operovaly jen zodpovědné subjekty dodržující pravidla hry. Pak dokážeme společně omezit dopady kouření na dospělou kuřáckou populaci.

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Radim Horák Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem