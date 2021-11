Nemáte v peněžence poklad? Jak poznat vzácné koruny

V oběhu stále kolují mince a bankovky, za které můžete dostat i několikanásobek jejich nominální hodnoty. Ukážeme vám je a poradíme, co dělat, když si myslíte, že některou vlastníte.

Vzácné mince a bankovky nemusí mít u sebe jenom vášniví sběratelé. Cenný kousek můžete nosit v peněžence i vy. A zatímco v obchodě byste si třeba za výjimečnou desetikorunu koupili tři rohlíky, sběratelé vám za ni mohou nabídnout statisíce.

Obecně platí, že čím méně platidel se do oběhu dostalo, tím vzácnější jsou. U mincí se můžete orientovat podle tabulky České národní banky, která ukazuje jejich počet vyrobených v jednotlivých letech. Za mince s nízkým nákladem se považují ty, jichž se v daném roce vyrobilo méně než 30 tisíc kusů.

V mnoha případech také platí, že čím jsou mince nebo bankovky starší, tím je můžeme považovat za vzácnější. Ale nefunguje to tak automaticky. Hodně záleží na tom, jak jsou oblíbené mezi sběrateli. Ti považují za vzácné i peníze stažené z oběhu a takzvané chybotisky – tedy peníze s vadou, která vznikla při tisku. Může se jednat o chybějící část potisku, otisknutý přehnutý roh nebo posunutý hlubotisk způsobující jiné rozložení motivu na bankovce. Narazit můžete i na bankovku, která bude mít na stejné straně natisknutý rub i líc.

Velmi známým chybotiskem je vada, která se objevila na dvousetkoruně z roku 1993. Poznáte ji podle nápisu Republique du Zaire na metalickém pásku. Zairovka, jak ji sběratelé přezdívají, vznikla tak, že německá papírna omylem poslala do Česka pásek určený pro Zair (dnešní Demokratická republika Kongo). Podle odhadů odborníků by mohlo existovat přibližně 100 dalších kusů těchto bankovek. Majitel by za ni mohl získat i víc než půl milionu korun.

Vzácná desetikoruna

Když budete mít štěstí, cinkne vám v peněžence zvláštní desetikoruna z roku 1993. Šlo o velmi plodný rok, co se vzácných peněz týče. Nejásejte však hned, jak uvidíte tento rok vyražený na minci. Vzácnou desetikorunu poznáte podle toho, že symbol KČ u hodnoty mince je menší, takže linka protíná písmena těsně u horní hrany.

Zdroj: Numismatika Pešek

Do oběhu se pravděpodobně dostalo jen něco kolem tisíce kusů těchto mincí. Jejich autor Ladislav Kozák totiž původní návrh přepracoval a písmena zvětšil. Poté byly původní mince s malými písmeny staženy z oběhu.

Pokud takovou minci vlastníte v zachovalém stavu, můžete za ni dostat i 250 tisíc korun. Pravděpodobnost nálezu takové mince ale není velká. „Těchto mincí bylo vyraženo pouze zhruba tisíc kusů, zatímco standardních desetikorun 70 milionů kusů,“ vysvětluje Pavel Kroužek, numismatik a majitel aukční síně Antium Aurum.

Jestli najdete desetikorunu z roku 2000, která má místo hodinového strojku vyražený motiv brněnského Petrova, můžete se radovat. Sice za ni nedostanete statisíce, ale přibližně 300 korun, pokud bude v dobrém stavu. I tak jste však našli poměrně vzácný kousek – těchto mincí bylo v roce 2000 vyraženo pouhých 25 tisíc kusů.

Zdroj: Numismatika Macho & Chlapovič

Mezi vzácné desetikoruny patří i různé chyboražby z let 1993, 1994 a 1995, které vznikaly velkým opotřebením razidla. Díky tomu můžete najít minci se slabě vyraženým ročníkem. Vzácnější jsou i desetikoruny z let 2001, 2002, 2005, 2007, 2011 a 2012, které vznikaly v menších nákladech a do oběhu jich šlo méně než 30 tisíc.

Aspoň trojnásobek

Dodnes se v peněženkách mohou objevovat i další vzácnější koruny, na nichž můžete trochu zbohatnout. Jde především o mince vyrobené v menších nákladech. Třeba za padesátikoruny vyrobené v letech 2001 a 2002 dostanete zhruba 350 korun, když budou v dobrém stavu.

V oběhu můžete najít také vzácnou dvoutisícovku. Závratnou sumu za ni nečekejte, ale trojnásobek hodnoty byste dostat mohli. Vzácnou bankovku poznáte podle označení série E01 až E2 a posledního trojčíslí, které má hodnotu nižší než 500. Hodnotnější je díky tomu, že takových dvoutisícikorun se vytisklo pouhých 12 500 kusů.

Víc vzácných korun a další podrobnosti najdete v naší fotogalerii.

Nečistit a nepřehýbat

Co dělat, když si myslíte, že jste vzácnou minci nebo bankovku našli?

„Doporučujeme minci nečistit, bankovku nepřehýbat a dojít s nimi k odborníkům, kteří posoudí, zda se opravdu jedná o vzácnou variantu. Někdy, jako například u desetikorun, je to totiž pro laika těžké určit,“ říká Kroužek.

Čím v zachovalejším stavu taková mince nebo bankovka bude, tím jsou cennější. Každé škrábnutí jim ubírá na hodnotě.

Kateřina Jungvirtová Vystudovala obchodní podnikání a po škole pracovala jako copywriter. S redakcí NextPage Media spolupracuje od roku 2021. Když zrovna nepíše, sedí u piana, čte dobrou knížku, je na procházce se psem nebo na cestách. Další články autora.